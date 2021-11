ABBA is troostrijk, maar niet vanwege de nostalgie

Wie wil dat niet, een duik terug in de tijd? Wie aan dit oververhitte tijdperk wil ontsnappen, krijgt van popgroep ABBA een enkele reis naar de jaren zeventig. Dankzij ABBA is de tijd van satijnen broekpakken en plateauzolen, geraffineerde disco en feilloze samenzang weer even terug - in ieder geval voor de 37 minuten en 9 seconden dat hun comeback-album duurt. Voyage, heet het.

Bij ABBA wordt altijd alles in record-brekende cijfers uitgedrukt: de meeste hits, de best verkochte albums ooit, de hoogste opbrengst van een musical of film. Hun comeback, waar achter de schermen zo’n vijf jaar aan werd gewerkt, is de meest opzienbarende van de popmuziek tot nog toe. Behalve dat er een nieuw album is opgenomen, werd er een reeks concerten gepland – en dat voor een band die nooit live wil spelen.

Hun comeback is de meest opzienbarende van de popmuziek tot nog toe

Voor dat probleem is een oplossing voor gevonden: de optredens worden gedaan door een tienkoppige band en vier ‘avatars’ van de bandleden. Voor de concerten, uitsluitend te zien in Londen, is een nieuwe arena met 3.000 zitplaatsen gebouwd. Het concept van de avatar (‘abbatar’) is ontwikkeld door Industrial Light & Magic, het bedrijf van Star Wars-regisseur George Lucas. Zien we dansende en musicerende bandleden op een scherm? Is er de suggestie van 3D? Dat is nog onbekend. Behalve de informatie dat er 800 animators aan werken, en dat de bandleden vijf weken hebben gedanst en gezongen voor een publiek van cameramensen, willen de ontwikkelaars niets kwijt.

De ABBA-ingrediënten

Tussen mei en december zal er 196 keer worden opgetreden, soms twee per dag. Veertig jaar na de breuk, in 1982, gaat het ABBA-circus weer draaien. Op dubbele kracht vergeleken met het eerste deel van hun carrière. Want tussen 1972 en 1983, vertelde Björn Ulvaeus in de Britse krant The Guardian, heeft de groep in totaal nog geen 100 keer opgetreden. Podiumvrees en vliegangst waren de redenen. ABBA was een studioband.

Bij ABBA vinden flair en popperfectie elkaar. Wat ingewikkeld is, weet ABBA simpel te laten klinken

Dat Anni-Frid Lyngstad (75), Benny Andersson (74), Björn Ulvaeus (76) en Agnetha Fältskog (71) nog steeds welkom zijn, bleek uit de reacties op hun comeback. Toen in september 2021 de eerste nieuwe single uitkwam (‘I Still Have Faith In You’), verschenen over de hele wereld foto’s van fans met vreugdetranen.

Het vrijdag verschenen Voyage biedt, zoals de fans waarschijnlijk hoopten, een gulle greep uit de vertrouwde kwaliteiten. Hoogtepunten uit het ABBA-oeuvre waren nummers als ‘Dancing Queen’, ‘Waterloo’ en ‘Fernando’, waarin zang, arrangement en melodie tot een verfijnde constellatie waren samengesmeed. Wat ingewikkeld was, wisten Ulvaeus en Andersson simpel te laten klinken, hoe barok de melodieën zich ook ontrolden. Bij ABBA vonden flair en popperfectie elkaar.

Lees ook: ABBA is terug van nooit weggeweest

Op Voyage zijn ze er weer: de ABBA-melodieën, de ABBA-piano’s, ABBA-zang en ABBA-schwung. Niet toevallig heeft het al oudere ‘Just A Notion’ – uit het archief – de precieze ABBA-stijl, met zijn klaterende piano, en zowel uitbundige als gedistingeerde harmonieën van Anni-Frid en Agnetha. Maar ook het nieuwe ‘Don’t Shut Me Down’ en ‘No Doubt About It’ klinken wervelend.

In een interview vertelde Ulvaeus dat hij en Benny zich tijdens het schrijven van dit album ‘trend-blind’ hadden gedragen. Ze luisterden bewust niet naar de nieuwste muziek, verdiepten zich niet in hedendaagse stijlen. Voor ABBA is het nog altijd 1975 of 1980.

Misschien dat daarom wordt gerefereerd aan echtelijk geruzie en gekibbel in de nieuwe songteksten. De twee echtparen lagen begin jaren tachtig in scheiding, zoals toen te horen in de single ‘The Winner Takes It All’. Echtelijke onmin is nu het thema van het militante ‘No Doubt It’ („There I go, stomping my feet like a child/ [...] Hissing like a wild cat when I should be purring”). Ook ‘I Can Be That Woman’, met mooi doorleefde zang van Anni-Frid, vertelt over een boze liefdesbreuk.

Lees ook dit interview met Benny Andersson: ‘Na die tien dolle jaren heb ik een punt achter ABBA gezet’

Missers

Er zijn, als op het elk ABBA-album, enkele missers, zoals het stroperige ‘Bumblebee’ en het al te zoete ‘Little Things’, over kerstsokken vol cadeautjes. Dat ABBA het sentiment waardig kan doseren, blijkt uit slotnummer ‘Ode To Freedom’, waarin op gedempte toon een simpel pleidooi wordt gehouden.

Hoe verheugend ook, de fans zullen door deze comeback waarschijnlijk in verwarring raken. Want de stemmen van Anni-Frid en Agnetha klinken nog net zo soepel en levenslustig als destijds. En als we straks een concert bijwonen, stamt de techniek uit 2022, maar zullen de muzikanten eruitzien en bewegen alsof het 1980 is (de avatars krijgen het uiterlijk van de jongere versies van de bandleden). Is het dan 1980 of 2022?

De terugkeer van ABBA wordt soms ‘troostrijk’ genoemd. En dat is het, al is het niet door de aanknopingspunten voor jeugdsentiment die de nieuwe nummers bieden. ABBA’s muziek is troostrijk nu om dezelfde reden als ze dat in 1978 was. Vloeiend en elegant wordt emotie in muziek vertaald. Uit elk detail spreekt virtuoze aandacht. Bij ABBA ben je in goede handen.

Pop ABBA Voyage ●●●●●