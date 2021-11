Afspraken over water vormen een essentieel deel van de vredesakkoorden die Jordanië en Israël in 1994 sloten. Jordanië is een van de droogste landen op aarde. Voor Israël is de situatie in de loop der jaren gunstiger geworden. Hoewel ook Israël warm en droog is, kan het land tegenwoordig zoet water exporteren. Dat is voornamelijk te danken aan de techniek van desalinatie, het ontzilten van zeewater. Foto Menahem Kahana / AFP