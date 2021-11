Dubbelblinde paddoproef in de bergen

De nieuwste documentaire van filmmaker Maartje Nevejan is een hallucinerende ervaring. Fantastisch is de scène waarin de bloes van de wetenschapper midden in een interview tot leven komt met ontspruitende kaalkopjes. Descending the mountain gaat over een experiment waarin onderzocht wordt wat psilocybine, een psychoactieve stof uit paddestoelen, doet met ervaringen tijdens een stiltemeditatie. De proef is bedacht door psychiater Franz X. Vollenweider en zenmeester Vanja Palmer, ieder vanuit eigen perspectief.

Maartje Nevejan: Descending The Mountain O.a. te zien op het Descending The Mountain O.a. te zien op het InScience Filmfestival (10-14 nov.). ●●●●●

In een klooster op de berg Rigi in het midden van Zwitserland krijgen vrijwilligers naar een paar dagen meditatie een zakje met capsules. Het lot bepaalt of daar een dosis psilocybine of melksuiker (als placebo) in zit.

Palmer heeft de wetenschap nodig, zegt hij, om te bewijzen dat psilocybine spirituele ervaringen kan versterken. Hij is overtuigd dat de wereld een betere plaats wordt als mensen zich onder invloed van de drug meer verbonden gaan voelen met elkaar en met de natuur. Palmer ziet het als „een medicijn voor gezonde mensen”.

Vollenweider publiceerde de uitkomsten in 2019 in Scientific Reports en NeuroImage. Conclusie: meditatie bevordert de positieve effecten van psilocybine terwijl angst juist wordt geremd. Palmer zegt het in de film net andersom: psilocybine maakt de mystieke ervaring van meditatie dieper.

Je kunt de film beoordelen vanuit artistiek oogpunt, spiritueel perspectief of met wetenschappelijke blik. Hier kiezen we uiteraard voor dat laatste. Nevejan laat zien hoe de proef werkelijk ging: vlak voor het uitdelen van de zakjes stopt Palmer onder gegniffel van de deelnemers zelf maar vast één, nee twee, paddo’s in zijn mond. Dat heet priming, en beïnvloedt de uitkomst van het experiment. Na afloop zegt een van de onderzoekers dat het natuurlijk nooit lukt een dubbelblind onderzoek te doen met psychedelica, want deelnemers merken dat meteen. De zichtbaar teleurgestelde placeboslikkers belooft hij dat ze alsnog een dosis psilocybine kunnen krijgen.

Voor wie het wil zien: Nevejan heeft een eerlijk en sympathiek portret gemaakt, en dat zet aan het denken.