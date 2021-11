Belangrijkste bron van vals spionagerapport over Trump na vijf jaar opgepakt

Het was in potentie het pikantste ‘schandaal’ uit Donald Trumps politieke loopbaan. In de presidentiële suite van het Ritz-Carlton in Moskou zou de toenmalige Newyorkse vastgoedmagnaat in 2013 een ontmoeting hebben gehad met prostituees. De Russen maakten hier heimelijk een video-opname van en zouden de politicus Trump nu chanteren. Bron van deze explosieve, maar nimmer bewezen aantijging: de Britse oud-MI6-spion Christopher Steele.

Vijf jaar nadat zijn inlichtingendossier voor grote ophef zorgde, is een man opgepakt die Steeles belangrijkste bron moet zijn geweest. Deze Igor Danchenko voorzag de ex-spion van informatie die hij zogenaamd in Moskou verzamelde. In werkelijkheid, zo stelt de 39 pagina’s tellende tenlastelegging, baseerde hij zich vooral op roddel, leugens en achterklap uit Washingtonse kringen. Danchenko werd donderdag in Virginia aangehouden op verdenking van liegen tegen de FBI.

Deze jongste onthulling over het omstreden Steele-dossier, is het werk van speciaal aanklager John Durham. Hij werd door de regering-Trump aangesteld om de oorsprong van het FBI-onderzoek te onderzoeken, dat culmineerde in het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller. Dit overschaduwde Trumps presidentschap twee jaar lang – een ‘heksenjacht’, in de woorden van de vorig jaar verslagen Republikein. Durham kwam de afgelopen weken met de eerste aanklachten tegen spelers in de affaire, vooral omdat ze gelogen zouden hebben tegen de FBI.

Roddelmailtjes als bewijs

Ook Danchenko wordt vervolgd omdat hij niet eerlijk zou zijn geweest tegenover federale rechercheurs, toen die hem in 2016 verhoorden over het Steele-dossier. Ze vroegen hem onder meer of hij zijn aantijgingen deels baseerde op informatie die hij kreeg van een PR-manager die nauwe banden had met de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton en haar man, ex-president Bill Clinton. Danchenko, een geboren Rus die al decennia in de VS woont en werkt als analist, ontkende dat deze Chuck Dolan zijn bron was. In de tenlastelegging staan echter roddelmailtjes tussen beiden, waarvan hele passages integraal in het Steele-dossier belandden.

Rechtse, Trump-gezinde media wisten donderdag wel raad met die prominente rol van Dolan, een ‘clintonite’ die al decennia voor het Democratische machtskoppel werkt. ,,Het Steele-dossier zou beter het Clinton-dossier kunnen heten", sneerde columniste Kimberley A. Strassel in de zakenkrant The Wall Street Journal. „Vuile truc”, kopte het rechtse tabloid New York Post. „De echte samenspanning” was niet die tussen Trump en het Kremlin, maar waren „de leugens en bedrog” die Dolan, Steele en Danchenko fabriceerden.

Gerechtelijk tapverzoek

Najaar 2016 trachtte Steele zijn ‘bevindingen’ via ontmoetingen met Washingtonse reporters in de nieuwsstroom te laten landen. Veel journalisten vertrouwden het niet en deden er niks mee, totdat het blad Mother Jones een week voor de verkiezingen als eerste over het bestaan van een dossier berichtte. De site BuzzFeed publiceerde het rapport vervolgens op 10 januari 2017, kort voor Trumps inauguratie.

Details over een vermeende Moskouse (plas)seksvideo bereikten zo het bredere Amerikaanse publiek. Een linkse krant als The Washington Post, die ook uit het Steele-dossier putte, moest erkennen dat de aantijgingen in Durhams laatste tenlastelegging „nieuwe onzekerheid zaaien over eerdere verslaggeving in deze zaak, waaronder die door de Post.”

Ook voor de FBI is de onthulling pijnlijk. Die was weliswaar al voor het uitlekken van het Steele-dossier een onderzoek gestart naar de Russische steun aan Trumps campagne (die Mueller in zijn eindrapport uiteindelijk ook zou boekstaven), maar voerde het Steele-dossier wel op in een nu controversieel gerechtelijk verzoek om de telefoon van een Trump-adviseur af te tappen. Sinds een onderzoek van de inspecteur-generaal van Justitie stellen Trump en de zijnen dat het hele FBI-onderzoek politiek gemotiveerd was en doopten dit ‘Obamagate’.

Rondleiding in hotel

Dat de Clinton-campagne via verscheidene tussenpersonen opdracht tot het Steele-dossier gaf en dat hier inhoudelijk niet veel van klopte, is al jaren bekend. Wel maakt deze nieuwe aanklacht nog duidelijker welk broddelwerk de ex-spion afleverde. Danchenko zou zijn ‘primaire sub-bron’ zijn geweest, maar die had amper goede contacten in Moskou of Russische kringen in de VS. Zo zou hij tegenover de FBI ook gelogen hebben over zijn contact met de voorzitter van de Russisch-Amerikaanse handelskamer in Washington. Volgens Danchenko voorzag die hem van informatie over Trump. In feite had hij grote moeite om zelfs maar met de man in contact te komen.

Danchenko deed wel enig veldwerk in Moskou. Zo kreeg hij een tour door het Ritz-Carlton, waarbij hij ook even de presidentiële suite te zien kreeg. De hotelmedewerker die hem rondleidde, stelt Durhams tenlastelegging, zei daarbij echter niets over een onderonsje tussen Trump en lokale vrouwen.