‘De hoofddoek is niet zomaar een stukje textiel, het is een soort Berlijnse muur’

Het eerste wat opvalt aan de Iraanse dissidente journalist en vrouwenrechtenactivist Masih Alinejad (45) is haar weelderige bruine haardos. Ze heeft het haar opgestoken en er een witte bloem tussen geprikt. De aandacht daarvoor is geen toeval, ze wil ermee laten zien dat het normaal is voor vrouwen om hun natuurlijke hoofdbedekking ook in het openbaar te laten zien. Anders dan in haar geboorteland Iran, waar ze voor dit simpele feit alleen al gevangen kunnen worden gezet. „In Iran was mijn haar een gijzelaar in de handen van het regime”, zegt Alinejad verontwaardigd tijdens een interview in het Amsterdamse debatcentrum De Balie.

Al jaren voert Alinejad vanuit haar ballingsoord New York campagne tegen het verplicht dragen van de hoofddoek, die zij ziet als een belangrijk middel om de vrouw te onderdrukken. „In Iran geeft de wet alles aan mannen”, zegt ze. „Vrouwen mogen niets, al leven we in de 21e eeuw. We mogen ons haar niet laten zien, in het openbaar geen kleren dragen die we zelf uitkiezen, niet zingen, we mogen niet dansen, geen stadion betreden of rechter worden. Naar het buitenland mogen we niet reizen zonder toestemming van onze mannen.”

Juist op de verplichte hoofddoek spitst de strijd tussen de fundamentalistische geestelijken en een groep moedige vrouwen zich toe. Die laatsten riskeren daarvoor arrestatie en celstraf. Het dragen van de hijab is een van de regels waaraan de ayatollahs in de Iraanse theocratie het meest verbeten vasthouden, omdat die ook in hun ogen van het grootste symbolische belang is. „Het is niet zomaar een stukje textiel”, zegt Alinejad. „Het is een soort Berlijnse muur, een van de belangrijkste ideologische pijlers onder hun regime. Zo willen ze ons lichaam controleren. Als vrouw wordt zo je lichaam het bezit van de staat en van je echtgenoot.”

Alinejad, destijds nog werkzaam als journalist in Teheran, had er al aanvaringen over met de autoriteiten, zoals ze beschreef in haar memoires getiteld The wind in my hair. Toen een geestelijke haar eens uitfoeterde omdat er een paar krullen onder haar hoofddoek vandaan kwamen, riep ze terug: „Al die drukte over een paar strengen haar. U zou zich moeten schamen.” De geestelijke zwoer wraak en enige tijd later verloor ze haar perskaart. Uiteindelijk belandde ze in 2009 via omwegen in ballingschap in New York.

Vrouwenrechtenactivist Masih Alinejad: „In Iran geeft de wet alles aan mannen. Vrouwen mogen niets.” Foto Olivier Middendorp

Daar begon ze in 2014 naast haar journalistieke werk de campagne ‘#My stealthy freedom’ (Mijn verborgen vrijheid). Ze opende een pagina op Facebook, waarop vrouwen werden uitgenodigd foto’s van zichzelf te tonen zonder hijab. Honderdduizenden vrouwen reageerden enthousiast, tot woede van het regime. Drie jaar later voegde ze er een variant aan toe: #whitewednesdays. Ditmaal werden vrouwen aangemoedigd uit protest tegen de hijab witte hoofddoeken te dragen. Sommigen verwijderden ook die demonstratief op foto’s of video’s die ze online plaatsten. Bovendien moedigde Alinejad vrouwen aan hun mobiele telefoon als wapen te gebruiken, als ze werden lastiggevallen door de religieuze politie.

De autoriteiten sloegen echter hard terug en een vijftal vrouwen zit nog altijd in de gevangenis, veroordeeld tot lange straffen. Het plaatste Alinejad voor een dilemma: waren die protesten dat wel waard? „Maar ik kreeg van de moeders van gevangen vrouwen te horen dat ik door moest gaan met die campagne. Ze zeiden dat ze bereid waren die risico’s te nemen, dat hun dochters hadden gezegd: nu zijn jullie onze stem. Wanneer de vrouwen elkaar zien en horen, voelen ze zich sterker. Pas op de dag dat ze me geen video’s meer sturen, zal ik mijn actie beëindigen.”

Alinejad grijpt haar telefoon en zoekt even. „Ik wil je een foto laten zien van een vrouw van 22 jaar, Sabah Afshari, die tot 24 jaar is veroordeeld omdat ze haar hijab in het openbaar afdeed. Enkele dagen geleden kreeg ze vijf dagen ziekteverlof uit de gevangenis. Meteen toen ze de gevangenis had verlaten, plaatste ze weer een foto van zichzelf online zonder hijab. Is dat nou niet dapper en revolutionair, is dat niet feministisch?”

Alinejad ziet weinig hoop op snelle verbetering. Het aantreden van de conservatieve president Ebrahim Raisi afgelopen zomer maakt volgens haar weinig verschil. Ten onrechte maakt het Westen volgens haar onderscheid tussen liberale en conservatieve leiders. De vorige president Rohani stond bekend als liberaal, maar ook onder zijn bewind werden demonstranten tegen de regering gedood, werd Zam, een kritische journalist, onder valse voorwendselen uit Frankrijk naar Irak gelokt en ontvoerd naar Iran. Daar werd hij gedood. En vrouwen die nee zeiden tegen het islamitische regime werden gearresteerd.

Ook een hernieuwd nucleair akkoord met Iran zal weinig uit maken, voorspelt Alinejad. „Ik geloof niet dat we mensenrechtenkwesties moeten loskoppelen van nucleaire onderhandelingen. Westerse landen praten met een regime dat zijn eigen mensen doodmaakt. Ze moeten dat onder druk zetten, met meer landen tegelijk. Niet zoals (ex-president) Trump met zijn sancties, maar vooral met naming-and-shaming wanneer mensenrechten geschonden worden. Anders zijn westerse landen niet trouw aan hun identiteit.”

En vrouwelijke politici moeten niet te makkelijk meegaan met de verplichte hijab. Alinejad is kritisch over D66-leider Sigrid Kaag, die als minister van Buitenlandse Zaken op bezoek in Teheran gedwee een hoofddoek omknoopte. Meer te spreken is ze over ex-Europarlementariër Marietje Schaake, die haar blonde haar deels bloot liet en een strakke jas en zwarte legging droeg die haar op kritiek van Iraanse fundamentalisten kwam te staan.

Over de meedogenloosheid van het Iraanse regime maakt Alinejad zich weinig illusies. Wat Zam overkwam, kan haar ook gebeuren. Deze zomer werd bekend dat de Amerikaanse justitie vier Iraniërs in staat van beschuldiging heeft gesteld op verdenking van voorbereidingen voor ontvoering van Alinejad vanuit New York. Het viertal verblijft overigens in Iran. Alinejad laat zich er niet door van de wijs brengen. „Ik weet dat ik de volgende zou kunnen zijn, maar ik weiger me te laten afschrikken en ik wil niet in paranoia leven.”