CBS: gemiddelde oversterfte van 300 per week in oktober

In de afgelopen vier weken, tussen 4 en 31 oktober, zijn ruim 1.250 mensen meer overleden dan verwacht op basis van sterftecijfers in de jaren voor de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers. Met name onder 80-plussers en onder mensen die zorg ontvangen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz), bijvoorbeeld bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was er sprake van zogenoemde oversterfte.

Gemiddeld overleden er in oktober wekelijks 300 mensen meer dan verwacht, in de maand september overleden er gemiddeld 200 mensen per week meer in vergelijking met de jaren voor de coronapandemie. Het CBS baseert zijn cijfers over (over)sterfte op verschillende bronnen, onder andere overlijdensberichten. Daaruit wordt niet duidelijk wat de doodsoorzaak is, die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Oversterfte is een tijdelijke stijging van het aantal overledenen die samenvalt met een bijzondere gebeurtenis, zoals een griepepidemie, een hittegolf of de coronapandemie.