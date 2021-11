Waarom zijn er eigenlijk twee prijzen voor het beste kookboek?

En het beste kookboek van 2021 is… ja, wie mag zich eigenlijk de beste noemen? De schrijver van het ‘Gouden Kookboek’? Of die van het ‘Kookboek van het jaar’? Op welke sticker moet je als lezer afgaan?

Donderdagavond is het Gouden Kookboek bekendgemaakt: Een kookboek (ja, dat is de titel, om de verwarring compleet te maken), van Seppe Nobels, tot voor kort chef-kok van het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13. Op 16 november worden de winnaars van de publieksprijs en de juryprijs van het Kookboek van het jaar uitgeroepen.

Waarom zijn er eigenlijk twee kookboekenprijzen? En wat maakt een goed kookboek?

Hoe is het zo gekomen, twee boekenprijzen?

Dat heeft zijn oorsprong in 2007. In dat jaar riep Fusina Verloop, van pr-bureau De Wonderneming, als eenpitter het Kookboek van het jaar in het leven. Bij het CPNB was toen nog nauwelijks belangstelling voor kookboeken. Maar de kookboekenmarkt floreerde intussen, in 2014 lagen er al bijna tienduizend kookboektitels in de winkel. Een prijs, met alle tamtam eromheen, was een manier om op te vallen in dat geweld.

Was het CPNB er niet om het Nederlandse boek, dus ook kookboeken, te promoten?

Precies. Uitgevers betalen het CPNB om campagne te voeren voor hun boeken. Dus kwam het CPNB in 2015 tóch met een eigen prijs. Vlak voor de bekendmaking van het Kookboek van het jaar. Daar was Verloop dan weer niet blij mee. Ze hebben nog even geprobeerd samen een kookboekenprijs en kookboekenweek te organiseren, maar na een hoop gedoe is Verloop uiteindelijk door het CPNB afgekocht, overigens alleen voor de Kookboeken7daagse (volgens haar werd ze „afgescheept” met 10.000 euro). Toen bleef het Gouden Kookboek van het CPNB over.

Uit welke hoge hoed komt nu dan weer het Kookboek van het jaar?

Het CPNB wil eigenlijk van het Gouden Kookboek af. En toen meldde het culinaire platform Food and Friends zich bij Fusina Verloop, of ze haar prijs niet samen nieuw leven in konden blazen. Ze zorgden ervoor dat de boekwinkels van Audax (Bruna, The Read Shop, Ako en BookSpot) het winnende boek verkopen, het AD zegde toe erover te publiceren, en toen vonden de uitgevers het ook weer interessant. Temeer omdat voor deze prijs ook vertaalde titels kunnen meedingen, terwijl het Gouden Kookboek er alleen is voor Nederlandse titels.

Dan zijn er dus twee prijzen voor dezelfde boeken?

Ja, hoewel de shortlists van beide prijzen geen enkele overlap hebben. En bij het Kookboek van het jaar hoort ook een publieksprijs: dat levert vaak een meer commerciële winnaar op. Het Gouden Kookboek zit meestal wat hoger in de markt: luxe uitgegeven boeken die niet per se voor het brede publiek zijn.

En die vakjury’s, hoe onafhankelijk zijn die nu helemaal?

Zo onafhankelijk als ze kunnen zijn in het kookboekenwereldje waarin iedereen iedereen kent. In de jury van het Gouden Kookboek zitten ook kookboekenschrijvers, ook al mogen ze dat jaar niet meedoen met een eigen boek. Maar dat je steeds dezelfde uitgevers terugziet bij de nominaties, komt ook door de macht van het getal. Uitgevers zoals Nijgh Cuisine en Good Cook doen nu eenmaal niets anders dan kookboeken uitgeven.

Waarom dingen bij beide prijzen maar ongeveer zestig titels mee, en niet alle nieuwe kookboeken?

Meedoen kost geld: inzenden kost uitgevers per titel voor beide prijzen circa 80 euro. Voor niet CPNB-leden 170 euro voor het Gouden Kookboek. Een nominatie kost bij het Kookboek van het jaar 495 euro en voor de winnaar nog eens 2.250 euro. Het Gouden Kookboek winnen kost de uitgever 1.600 euro. Je zou denken dat je geld kríjgt als je een prijs wint. Maar in boekenland is dit systeem gebruikelijk. Een prijs is aandacht. En aandacht is omzet.

Welke boeken maken de meeste kans, volgens de juryvoorzitter van het Gouden Kookboek, Nadia Zerouali? (Zelf won ze in 2017 met Merijn Tol met ‘Souq’.)

Zerouali: „Kookboeken moeten voor iedereen zijn. Mooi gemaakt, met lekkere recepten die kloppen. Wat de beslissing lastig maakte, was dat we allemaal een beetje dezelfde bril op hebben: we zijn als jury toch een elitair, links, hip clubje bij elkaar. Maar het kan niet zo zijn dat een witte man die toevallig wél het beste kookboek heeft geschreven, niet kan winnen, omdat een ander boek meer politiek correct zou zijn.”

Maar is een chefsboek, zoals dat van winnaar Seppe Nobels, niet te highbrow om goed te verkopen?

