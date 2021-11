‘Boeing schikt voor 225 miljoen dollar in rechtszaak over 737 MAX’

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft voor 225 miljoen dollar (ruim 194 miljoen euro) geschikt in een rechtszaak die werd aangespannen door aandeelhouders. Dat schrijft het Amerikaanse dagblad The Wall Street Journal donderdagavond, op basis van informatie van ingewijden. Volgens de aandeelhouders hield de raad van bestuur van Boeing onvoldoende toezicht op de veiligheid van de 737 MAX, één van de vliegtuigmodellen van de vliegtuigbouwer. Boeing zou als onderdeel van de schikking ook beloven om een interne ombudsman aan te stellen en een bestuurslid met ervaring op het gebied van luchtvaartveiligheid.

De schikking zal volgens The Wall Street Journal vrijdag worden ingediend en zal waarschijnlijk geen bekentenis bevatten van wangedrag van het bestuur. Eerder probeerde Boeing de rechtszaak tegen te houden, maar in september oordeelde een rechter in de Amerikaanse staat Delaware dat de zaak moest doorgaan. Met de schikking, die nog niet officieel door Boeing is bevestigd, zal de rechtszaak alsnog geen doorgang vinden.

In 2018 crashten twee 737 MAX-vliegtuigen, één van Lion Air en één van Ethiopian Airlines. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. De oorzaak van de crashes bleek een niet goed functionerend computersysteem aan boord te zijn. Dit zorgde ervoor dat de neus van het vliegtuig op het verkeerde moment naar beneden werd gedrukt. Alle 737 MAX-toestellen stonden na de ongelukken ruim een jaar aan de grond.