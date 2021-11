Wie wil er tegenwoordig nog ‘individualist’ zijn?

Wie wil er nog een individualist zijn, die zich niets aantrekt van de samenleving? In de eerste plaats aan jezelf denken staat nu ongeveer gelijk aan neoliberalisme (op zichzelf al een scheldwoord), asociale ongelijkheid, planetaire uitbuiting en een dreigende klimaatramp. Ooit bezongen als het mooiste dat de Europese cultuur heeft opgeleverd (het ‘zout van onze beschaving’, aldus dichter Jennifer Ribelin), staat ‘het westerse individualisme’ inmiddels bekend als een egoïstisch monster dat de Aarde opeet. Bezinning op ecologie, Gaia, oosterse wijsheid of ubuntu, de verwevenheid van mensen onderling, moet soelaas bieden.

Die moralistische benadering miskent de diepe ambivalenties van de Europese cultuurgeschiedenis. Het idee dat het individu de fundamentele bouwsteen is van een samenleving, is daarin nooit onomstreden geweest, integendeel. Communisten, conservatieven en fascisten keerden zich elk op hun eigen manier tegen het liberale individualisme dat van burgers losse atomen zou maken.

Ook het begrip individu zelf is in filosofische zin lang niet eenduidig. Dat de werkelijkheid door mensen collectief wordt vormgegeven of zelfs een sociaal construct is, is een dominant thema in de filosofie. Wie in het moderne individu louter ratio, berekening en vervreemding ziet, producten van de Verlichting, miskent bovendien de Romantiek als motor van de hedendaagse viering van je ‘unieke zelf’.

Enkeling zijn

Het is de verdienste van Rüdiger Safranski’s Einzeln sein, zijn journalistiek-wijsgerige verkenning van de ‘enkeling’, dat hij die ambivalenties van het Europese denken over individualiteit tot leven weet te wekken. Hij geeft geen theoretische definities, ‘enkeling zijn’ komt voor hem neer op lid zijn van een gemeenschap maar daar ook altijd kritische afstand toe kunnen houden – en op het vermogen op die verhouding te reflecteren.

Safranski, biograaf van Heidegger en de dichter Hölderlin, geeft dat idee vlees op de botten in een reeks korte, levendige portretten van Europese denkers en schrijvers. Zoals Maarten Luther, die na een lange worsteling brak met de bemiddelende rol van de katholieke kerk en in plaats daarvan zijn eigen, individuele relatie met God centraal stelde. Of Rousseau, die volgens velen met zijn Bekentenissen de eerste moderne autobiografie schreef en aan de wieg stond van het streven naar persoonlijke authenticiteit, vrij van sociale normen. Ook present zijn Kierkegaards eenzame prelude op het existentialisme, Heideggers machtsdronken viering van het authentieke ‘volk’ en het denken van Hannah Arendt over vrijheid in een dwingende massasamenleving.

Over de opzet en keuzes van die portrettengalerij valt uiteraard te twisten. Safranski begint bijvoorbeeld met de Renaissance, die het individu zou hebben ‘ontdekt’; dat is een conservatieve en betwiste kijk op de geschiedenis. Waar is bijvoorbeeld Augustinus, die al in de vijfde eeuw worstelde met zijn persoonlijke geloofsbeleving? Ook dichterbij laat Safranski vreemde gaten vallen: zo negeert hij Michel Foucault, een onmisbare denker over zelfzorg, disciplinering en individuele vrijheid. Ook de Canadese filosoof Charles Taylor ontbreekt, die de bronnen van de eigentijdse zucht naar persoonlijke authenticiteit diep onderzocht.

Portrettengalerij

Maar Safranski pretendeert dan ook niet volledig te zijn. Hij biedt een mozaïek op basis van een onbeschroomd subjectieve (en eurocentrische) keuze – een aanpak die past bij zijn onderwerp. Bovendien maken zijn eruditie en enthousiasme de lacunes vaak goed. Je leeft mee met Luthers gevecht met de duivel, krimpt ineen bij de zelfkwellingen van Kierkegaard (die zijn jonge bruid na lang tobben in de steek liet, omdat hij liever alleen bleef), je verkneukelt je bij de polemieken tussen de gekwelde romanticus Rousseau en de montere salontijger Diderot, je bent toch weer geschokt hoe Heidegger zich, op zoek naar het eigenlijke Zijn, liet meeslepen door het nazisme.

Aan algemene oordelen waagt Safranski zich vooral in ‘tussenbeschouwingen’ waarin hij wat langere lijnen probeert te trekken. Ook die staan in het teken van de spanning tussen de drang naar persoonlijke eigenheid enerzijds en de behoefte aan gemeenschap anderzijds, het streven naar collectieve harmonie en de creatieve noodzaak om die als dissidente eenling telkens weer te doorbreken.

Safranski trekt die lijnen niet door naar het heden, waar hij als conservatief een meewarige afkeer van lijkt te hebben. Dat is jammer, want de verhouding tussen individu, groep en gemeenschap tekent urgente kwesties als vaccinatie, klimaat, racisme en historische verantwoordelijkheid. Maar dan had Safranski waarschijnlijk alsnog een theorie moeten ontwikkelen, en dat was niet zijn oogmerk in dit boek. Ook zonder zo’n theorie is zijn palet van dwarse eenlingen de moeite waard. En een herinnering aan de dynamische gelaagdheid van wat nu al te vaak eendimensionaal wordt weggezet als ‘westers individualisme’.