Zerouali: „Zijn boek is juist heel simpel. We hebben er allemaal uit gekookt en alles was verrukkelijk. Het is supertoekomstbestendig en ook heel erg van nu. Hij bereikt een hoger niveau met groente, met technieken van over de hele wereld, maar het is ook heel Vlaams-Nederlands.”

Hoe krijg je een kookboek verkocht zonder prijs?

Ook al heb je een trend te pakken – vegan, groente of ambachtelijke technieken zoals fermenteren of bakken – dan concurreer je nog steeds met honderden andere nieuwe titels. Authenticiteit is het belangrijkste, zegt Francis Wehkamp van Fontaine: „Denk aan Judith Cyrus, zij gaat niet voor het populaire plaatje, maar ze beschrijft in Paramaribo de Surinaamse keuken van binnenuit. Lezers herkennen dat het echt is.” Zij viel alleen nét buiten de shortlist.

Draait het niet allemaal om populariteit? Je ziet steeds meer boeken van bekende Nederlanders.

Thema en auteur, dat zijn de succesfactoren volgens Arjan Weenink van Carrera Culinair. Zo doet Carrera al twintig delen goede zaken met de serie Bijbels, dikke naslagwerken waarin één onderwerp uitputtend wordt behandeld, zoals De Bijbel van de Indiase keuken van Paulami Joshi, die genomineerd was voor het Gouden Kookboek. Met een beetje geluk komen thema en auteur samen, zoals bij Rutger van den Broek die in 2015 een Bijbel maakte: „Hij is de beste koekjesbakker van Nederland én hij heeft een grote schare volgers opgebouwd nadat hij Heel Holland bakt won.” Een bekende naam kan soms op zichzelf al genoeg zijn voor succes. Weenink: „Nick Toet, de YouTube-kok met 150.000 volgers, kan wat wij niet kunnen. Met één filmpje tienduizenden boeken verkopen.”



Genomineerden Kookboek van het jaar (juryprijs)

Parwana, Durkhanai Ayubi (vertaald), Becht, 256 blz., 27,99 euro

‘Je vreugde is ontmaskerd verdriet’, citeert de Afghaans-Australische Ayubi een dichter. De onderkop van Parwana, ‘verhalende familierecepten’ wordt meer dan waargemaakt.

Ottolenghi Test Kitchen – shelf love, Yotam Ottolenghi (vertaald), Fontaine Uitgevers, 256 blz., 24,99 euro

De man van dertig ingrediënten in één recept duikt voor dit boek in de voorraadkast en maakt er zonder al te veel gedoe wat lekkers van.

Foto Jennifer Knuchel

Bistro Manon, Manon Proper, Good Cook, 224 blz., 25,95 euro

Zou deze moeder van een jonge tweeling én een drieling echt zelf tortilla’s maken? Als zij tijd heeft om deze gerechten te koken, heeft iedereen dat.

De dankbare keuken, Stephanie Verstift, Uitgeverij Brandt, 256 blz., 30 euro

Ze verhuisde naar Zweden en werkt daar als kok in een eco-retreat. Trefwoorden: groen, circulair, lokaal.

Hot pot, Bas Robben, Good Cook, 184 blz., 22,50 euro

Het heeft voordelen om een Nederlander los te laten op Oost-Aziatische hotpots. Robben schrijft heldere, precieze recepten voor een Nederlands publiek, zonder dat hij de hotpot verhollandst.

Een ode aan groenten, Alice Zaslavsky (vertaald), Good Cook, 488 blz., 40 euro

Een encyclopedische baksteen over groente in alle kleuren. Extreem geordend en praktisch. Een boek om te gebruiken, meer dan om te lezen.

Stemmen op een van de 61 kookboeken voor de publieksprijs kan op foodandfriends.nl.



Winnaar het Gouden Kookboek

Een Kookboek, Seppe Nobels, Lannoo, 608 blz., 45 euro

Graanmarkt 13 behoort tot de beste groenterestaurants ter wereld. Vlees en vis vormen ook maar een klein deel van het boek, dat ondanks het niveau van chef Seppe Nobels niet te ingewikkeld is voor de hobbykok thuis. De gerechten ogen verfijnder dan in het gemiddelde groentekookboek.

Foto Jennifer Knuchel



Overige genomineerden het Gouden Kookboek

De bijbel van de Indiase keuken, Paulami Joshi, Carrera Culinair, 496 blz., 33,99 euro

Het eerste boek van de in Nederland wonende Indiase is meteen het nieuwe standaardwerk voor de oneindig gevarieerde Indiase keuken. Als ze nu maar niet uitgeschreven is.

Job & Perry: een klootzak-proof kookboek , Job Pattinasarany & Perry de Man, Carrera Culinair, 192 blz., 27 euro

Van aspic tot atjar, van bloemkool tot bakkeljauw. Job en Perry putten uit alle keukens die zich in Rotterdam verzamelen. Niet geschikt voor calorieëntellers.

Toko Lo, Lolo van Ruler, Carrera Culinair, 192 blz., 29,99 euro

Opgegroeid in een Indische familie, opgeleid tot bakker. Dat leverde een boek vol zoete en hartige baksels op. Met recepten die anders misschien wel verloren waren gegaan.

Homakase, Oof Verschuren, Nijgh Cuisine, 384 blz., 34,99 euro

Mag een Nederlander een boek over sushi maken? Verschuren deed het met liefde en respect voor de Japanse keuken. Op de koffietafel laten liggen kan ook.