Tientallen Feyenoord-supporters vanwege rellen opgepakt in Berlijn

In Berlijn zijn donderdag zeker 71 supporters van Feyenoord en Union Berlin gearresteerd door de politie vanwege rellen. Zij komen pas vrij na de wedstrijd van donderdagavond tussen beide ploegen, melden lokale media. Volgens persbureau ANP gaat het om 58 Feyenoord-supporters. Duitse media melden dat Feyenoorders vuurwerk hebben afgestoken en met flessen gooiden. Ook zouden ze uit zijn geweest op vechtpartijen met supporters van Union Berlin. Daarnaast zouden Feyenoorders zich in de „overvolle horeca” hebben misdragen.

De Rotterdamse ploeg speelt tegen Union Berlin in de Conference League. In Berlijn zijn duizenden Nederlandse voetbalfans aanwezig; in het stadion is plek voor zeker 5.200 Feyenoord-supporters. In aanloop naar het duel van twee weken geleden in Rotterdam is het bestuur van Union Berlin aangevallen door Feyenoord-hooligans. Toenmalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans reageerde geëmotioneerd op dat incident en trad niet veel later af. Bedreigingen vanuit de achterban waren de voornaamste reden van zijn vertrek.

De Berlijnse politie heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, zo zijn er sinds woensdag meer dan zeshonderd politieagenten actief in de Duitse hoofdstad. Woensdag werden al twee verdachten aangehouden vanwege het bekladden van een restant van de Berlijnse muur met graffiti. Vermoedelijke Feyenoord-fans kalkten daar de clubnaam in letters van zo’n achttien meter breed op. Volgens Duitse justitie hadden de twee de Nederlandse nationaliteit. Union Berlin-fans hebben de tekst inmiddels overgeschilderd.