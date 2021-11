Tien weken cel voor racistische tirade over Engelse voetballers op sociale media

Een 52-jarige man is veroordeeld tot tien weken celstraf vanwege zijn racistische tirade over voetballers van het Engelse team die hij livestreamde via Facebook. Dat melden Britse media deze week. De voetballers Bukayo Saka, Marcus Rashford en Jadon Sancho misten hun penalty’s tijdens de strafschoppenserie, waardoor uiteindelijk Italië kampioen werd op het EK afgelopen zomer.

Het was voor de man de reden om zijn woede te livestreamen. Hij weigerde de tirade offline te halen, ook nadat een collega en Facebookvriend hem dit vroeg. Die rapporteerde de video vervolgens bij Facebook en bij de politie. De livestream werd drie dagen later offline gehaald door het sociale platform. In de rechtbank bekende de Brit schuldig te zijn aan het verzenden van een „grof beledigende of onfatsoenlijke of obscene of dreigende boodschap of zaak”.

Lees ook: Na gemiste strafschoppen in EK-finale ontstaat debat over racisme in Engeland

Tijdens het proces zei het Britse Openbaar Ministerie (CPS) dat er „absoluut geen ruimte” is voor racisme, in het spel, noch elders. „Terwijl de meerderheid van ons land trots sprak over de Three Lions die voor het eerst in vijftig jaar een internationale finale bereikten, livestreamde de verdachte een tirade op Facebook met racistische bejegeningen over de drie spelers die een penalty misten.” De openbaar aanklager noemde het belastering van de drie jonge mannen.

Ze benadrukte daarnaast dat de CPS daders van haatmisdrijven voor de rechter brengt als er bewijs is en bedankte de Facebookvriend die de Brit had aangegeven bij de politie. De openbaar aanklager hoopt dat deze veroordeling „op de een of andere manier” mensen opvoedt of afschrikt om haat op sociale media te plaatsen. De veroordeelde was niet de enige die zich na de verloren finale racistisch uitliet over de spelers die hun strafschoppen misten. De hausse aan online haatberichten leidde tot een debat in het parlement en de roep om een stadionverbod als straf voor online racisme.