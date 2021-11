Coronacheck op de werkvloer? ‘Echt bizar’

De bureaus staan minstens drie meter van elkaar, maar veilig voelt Sarah zich niet op kantoor. Ze werkt bij een softwarebedrijf en deelt haar werkplek met één collega, een overtuigd tegenstander van vaccinaties. Daarom wil ze niet met haar achternaam in de krant. Soms komt die collega vlak bij haar staan, om mee te kijken op haar scherm. „Dan durf ik de discussie niet aan te gaan. Als ik vraag: wil je afstand houden, krijg ik waarschijnlijk te horen: dat geloof je toch niet, al die onzin?”

Sarah zou graag zien dat een coronatoegangsbewijs verplicht wordt voor de werkvloer. Het kabinet wil hier een wettelijke basis voor creëren, bleek deze week. „Ik heb een QR-code waarmee ik een restaurant in kan, maar wat is dat waard als ik veertig uur per week naast een ongevaccineerde zit?”

De afgelopen weken vroeg NRC aan lezers hoe zij denken over coronabeleid op de werkvloer, én hoe het er op hun eigen werkplek aan toegaat. Vraagt hun baas – formeel of bij de koffieautomaat – of ze gevaccineerd zijn? Moeten ze hun coronapas laten zien? Tegen de veertig mensen deelden hun ervaring, met tien van hen is uitvoeriger gesproken.

NRC meldde onlangs dat medewerkers van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA Estec niet op de vestiging in Noordwijk mogen werken als ze niet gevaccineerd zijn of recentelijk negatief getest. Eerder bleek al dat autoleasebedrijf LeasePlan alleen gevaccineerd personeel op kantoor wil zien, en dat accountants- en advieskantoor Deloitte personeel steekproefsgewijs naar een coronapas vraagt, ook al staat dit op gespannen voet met de wet.

Het lijken uitzonderingen. Van de lezers die reageerden, is slechts enkelen door een leidinggevende naar hun vaccinatiestatus gevraagd, allemaal op een informele manier. Op QR-codes wordt al helemaal zelden gecontroleerd. Toch blijkt uit de reacties: nu al leidt dit onderwerp tot spanningen op de werkvloer.

Lees ook: Baas en werknemer botsen over vaccinatie want de een heeft een zorgplicht en de ander zijn privacy

Als werkgevers straks werknemers kunnen weigeren die geen coronapas hebben, omdat ze niet gevaccineerd, recentelijk hersteld of getest zijn, kunnen de verhoudingen op de werkvloer verder op scherp worden gezet. Werknemers denken hier zeer verschillend over.

‘Nog wantrouwender’

Rogier Duurkoop zou het „echt bizar” en „een zware uitsluiting” vinden als werknemers een QR-code moeten laten zien om naar hun werk te kunnen. De IT-consultant vindt het al ver gaan dat je voor een horeca- of bioscoopbezoek een coronapas moet laten zien. „Maar dan heb je nog een keus: je laten testen of thuisblijven.”

Als werknemers dag in dag uit een geldige QR-code moeten tonen, „kun je niet meer volhouden dat er geen vaccinatiedwang is”, zegt hij. „Ik kan nog thuiswerken, maar ik ken genoeg mensen die achter een machine werken, in een fabriek.”

Deze maatregel zal de polarisatie alleen maar versterken, verwacht Duurkoop, die zelf niet gevaccineerd is. „Dit trekt mensen echt niet over de streep om een inenting te nemen. Wie al wantrouwend is, maak je zo alleen maar wantrouwender.” Duurkoop zegt zelf te wachten met een vaccinatie tot hij meer zekerheid heeft over bijwerkingen op de lange termijn.

Hoewel nog onzeker is of er genoeg politieke steun is voor coronachecks op de werkvloer, is het kabinet de benodigde wetswijziging al aan het voorbereiden. Voor onder meer horeca, bioscopen en theaters zou zo’n check verplicht moeten worden, omdat zij ook hun bezoekers om een QR-code vragen. Voor andere werkgevers zou het een vrije keuze worden.

Het kabinet bespreekt dit nu met de vakbonden, die er fel op tegen zijn, en werkgeversorganisaties. Die steunen de mogelijkheid, maar willen dat ondernemers nergens verplicht worden om een coronapas te vragen.

De meeste grote horecabedrijven willen nog niet publiekelijk reageren op de kabinetsvoornemens of zeggen de richtlijnen te zullen volgen. Maar een kantoormedewerker van een landelijke restaurantketen laat in de enquête weten dat een QR-plicht volgens haar totaal niet zou werken. Veel horecapersoneel is jong, en onder jongeren bevinden zich meer ongevaccineerden. „Als wij tegen hen moeten zeggen dat ze niet meer welkom zijn, kunnen we de tent wel sluiten”, zegt ze. „We hebben nu al last van personeelstekorten.”

Ook vraagt ze zich af hoe werkgevers om moeten gaan met medewerkers die geen QR-code kunnen of willen tonen. „Moeten we die dan door blijven betalen? Wij hebben niet de luxe om ze te laten thuiswerken.”

Jan Ruigrok herkent het dilemma. Hij maakt technische ontwerpen bij toegangsbeveiliger Heras. Ruigrok zou het prima vinden als hij een coronapas moet laten zien om naar kantoor te komen. „Dat maakt het wel wat veiliger.” Tegelijk denkt hij dat het lastiger wordt dit te verplichten voor collega’s die iedere dag in de fabriek werken. „Er zijn nu al te weinig vakmensen.”

