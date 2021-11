Ov kampt met personeelstekorten, meer uitval dreigt voor trein en bus

Vervoerbedrijven in Nederland hebben nog zoveel last van de coronapandemie dat de dienstverlening aan het publiek – tram, bus, metro en trein – in gevaar komt.

In het stadsvervoer in onder meer Den Haag en Rotterdam, bij de spoorwegen maar bijvoorbeeld ook bij de luchtverkeersleiders op Schiphol is sprake van een personeelstekort en een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. Ook zijn er problemen bij de opleiding van nieuwe medewerkers.

Landelijk kampt het stad- en streekvervoer met een ziekteverzuim van 8 tot 10 procent. Volgens Pedro Peters van brancheorganisatie OV-NL wordt nog niet op grote schaal geschrapt in de dienstverlening. „Het ziekteverzuim loopt op, maar is niet extreem.”

Sinds 2020 dekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de exploitatietekorten van de vervoerders als gevolg van de massale passagiersuitval door de pandemie voor 93 procent. De resterende 7 procent moeten vervoerders zelf opvangen. Dat doen zij sinds dit jaar door te snoeien in de dienstregeling. Dat is volgens Peters zo’n 10 procent van het gebruikelijke aanbod. Het huidige aantal passagiers in het ov staat nu op 70 procent van het aantal dat voor de coronacrisis van het ov gebruikmaakte.

Verkoudheidsklachten

„Daarnaast loopt het ziekteverzuim elke keer op als het kabinet oproept om bij verkoudheidsklachten thuis te blijven. Dat is geen echt ziekteverzuim, want normaal komt een buschauffeur met een loopneus gewoon naar zijn werk.” Vervoersbedrijven lossen het personeelstekort onder meer op door ook kantoorpersoneel in te zetten op de bus.

ProRail, de organisatie die het Nederlandse spoornetwerk beheert, moest de afgelopen maanden regelmatig treinen laten uitvallen door een gebrek aan treinverkeersleiders. De organisatie heeft 60 vacatures op een benodigd aantal van 750 verkeersleiders.

Woensdag zouden geen treinen rijden tussen Arnhem en Utrecht, tussen Ede-Wageningen en Barneveld Centrum en tussen Maarn en Rhenen. Maar op het laatste moment meldde zich alsnog een verkeersleider die de dienst kon overnemen. Het toont hoe smal de basis is bij ProRail in de regio Utrecht.

Het gebrek aan personeel blijft nog zeker tot medio 2023 spelen, zegt een woordvoerder van ProRail. „Het is niet zo dat de hele tijd treinen zullen uitvallen, maar het is elke dag moeilijk om het rooster te vullen. Bijna altijd hebben we gaten.” ProRail maakte donderdag bekend dat het zijn personeel een extra bonus geeft als compensatie voor de hoge werkdruk en de grote inzet.

Lees ook: Wat blijft er over van het openbaar vervoer na coronatijd?

In september stelde president-directeur John Voppen van ProRail dat een hoger ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt het bedrijf parten spelen. Hij erkende dat ProRail meer had moeten doen aan de werving van treinverkeersleiders.

Ook de Rotterdamse stadsvervoerder RET heeft te maken met de naweeën van de coronacrisis. „Ook wij hebben door corona te maken met een hoger verzuim dan gebruikelijk”, zegt een woordvoerder van de RET. „Bij verschillende uitvoerende afdelingen. Daardoor is het krap, maar we krijgen onze dienstregelingen rond.”

Tijdelijk beperken

Van medio september tot de tweede helft van oktober heeft de RET wel de dienstregeling bij de metro tijdelijk moeten beperken. Lijn A reed niet tussen de haltes Binnenhof en Vlaardingen. „Dat kwam door een achterstand in onderhoud en reparatie”, aldus de woordvoerder. „Hier was sprake van een combinatie van onvoorziene tegenvallers, personele krapte - mede door een hoger verzuim - en vertraagde levering van onderdelen. Dus ook deels corona-gerelaterd.”

Het afschalen van lijn A was in strijd met het contract tussen RET en opdrachtgever Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De MRDH legde RET een boete op van 300.000 euro voor het niet nakomen van de afspraken.

Bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), dat het vliegverkeer op Schiphol en andere luchthavens in Nederland coördineert, is ook een tekort aan verkeersleiders. Half oktober schreef minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) aan de Tweede Kamer dat de opgelopen vertraging (door de beperkingen tijdens de pandemie) in het opleiden van nieuwe mensen niet kan worden ingehaald.

LVNL had moeite om nieuw personeel op te leiden door gebrek aan vliegverkeer en een beperkt aantal simulatoren. „Het opleidingen van nieuwe verkeersleiders stond gedurende de hele Covid-19-periode onder druk als gevolg van de 1,5 meter afstandsmaatregel”, schrijft Visser aan de Kamer, „waardoor er minder leerlingen tegelijk in de simulator kunnen plaatsnemen." De opleiding van nieuwe mensen is cruciaal nu de komende vijf jaar een kwart van de verkeersleiders met pensioen gaat.