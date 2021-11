Bij deze cursus leren makelaars reageren op boze woningzoekers: ‘Je wordt continu voor rotte vis uitgemaakt’

Makelaars zijn partijdig. Niet transparant. Maar bovenal zijn het ontzéttende graaiers. Trainer Stefan Kuijken gooit de stellingen met zichtbare pretoogjes de zaal in. Hij heeft net aangekondigd dat het zijn doel is dat de twintig makelaars daar straks in ‘opgewekte verwarring’ de zaal verlaten, en probeert ze nu uit de tent te lokken. Dat jullie geld graaien, vraagt hij de groep met zijn Brabantse tongval, klopt dat een beetje?

„Ach, het zit wel eens mee”, reageert een makelaar uit het oosten van het land. Hard gelach van de rest.

„Wanneer ben je een graaier?”, vraagt een vrouwelijke makelaar, nu serieus. „Als ik een boterham met kaas wil verdienen? Is dat hebberig?”

Een ander stelt dat je als makelaar wel een beetje hebberig móét zijn, anders koopt hij voor zijn klanten geen huis meer aan in deze krappe markt. En weer een ander, lichtelijk gefrustreerd: „Bijna al mijn kopers zijn tevreden. Ik krijg goede reviews, klanten zijn superblij met onze hulp. Maar in de media word je continu voor rotte vis uitgemaakt. Dat klópt toch niet?”

Makelaar zijn in een overspannen woningmarkt, daar moet je tegen kunnen. De prijzen rijzen de pan uit en in de beeldvorming van sommigen is ‘de makelaar’ daar schuldig aan. Consumentenprogramma Radar gooide twee maanden geleden olie op het vuur met heimelijk opgenomen tv-beelden. Die toonden dat makelaars onder meer bewust huizen voor een te lage prijs in de markt zetten, omdat ze bonussen krijgen over het bedrag dat kopers overbieden. Tweede Kamerleden stelden er vragen over en bepleitten meer toezicht op de beroepsgroep, die nu geen beschermde status heeft.

Dit komt allemaal bovenop het imago van ‘snelle jongen op een scootertje’ dat de makelaar misschien altijd al had. Als Stefan Kuijken vraagt of de makelaars de termen die hij zojuist provocerend gebruikte – graaiers, boeven, zakkenvullers – wel eens om de oren krijgen, knikt zijn gehoor driftig.

Weerwoord bieden

Om weerwoord te bieden tegenover dit soort sentimenten organiseert de Academie voor Vastgoed, onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), de cursus ‘Het is de schuld van de makelaar’. Deze vrijdag zijn twintig makelaars – veertien mannen, zes vrouwen – op de cursus afgekomen. In een hotel in Putten begint het programma met een college van hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft, over de vraag of de overspannen woningmarkt écht de schuld is van de makelaar. Daarna is consumentenpsycholoog Antoinette Leerdam aan de beurt. Coach Stefan Kuijken sluit de dag af met lessen om de theorie in praktijk te brengen.

Voor het bijwonen van de cursus krijgen de makelaars bijscholingspunten; daar moet je er van de NVM jaarlijks een aantal van halen om je ‘registermakelaar’ te mogen noemen. Maar dat kan ook via talrijke andere cursussen. Waarom kozen de makelaars specifiek voor deze cursus?

Het was de titel ervan die Oene Mulder, van Van Spronsen Makelaars in Hendrik-Ido-Ambacht, meteen aansprak. „Dat het onze schuld is, is namelijk wel wat er geroepen wordt”, vertelt hij in de pauze. Hij wil weten hoe andere makelaars daarmee omgaan, zegt hij. „Ik wil hier graag geïnspireerd worden. Want er is wel een bepaalde stress bij mij en mijn collega’s om makelaar te zijn in deze tijden. Je moet de hele tijd een hoop mensen teleurstellen.”

