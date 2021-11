App in profvoetbal om matchfixing te melden

Voetballers in de Eredivisie en Eerste Divisie krijgen een app waarmee ze signalen over matchfixing kunnen melden. Dat zeggen spelersvakbonden VVCS en FIFPro tegen NRC. Evgeniy Levchenko, voormalig voetballer en de huidige voorzitter van de Nederlandse spelersvakbond, gaat betaaldvoetbalclubs bezoeken om de zogenoemde ‘red button’-app te introduceren. Spelers krijgen een persoonlijke code, waardoor gewaarborgd is dat ze signalen over het verkopen van wedstrijden veilig kunnen melden.

Matchfixing staat de laatste tijd in de belangstelling. Dat komt onder meer door de NOS-podcast Gefixt, waarin werd onthuld dat Sparta-speler Tom Beugelsdijk ervan wordt verdacht expres een gele kaart te hebben gepakt. Op zijn gele kaart waren op de gokmarkt flinke bedragen ingezet. Beugelsdijk ontkent betrokkenheid. In de podcast vertelt een zelfverklaard matchfixer bovendien dat hij meerdere wedstrijden in de beloftencompetitie heeft ‘verkocht’, een verhaal dat wordt ondersteund door verdachte gokpatronen.

Legaal online gokken

Tegelijkertijd is per 1 oktober de online gokmarkt in Nederland ‘geopend’. Dat betekent dat online gokken legaal is geworden. „Spelers, scheidsrechters en speelsters worden nog kwetsbaarder voor fixers. Het wordt nog belangrijker om alle verdachte goksignalen zo goed mogelijk te kunnen monitoren en tijdig te signaleren”, schreef voetbalbond KNVB er onlangs over aan de Tweede Kamer. Een probleem is dat de voetbalbond onvoldoende geld heeft om spelers en scheidsrechters „goed te kunnen voorlichten” over de gevaren van matchfixing. Mede daardoor worden zelden signalen over matchfixing gemeld aan de bond of de autoriteiten.

Bij het Centrum Veilige Sport Nederland kwamen in 2019 vier meldingen binnen over matchfixing, uit alle sporten. Vorig jaar ging het om slechts één signaal. Het is in Nederland nog nooit gelukt om een sporter of gokker te veroordelen voor het manipuleren van een wedstrijd. Eén keer werd een voetballer geschorst – Ibrahim Kargbo van Willem II. Dat gebeurde na onderzoek door wereldvoetbalbond FIFA, niet door Nederlands onderzoek. Acht jaar geleden al concludeerde hoogleraar sport en recht Marjan Olfers dat matchfixing regelmatig moet voorkomen in Nederland; meer dan een kwart van de door haar geraadpleegde sporters zei „in de omgeving” manipulatie te hebben gezien.

VVCS-voorzitter Levchenko vindt dat voetballers zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het melden van signalen over matchfixing. De ‘red button’-app moet spelers daarbij helpen. „Als een speler in de kleedkamer iets hoort over het manipuleren van een wedstrijd of zelf wordt benaderd door een matchfixer, zou diegene dat moeten melden. Maar het is nu totaal onduidelijk waar ze terechtkunnen. Er bestaat een e-mailadres en de KNVB heeft een telefoonnummer, maar dat kent niemand”, zegt Levchenko.

De app is in 2013 al bedacht door de Finse spelersvakbond, na een matchfixingschandaal. Destijds werd de Singaporese matchfixer Wilson Raj Perumal veroordeeld tot twee jaar celstraf voor het beïnvloeden van voetbalwedstrijden bij de profclub Rovaniemi. Perumal werd later beschermde getuige van de politie – hij hielp opsporingsdienst Europol met het onthullen van een crimineel netwerk dat zich bezighield met het manipuleren van sportwedstrijden. Volgens Europol waren pogingen ondernomen om 380 professionele voetbalwedstrijden te beïnvloeden, waarbij minimaal 425 spelers, officials en bestuurders betrokken zouden zijn.

Vijftig landen

Volgens directeur Markus Juhola heeft de Finse spelersvakbond „goede ervaringen” met de app, die daarna ook in andere landen en bij meer sporten is geïntroduceerd. Uit een onderzoek van de University of Liverpool – dat bijna vijfduizend sporters consulteerde – downloadt ongeveer de helft van hen de app als ze daarover uitleg hebben gekregen van een sportvakbond.

Onduidelijk is in hoeveel sporters in de app melding hebben gemaakt over matchfixing, bijvoorbeeld van een teamgenoot of wanneer ze zelf werden benaderd door matchfixer. De internationale voetbalvakbond FIFPro heeft wel cijfers over het aantal meldingen via de app in verschillende landen, maar kan die volgens Frederique Winia, de directeur ledenservice, vanwege privacyregels niet openbaar maken. „In Nieuw-Zeeland, Cyprus, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland wordt de app al een paar jaar gebruikt door voetballers. De ervaring is dat de meeste spelers de app downloaden. Er wordt, over al die landen, meerdere keren per week melding gemaakt. Er is dan niet altijd sprake van matchfixing, dat wordt na een melding onderzocht.”

Meldingen zijn anoniem en worden niet met sportbonden of spelersvakbonden gedeeld. Ze gaan rechtstreeks naar opsporingsautoriteiten – per land wordt besloten welke autoriteit de meldingen krijgt. Volgens Winia is het „te vroeg” om te zeggen of een melding in de app al heeft geleid tot een concrete (straf)zaak. In totaal wordt de app ingevoerd in minimaal vijftig landen. De internationale voetbalbonden FIFA en UEFA hebben de app onlangs officieel goedgekeurd als platform om matchfixing te melden.