Behoud alternatief voor vaccinatiebewijs

Bij de nieuwe coronamaatregelen die afgelopen week zijn voorgesteld wordt steeds vaker gesproken over het invoeren van een vaccinatiebewijs om toegang te krijgen tot essentiële voorzieningen, zoals publieke ruimten, werk en hoger onderwijs. Dus niet een coronapas waarbij ook een negatieve testuitslag toegang verleent. Een vaccinatiebewijs zou ook ingevoerd moeten worden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, niet alleen voor de zorgmedewerkers zelf, maar ook voor bezoekers of andere mensen die in het verpleeghuis verblijven. Zo’n vaccinatiebewijs zou in strijd zijn met de traditie van de Nederlandse infectieziektebestrijding.

Corrette Ploem en Anniek de Ruijter zijn beiden senior onderzoeker gezondheidsrecht bij respectievelijk Amsterdam UMC en Law Centre for Health and Life (UvA).

Het beleid van onze overheid is er van oudsher op gericht zo min mogelijk maatregelen te treffen die burgers direct in hun vrijheden raken. Zo verdween de verplichte pokkenvaccinatie – die bij uitzondering nodig was vanwege met name het levensbedreigende karakter van de ziekte – weer van tafel zodra dat kon. De uitgangspunten van de Wet Publieke Gezondheid, die vaccinatie van de bevolking regelt: vrijwilligheid en vertrouwen. Bij latere wijzigingen van die wet, in reactie op uitbraken van SARS en varkensgriep en de dreiging van de vogelgriep werd aangepast, bleef dat zo.

Gedragsbeïnvloeding en desnoods een wat meer directieve begeleiding hebben altijd hoog in het vaandel van het Nederlandse preventiebeleid gestaan. Vanuit de gedachte dat het treffen van sancties, zeker op de lange termijn, minder effectief is, en op gespannen voet staat met het gelijkheidsbeginsel. Die uitgangspunten liggen met goede reden ten grondslag aan ons infectieziektebeleid. Als te veel druk wordt gezet op mensen, neemt het vertrouwen in de overheid af. Dan ontstaan scepsis en de behoefte zich aan het overheidsbeleid te onttrekken. Denk in dat verband aan de valse vaccinatiebewijzen die in omloop zijn en de afnemende bereidheid van mensen om zich te laten testen als ze zich ziek voelen. Vanuit epidemiologisch perspectief is het zeer nadelig als mensen de publieke instanties voor volksgezondheid niet meer vertrouwen en niet eerlijk durven zijn over hun gezondheidstoestand.

Met de discussies die momenteel worden gevoerd, lijkt het alsof de overheid serieus overweegt deze uitgangspunten, fundamenteel voor een vrije en solidaire samenleving, los te laten. Terwijl het er nu juist op aankomt dat we – onder de druk van de pandemie – tonen hoeveel een samenleving waard is, waarin vrijheid en gelijkheid beschermd en gekoesterd worden. Waarin men ook solidair is met mensen die anders denken, of een minderheidsstandpunt innemen, om voor hen belangrijke redenen.

Laagdrempelig

Wat betekenen deze beginselen concreet voor het huidige vaccinatiebeleid? In de eerste plaats moet er altijd een reëel en laagdrempelig alternatief zijn voor mensen die geen vaccinatiebewijs kunnen tonen. Zoals de mogelijkheid om zonder extra kosten een testresultaat in plaats van een vaccinatiebewijs te overleggen. Of, wellicht nog beter, beschermende maatregelen te treffen, zoals het dragen van een mondkapje en eventueel beschermende kleding.

In de tweede plaats moeten mensen met goede, eerlijke en vooral breed toegankelijke voorlichting ertoe bewogen worden een gezonde(re) of meer verstandige keuze te maken. Die keuze zal overigens op termijn waarschijnlijk niet alleen uit vaccinatie bestaan, maar ook uit andere voorzorgsmaatregelen, nu blijkt dat vaccinatie niet betekent dat mensen niet langer besmettelijk kunnen zijn.

Laten we de traditie van de Nederlandse infectieziektebestrijding niet overboord zetten maar koesteren. Wij roepen regering en parlement op om de vrijheden van mensen zo min mogelijk in te perken, door vooral in te zetten op het credo ‘er moet voor een vaccinatiebewijs altijd een reëel en toegankelijk alternatief zijn’. Alleen dan kunnen alle burgers hun leven zoveel mogelijk blijven inrichten naar hun eigen opvattingen en overtuigingen. Tegelijkertijd moet de overheid zich maximaal inspannen om ‘gezond gedrag’ te bevorderen.