Ook Dennis Pel van Gooiland Makelaardij in Hilversum is bezig met het imago van zijn beroepsgroep. „Wij zitten in de frontlinie van de publieke opinie – zo voel ik het. Er was een tijd dat ik bijna de krant niet meer open durfde te slaan, omdat er alléén maar negatief nieuws over makelaars in stond.”

Volgens hem gaan die stukken nauwelijks de diepte in en geven ze vooral het woord aan boze kopers. En die weten volgens Pel niet altijd wat de regels zijn rond een aankoop en raken daarom gefrustreerd.

Hij zou dan ook graag vaker het verhaal van de makelaar lezen. Bijvoorbeeld over adviseren van een aankoopprijs. „Ik kan een huis 4,5 ton waard vinden, maar in deze markt móét ik mijn klant adviseren 5 ton te bieden. Dat is niet per se leuk: want ik zie dat het die 5 ton niet waard is. Maar als ik het niet adviseer, koopt die klant dus nooit een huis. Dat voelt wel eens als een spagaat.”

De cursus ‘Het is de schuld van de makelaar – jouw rol in de oververhitte woningmarkt’ in een hotel in Putten. Foto Dieuwertje Bravenboer

Niet bezig met geld

Is dat werkelijk zo? Voor een makelaar is een hoge prijs toch juist goed nieuws, omdat zijn courtage daarmee hoger wordt? Pel: „Ik snap dat je dat vraagt, maar de meeste makelaars zijn helemaal niet bezig met hoeveel geld ze verdienen. Nee, echt niet! Ik weet dat het gek klinkt, maar vaak moet ik opzoeken wat ik nou precies aan een transactie overhoud. Ik zet me net zo hard in voor een klant die een huis koopt voor drie ton als voor zes ton. Makelen zit in mijn bloed – ik wil het goed doen.”

Pel voegt toe dat het beeld niet klopt dat makelaars bakken met geld verdienen. „Dat kun je gewoon opzoeken op Google: wij staan qua loon nog onder de cliniclowns.” In de Nationale Beroepengids staat inderdaad dat een makelaar gemiddeld 3.816 euro bruto per maand verdient, en een cliniclown gemiddeld 3.825 euro.

Terug naar de cursus. De bijdrage van hoogleraar Boelhouwer lijkt de meeste indruk te maken op de makelaars. Hij laat met cijfers zien wat de makelaars zelf al lang wisten: zij zijn niet de schuld van de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen als reactie daarop. Wat dan wel redenen zijn? De sterk teruggevallen woningbouwproductie, de bevolking die sneller groeit dan prognoses aangaven, ouderen die langer thuis wonen, de ruime leennormen – en ga zo maar door.

Dat is de spijker op z’n kop, vindt makelaar Ellen Mouthaan, van Ellen Mouthaan Makelaardij in Naarden-Vesting. „Dat starters nu amper aan een huis kunnen komen, wringt bij mij ook, maar het is de realiteit. Daar kun je ons niet de schuld van geven. Als je in Utrecht een huis wil kopen met voorbehoud van financiering, kun je het gewoon vergeten. Dat klinkt belachelijk – en dat is het misschien ook – maar dat is hoe het werkt nu.”

Aan het eind van zijn lezing zegt Boelhouwer wel dat makelaars hun best moeten doen om het vertrouwen van de consument terug te winnen, door transparant te zijn en aandacht te besteden aan ethiek. „Zorg dat alles echt op orde is en vraag de politiek dan om bescherming van de titel makelaar”, luidt zijn advies.

Mouthaan vindt dat een goede zaak. Volgens haar is er nu weinig aandacht voor zelfreflectie binnen de makelaardij.

Dennis Pel is zich wél bewust van het imago van de makelaar en probeert daar wat aan te doen. „Ik doe bijvoorbeeld vaak mijn bezichtigingen op de fiets. Want ook al wéét ik dat die collega-makelaar er hard voor werkt en misschien een autoliefhebber is – als je daar met je BMW, mooi klokkie en dik pak aankomt, sta je toch met 1-0 achter tegenwoordig.”