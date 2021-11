Theo Croker: ‘Jazz is een shitty naam, ik maak zwarte muziek’

Op de hoes van zijn nieuwe album is de Amerikaanse trompettist Theo Croker afgebeeld als een soort spirituele zonnegod op een troon in de neo-jazzkosmos. De paddenstoelen naast hem? Niet zomaar een illustratie. Tijdens de lockdown mediteerde Croker graag met psychedelica in de natuur. Door het eten van paddo’s voelde hij zich bevrijd en werden meditaties therapeutische ervaringen, zegt hij. „In mijn eentje in de natuur liet ik gewoon alles maar komen. Zo kon ik mijn angsten onderzoeken en ze te slapen leggen. Meer dan me ooit gelukt zou zijn in praatsessies met therapeuten. Huilend, lachend, de kracht voelend van mijn voorvaderen leverde dit me spirituele juice op die ik in mijn muziek kon stoppen.”

Afkomst, identiteit en regie over je lotsbestemming zijn thema’s op de nieuwe, zesde plaat BLK2life//A Future Past van trompettist, componist en producer Theo Croker (36). Een album vol van symboliek en spirituele ontwaking, met titels als ‘4 Knowledge’ en ‘Soul Call’, en een tegelijk nuchtere, uiterst dansbare ‘feel’. De jazz is ronduit groovy en elektronisch, van moderne jazzfunk tot sensuele r&b en neosoul, op een manier waarop de in 2018 overleden trompettist Roy Hargrove met zijn band RH Factor de jazz naar de dansvloer bracht in de jaren negentig.

„Man! Ik verslond zijn albums op de middelbare school”, roept Croker via het scherm vanuit een hotelkamer in Belgrado. „Hij was zo veelzijdig. En hij liet me inzien dat het oké was om meer te doen dan oude swing, te spelen zonder maatpak en das en stijlen te mixen.” Of nou ja, zelf ziet hij het meer als het weghalen van de hekjes om genres die de muziekindustrie heeft geplaatst.

De oude Oosterse cultuur leerde me hoe infantiel Westerse cultuur kan zijn, zonder spiritualiteit of menselijkheid

Na anderhalf jaar thuisblijven is hij weer op tournee, Theo Croker is er dolgelukkig over. „Live spelen, contact met het publiek is waarom ik op deze planeet ben.” Hij geef opmerkelijk veel shows in Europa – alleen al in Nederland vier. Toen de pandemie begon, verzette hij al zijn concerten naar het najaar van 2021. „Dit voelt eindelijk weer als normaal”, verzucht Croker. Thuisblijven voelde als afkicken voor een muzieknomade als hij. „Nu na een paar weken lijkt mijn lichaam weer te snappen hoe dat non-stop reizen is.”

Familie

In het familiehuis in Florida kwam Croker, kleinzoon van trompettist Doc Cheatham, in eerste instantie „helemaal los” van muziek. „De obsessie met muziek en online zijn kan groot zijn, ik heb op elke golf die voorbij kwam wel gesurft. Na tien jaar onderweg moest ik energie steken in persoonlijke groei, in vriendschappen en de band met mijn familie.”

Daarna boog hij zich over de vraag waarom hij muziek maakt. Het leidde eerst tot een zakelijke schoonmaak: het afstoten van muziekdeals en de oprichting van een eigen label. „Ik sta er als independent artiest met een eigen label nu echt veel beter voor.” Vervolgens sleutelde hij in zijn thuisstudio aan nieuwe muziek.

Croker denkt groot. Al vanaf het moment dat hij op zijn 22ste naar China ging voor een baan als huisartiest in een Shanghaise jazzclub. De zeven jaar daar zijn bepalend voor de muzikant die hij nu is. „Ik viel er niet onder een bepaald muziekgenre. Mensen kwamen avond aan avond luisteren naar mij, als artiest. Chinees publiek stond volkomen open voor de muziek, zonder verwachtingen.” China opende sowieso zijn ogen. „Wat een ander land dan ik leerde op school in het zich superieur voelende Amerika. De oude Oosterse cultuur leerde me hoe infantiel Westerse cultuur kan zijn, zonder spiritualiteit of menselijkheid.”

Shitty

Via zangeres Dee Dee Bridgewater, die hem daar zag optreden, maakte hij terug in Amerika een sprong bij een groot label. Afro Physicist (2014) was een aardig debuut, maar het was zijn album Escape Velocity (2016) waarmee hij naam maakte. Tijdloze, maar tegelijk ook heel erg in het moment zijnde jazz, ritmisch alert scherend langs souljazz en funk.

De groovejazz op zijn nieuwe, zelfgeproduceerde plaat mag vorig jaar gemaakt zijn in verwarrende tijden – pandemie, protesten – maar is ook licht en opwekkend, met namen als rapper Wyclef Jean, r&b-zangeres Ari Lennox, drummer Kassa Overall. In het dromerige ‘Anthem’ klinkt jazznestor Gary Bartz, een mooie verbinding met het jazzverleden. Maar daarop schudt Croker zijn hoofd. Hij vindt jazz „een shitty naam die de muziek geen eer aan doet”. „Het is een onvolledige, beledigende naam voor door zwarte mensen gecreëerde kunst. En mijn muziek zit er ook meteen door in een moeilijk verteerbaar vakje: muziek voor het museum, niet populair onder jongeren. Ik maak zwarte muziek, het zijn de ritmes van onze zwarte cultuur. Het fundament van alle muziek.”

Concerten: 7/11 TivoliVredenburg, Utrecht; 10/11 Bimhuis, Amsterdam; 11/11 Bird, Rotterdam; 13/11 Rockit Festival, Oosterpoort Groningen. Inl: 7/11 TivoliVredenburg, Utrecht; 10/11 Bimhuis, Amsterdam; 11/11 Bird, Rotterdam; 13/11 Rockit Festival, Oosterpoort Groningen. Inl: theocroker.com