Strafhof onderzoekt schendingen mensenrechten in Venezuela

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gaat een officieel onderzoek beginnen naar mensenrechtenschendingen door de autoriteiten in Venezuela. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, heeft dat volgens internationale persbureaus woensdag aangekondigd bij een bezoek aan de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Tijdens een vooronderzoek concludeerde het ICC vorig jaar dat er voldoende grond is om aan te nemen dat de overheid over de schreef is gegaan in de periode sinds 2017, toen het politiek erg onrustig was in het land. Khan zei woensdag dat het Strafhof nu definitief „de waarheid gaat vaststellen”.

Onmiddellijke gevolgen voor de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn regering zal het onderzoek niet hebben. Het duurt doorgaans jaren voordat het ICC een zaak helemaal heeft uitgezocht. Sommige van de vijftien onderzoeken die momenteel lopen, veelal naar gebeurtenissen in Afrikaanse landen, duren al zeventien jaar. Het ICC kan uiteindelijk vervolging instellen tegen personen voor onder meer oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Sinds 2002 heeft het Strafhof zeven verdachten onherroepelijk veroordeeld. Ingrijpen door het ICC is overigens alleen mogelijk als de rechtbanken in het betreffende land zelf geen actie ondernemen.

Maduro, die een gezamenlijke persconferentie hield met Khan, zei dat Venezuela het besluit een onderzoek te openen steunt en tekende een overeenkomst met het ICC. Hij is het echter oneens met de afwegingen van het orgaan. Maduro heeft met het Strafhof afgesproken dat Venezuela gelijktijdig zijn eigen onderzoek mag organiseren, liet hij weten. Op zijn beurt riep Khan alle betrokkenen in Venezuela op om mee te werken aan het ICC-onderzoek. „Geef ons de ruimte om ons werk te doen. Ik zal iedere poging om ons onafhankelijke optreden politiek te kleuren, sterk afwijzen.”

Politieke en economische crisis

Venezuela verkeert al jaren in een ernstige politieke en economische crisis. Maduro en diens voorganger Hugo Chávez hebben de democratie in het Zuid-Amerikaanse land sinds begin deze eeuw stukje bij beetje afgebroken en van Venezuela steeds meer een autocratie gemaakt. De laatste jaren droogden de belangrijke olie-inkomsten op, kreeg Venezuela te maken met hoge inflatie en voedsel- en medicijnentekorten. Onder de verarmde bevolking veroorzaakte dat grote onvrede. Geregeld waren er grootschalige protesten. De autoriteiten traden hard op tegen demonstranten - de vermeende mensenrechtenschendingen waren volgens het ICC onder meer gericht tegen opgepakte betogers en oppositieleden.

Oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf begin 2019 na een controversiële verkiezingswinst van Maduro uitriep tot interim-president, is blij dat het ICC een onderzoek opent. „Dit geeft de slachtoffers en hun families de kans op gerechtigheid terug die hen tot nu toe is onthouden”, schrijft hij op Twitter. Een regiodirecteur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gaf een soortgelijke reactie. Hij zei dat „de honderden slachtoffers van de brute onderdrukking door het regime van Maduro” nu weer kunnen „hopen op gerechtigheid”.