Minder voorzichtig

Waar werkgevers nu al wel een coronapas moeten vragen, is bij ‘zakelijke evenementen’. Dat raakt bezoekers van congressen, evenementen, soms ook van personeelsuitjes.

IT’er Duurkoop sloeg onlangs een barbecue over met collega’s en hun gezin omdat daar een QR-code gevraagd werd. „Dat vond ik echt jammer. Het is mooi om met collega’s af en toe iets anders te doen dan werken.” Zijn baas had geen keuze, zei hij, omdat het een zakelijk evenement betrof.

Duurkoop kon ervoor kiezen zich te laten testen, maar dat wilde hij niet. „Ik weet dat ik gezond ben. Dan ga ik me niet voor een buitenbarbecue laten testen met mijn gezin.” Bovendien heeft hij de indruk dat de coronapas mensen minder voorzichtig maakt. „Er wordt amper afstand meer gehouden.”

Voor een medewerker in de agrarische techniek is dit zelfs een reden zich te gedragen als een ongevaccineerde, ook al is hij wél ingeënt. Ook toen zijn baas ernaar vroeg, vertelde hij dat hij niet gevaccineerd is. Hij wil zijn naam daarom niet in de krant hebben. „Veel gevaccineerden houden zich nergens meer aan”, zegt hij. „Die wil ik op afstand houden.”

Collega’s lijken zijn verhaal te geloven, mede omdat de man altijd al terughoudend is geweest met vaccinaties, voor verre reizen bijvoorbeeld. Maar omdat hij een kwetsbaar familielid heeft, besloot hij zich nu toch te laten inenten.

Om zijn verhaal geloofwaardig te houden, heeft de man geen CoronaCheck-app op zijn telefoon. Dat is geen optie, zegt hij. „Als mijn collega’s die app zien, duiken ze direct op me af.”

Op meerdere werkplekken verslechtert de naleving van de basisregels, zien werknemers. „Het begint een beetje te verslappen”, zegt een gevangenismedewerker, die uit vrees voor repercussies alleen anoniem zijn ervaring wil delen. Hij heeft moeite met die afnemende discipline.

De medewerker is gevaccineerd en houdt zoveel mogelijk afstand tot iedereen. Hij snapt dat het soms onvermijdelijk is dat personeel en gedetineerden dicht bij elkaar komen – bijvoorbeeld wanneer een gewelddadige gevangene onder controle moet worden gehouden. Maar nu hij zijn collega’s steeds losser met de regels ziet omgaan, hekelt hij de houding van zijn leidinggevenden, die er te weinig tegen optreden. Als de gevangenen in één ruimte zijn, zegt hij, zitten ze vaak schouder aan schouder. „Het personeel wil ze daar niet op aanspreken, zij hebben geen zin om de hele dag opgefokt rond te lopen.”

Hameren op basisregels

Het belangrijkste wat werkgevers kunnen doen, is blijven hameren op naleving van de basisregels, zegt medisch directeur Jurriaan Penders van HumanTotalCare, waar de grote arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare onder vallen. „Anderhalve meter afstand houden, geen handen schudden, goede ventilatie. Dan is er een kleinere kans op besmetting.”

Een vaccinatiepeiling onder personeel? Je kunt je beter richten op voorlichting

Vakbond FNV opperde eerder dat werkgevers ook anoniem de vaccinatiegraad onder hun personeel kunnen peilen, met hulp van hun bedrijfsarts. Penders, zelf ook actief als bedrijfsarts, vraagt zich af hoe nuttig dat is. „Ik zie geen meerwaarde. Wat levert het precies op, hoe betrouwbaar zijn zulke cijfers?” Hij verwacht dat werknemers sociaal wenselijke antwoorden geven of de vraag helemaal niet beantwoorden. „Een peiling vertelt je niks meer dan je door je oogharen ook al kunt waarnemen.”

Lees ook: Burgers moesten steeds zelfredzamer worden, dat wreekt zich nu

De paar werkgevers die Penders vroegen mee te denken over zo’n peiling onder personeel, adviseerde hij daarom „naar de vraag achter de vraag” te kijken. Bijvoorbeeld: hoe zorg je dat werknemers elkaar niet besmetten? En dat ze hun vaccinatiekeuze baseren op betrouwbare informatie? „Je kunt je beter richten op goede voorlichting.”

Sarah, van het softwarebedrijf, zou om haar ongevaccineerde collega te ontlopen graag vaker thuiswerken. Oók omdat ze dan de spits kan mijden. „Daar moet ik nu twee keer per dag in, terwijl wordt geadviseerd zo min mogelijk met het openbaar vervoer te reizen.” Toch verwacht haar leidinggevende haar vooralsnog elke dag op kantoor.

Sarah is daarom opgelucht over de oproep die demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dinsdag deden om minimaal de helft van de tijd thuis te werken. „Ik heb nu het vertrouwen dat ik om het thuiswerken kan vragen. Het voelt alsof ik de overheid achter me heb.”

De namen van alle geïnterviewden zijn bekend bij de redactie. Tips over dit onderwerp: lezersdesk@nrc.nl

Illustraties Nanne Meulendijks

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven