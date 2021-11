Altijd samen met de Barnabetti

Het mooiste is de d-snaar. Gewoon die open d-snaar. Als Saartje Van Camp de cello tussen haar knieën klemt, het instrument omhelst en de snaar ‘aanspreekt’, dan hoort ze hoe die de ruimte vult, vol en fragiel tegelijk. Dan weet ze hoeveel waarde haar instrument heeft, ook al vertellen reparateurs en taxateurs haar iets anders.

In het Vlaamse Sint-Job-in-’t-Goor had de cello-docent geen leerlingen. Dat vond ze zielig en er was een wachtlijst voor viool, dus begon ze als achtjarige op dat grote instrument. Ze was leergierig en muzikaal en het instrument voelde als „tovenarij”. „Dat ik dat mocht bespelen, wow!” Dat gevoel heeft ze soms nog. Het leidde haar via onder meer het Ricciotti Ensemble tot een carrière met projecten rond theater en literatuur en een intensieve samenwerking met zanger Spinvis.

En het leidde tot dit instrument van Geronimo Barnabetti uit de negentiende eeuw, dat verknoopt is geraakt met belangrijke mensen uit haar leven. Zij zitten ín deze cello, zegt ze. Ze klopt er zachtjes op.

Na een halve studie filosofie koos ze als jongvolwassene definitief voor cello. Haar nieuwe leraar had haar ervan overtuigd dat ze een beter instrument nodig had. De Barnabetti stond in Genève. „Hij klonk zo mooi, maar ik kon dat onmogelijk betalen.” Ze mocht hem op proef mee naar huis. „Dat is leuk, dacht ik, dan kan ik twee weken op zo’n mooi instrument spelen.” Ze was 21 jaar en student.

Foto Andreas Terlaak

Die klank! Ze begon het toe te laten, werd hopeloos verliefd. Ze was niet de enige die het hoorde. Vrienden zeiden dat ze geld mocht lenen. De pastoor uit haar dorp, waarmee ze diep bevriend was, gaf gul. Een kennis organiseerde een benefietconcert voor haar, voor de cello. Daar speelde ze een stuk van de Belgische componist Lekeu. Een bezoeker raakte zo ontroerd dat hij haar een bedrag bood om elk jaar een huisconcert te spelen. „Ik heb het maar een keer kunnen doen, hij overleed na een ongeval. Ik speelde op zijn begrafenis.”

Haar hele professionele carrière, de plekken waar die haar brengt, alles wat ze meemaakt; het is altijd samen met de Barnabetti. Alleen schafte ze een stand-in aan toen ze met Spinvis veel op festivals speelde, waar er iets ruiger met de spullen werd omgegaan en het vocht en het zand van Oerol een bedreiging werd.

Niet dat de klassieke wereld vrij is van gevaar. Een beschadiging op het voorblad is van de cellopunt van haar buurman in het orkest, een ander van een gevallen cimbaal. Het ergste was de zware deur van Musis Sacrum in Arnhem. Die viel dicht toen ze opkwam met het Gelders Orkest. Ze hoorde heel hard krak. Ze was jong en durfde niets te zeggen, ze voltooide het concert huilend.

De reparateur deed denigrerend over het instrument. Ze hoort het ook nu nog soms, dan zeggen ze dat het niet in waarde stijgt, dat het geen slimme investering was. Soms maakt het haar onzeker, totdat ze de cello weer omhelst en al die mensen terug hoort in slechts één open d-snaar.