Dit is een monument ter ere van soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Op het veld bij Hampton Court Palace in Zuidwest-Londen staan 25 nieuwe en bijna levensgrote silhouetten van Indiase soldaten, naast honderd Britse soldaten. Het kunstwerk moet de bijna 1.800 Indiase soldaten verbeelden die in 1919 naar Groot-Brittannië zeilden om deel te kunnen nemen aan de vredesparade van de Eerste Wereldoorlog in Londen. Ze hadden hun kamp opgeslagen op het terrein van Hampton Court.

Foto Matt Dunham / AP