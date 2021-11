De nuttige levenslessen van een mocrogoeroe

Niet alleen de IC’s stromen vol, ook de wachtkamers van de therapeuten. Al een tijdje proberen bekende psychiaters als Dirk De Wachter, en recent nog Damiaan Denys, ons te ontmoedigen om bij somberheid te snel hulp te zoeken. Denys stelt dat we gevoelens te veel zijn gaan pathologiseren, zoals normaal verdriet een depressie noemen. Zo ontstaat ‘depressie-inflatie’. De ggz wordt overbelast, en we nemen de plek in van mensen die het het hardst nodig hebben. In plaats van meteen naar de therapeut of coach rennen, kun je ook gewoon „lange wandelingen” maken en jezelf niet ‘vooropstellen’, aldus Denys.

Ik was nieuwsgierig naar de reacties op zijn provocatieve uitspraken, en nam een kijkje op Twitter. Er was boosheid en bijval, onder meer van collega-therapeuten. Eén reactie bleef hangen: „Deze meneer maakt mij altijd zo aan het twijfelen: ben ik wel ziek genoeg? Neem ik geen plek in van iemand die therapie harder nodig heeft? Is het niet mijn eigen schuld dat ik deze klachten heb? Stel ik me niet vreselijk aan?” Ik had het meteen te doen met @dwaaltjes, die, zo kon ik opmaken uit het profiel, aan het herstellen was van PTSS. Wanneer heb je recht op een plek? Wanneer is verdriet normaal, wanneer ongezond? Denys maakt het zijn lezers knap lastig. Om uit te zoeken of je ‘gezond’ of ‘ongezond’ verdriet hebt, heb je hulp nodig. Denys: „Ik ben ervan overtuigd dat de mens dat niet in zijn eentje kan bepalen.” Aha! Maar als we de geestelijke hulpverleners niet mogen overvragen, wie dan wel?

Ali B. Redder in nood van somberend Nederland. Komende week verschijnt De Ali B-Methode. 12 levenslessen van de origineelste coach van Nederland, ik kreeg al een exemplaar. De twaalf levenslessen zijn verre van origineel. Ze komen van de bekende knakkers als Socrates, Gandhi, Eckhart Tolle, Deepak Choprah, Tony Robbins, Wim Hof en Steven Covey. Je kent ze vast wel, die lessen: geld is niet alles (ik zwijg hier maar even over het verdienmodel van dit zelfhulpboek), contacten met andere mensen zijn belangrijk, wees de verandering die je in de wereld wil zien. Maar wél volstrekt origineel is de boodschapper. Voor zover ik weet is dit het eerste zelfhulpboek van een mediterende Marokkaanse Nederlander. Ook zijn toon is uniek: „Bro. Mediteren. Nu.”

Ik ben daar opgewekt over, want deze zelfverklaarde mocrogoeroe zou zomaar eens kunnen gaan doen wat Denys wil: een generatie jonge mensen die opgroeit met somberheidsklachten nuttige levenslessen aanreiken. De eerste les van Ali B. sluit mooi aan bij de wens van Damiaan Denys: ‘doe het zelf’. Ali B. (en zijn uitstekende co-schrijver) lossen daarbij soepel een netelige kwestie op: kan het geloof hem dan niet helpen? Nee, zegt Ali eerlijk, dat lukte niet. Hij kon zich niet concentreren tijdens het bidden. Met een tactische beweging zorgt hij ervoor dat hij geen boze moslims achter zich aan krijgt („ik vertrouwde erop dat God mij de antwoorden zou geven”) om zo door te stomen naar spiritualiteit.

Ontroerend en grappig vond ik een persoonlijke anekdote. Ali besluit in plaats van te bidden een boekhandel in te lopen. De boekverkoopster houdt hem nauwlettend in de gaten (Marokkaan in joggingpak met capuchon gesignaleerd). Hij had zijn vraagstuk over dat hij ongelukkig was voorgelegd aan God, en vraagt nu de mevrouw van de boekhandel om hulp. Mevrouw uit de boekhandel stuurt hem met twee boeken naar huis.

Prettig vind ik ook dat Ali B. spiritualiteit zomaar uit het verdomhoekje zou kunnen halen waar het recentelijk in beland is. Het imago van spirituele mensen, of preciezer, spirituele vrouwen, heeft tijdens de pandemie een flinke deuk opgelopen: ze worden geassocieerd met anti-wetenschappelijke houding of met populistisch-rechts (‘wellness-rechts’). Met Ali B.’s unieke mocro-spiritualiteit krijgt spiritualiteit weer een vrolijk opkontje.

Natuurlijk, ik zou hartstochtelijk kunnen betreuren dat tussen al die wijsheden van Ali B. niet één vrouw, bijvoorbeeld zijn moeder, een plek krijgt, laat staan enige waardevolle wijsheid uit Marokko. Maar het is beter (dank Ali B.!) om me bezig te houden met zaken waar ik wél invloed op heb. En dan denk ik toch dat ik dit boek ga aanraden, aan al die lieve leuke jonge mensen die denken dat ze met hun somberheid therapeuten niet mogen lastigvallen. Ik wil Ali B. vragen om @dwaaltjes z.s.m. een gratis exemplaar toe te sturen en om ook een monumentje op te richten voor de Mevrouw van de Boekhandel.

Stine Jensen is filosoof en schrijver.