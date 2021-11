Opnieuw Limburgse bestuurscrisis, nu bij waterschap

Limburg heeft opnieuw een bestuurscrisis. Na het opstappen van het complete provinciebestuur in april, is nu ook het bestuur van het Waterschap Limburg uiteengevallen. En opnieuw gaat het over integriteit.

Twee opeenvolgende integriteitsaffaires leidden woensdag tot een breuk in het dagelijks bestuur (DB) van het waterschap. DB-lid Har Frenken stapt op. Hij vindt dat zijn collega-bestuurders een grondaankoop van zijn vrouw bij Beesel (ten noorden van Roermond) te hoog hebben opgespeeld.

In een brief aan de leden van het algemeen bestuur (AB) legde Frenken eerder deze week een link tussen de aanpak van hem en zijn kritiek op de rol van dijkgraaf Patrick van der Broeck (CDA) in een eerder integriteitsonderzoek. Ook die kwestie, die begin dit jaar in het nieuws kwam betrof een gronddeal, in dat geval tussen de toenmalige Venrayse wethouder Jan Loonen (ook CDA) en het waterschap.

‘Beetje dom’

Frenken legde woensdagavond aan het einde van een AB-vergadering zijn functie neer. In die vergadering werd het advies van de integriteitscommissie over de grondaankoop van Frenkens vrouw en de houding van het DB-lid besproken. Het AB vond dat Frenken – ondanks kritiek van de commissie en het advies van waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) om op te stappen – aan kon blijven als bestuurder. Peter Freij (fractie Water Natuurlijk) zei: „Hij was alleen een beetje dom.” Frenkens suggestie van een gestuurd onderzoek naar hem, maakte aanblijven alsnog onmogelijk.

Het AB wil nu dat een externe deskundige gaat kijken naar de gang van zaken rond het integriteitsonderzoek naar Frenken. Die zei, vlak voordat hij geëmotioneerd de zaal verliet, dit een te licht middel te vinden: „Laat het OM maar komen. Er zijn zaken onder de mat geveegd rond de deal van Loonen en het waterschap.”

De integriteitscommissie oordeelde dat Frenken „onvoldoende integer” heeft gehandeld en „de schijn van belangenverstrengeling” heeft gewekt. De commissie baseerde zich daarbij onder meer op een feitenrelaas van recherchebureau Hoffmann. Frenken, ook melkveehouder, had binnen het waterschap de verwerving door zijn vrouw van zeven hectare moeten bespreken. Het gaat om een gebied rond de Huilbeek. Ook het waterschap had haar zinnen gezet op die grond. Als verzachtende omstandigheden voerde de integriteitscommissie aan dat er geen aanwijzingen zijn dat Frenken dit wist of in interne systemen op zoek is gegaan naar informatie over de percelen rond de Huilbeek. Ook betaalde zijn vrouw een marktconforme prijs.

Frenken betuigde spijt dat hij de grondtransactie van zijn vrouw niet intern gemeld heeft: „Met mijn ervaring had ik scherper moeten zijn.”

Vraagtekens

Frenken zette vanaf begin dit jaar vraagtekens bij de rol van dijkgraaf Van der Broeck als portefeuillehouder integriteit in de eerdere kwestie-Loonen, een gronddeal bij de Loobeek bij Venray. Tot en met 2016 was de dijkgraaf namelijk als wethouder in Venray en als gedeputeerde in Limburg zelf betrokken bij het Loobeekdossier. Van der Broeck daarover: „Frenken uitte zijn ongemak met mijn rol, maar zei verder alleen: denk maar eens na waarom. Het escaleerde toen hij in april mijn kamer opstormde en een verschrikkelijk kwetsende vergelijking maakte, waarover ik verder niet wil uitweiden.”

Van der Broeck droeg na het incident de portefeuille integriteit over aan een mede-DB-lid. Frenken vindt het geen toeval dat de integriteitsmelding tegen hem een paar dagen na het incident binnenkwam bij het waterschap.