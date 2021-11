Op het BEFtival staat vrouwelijk genot voorop

‘Hier loop je naar binnen, door een tunnel van bewegende tongen”, beeldt Ine Poppe met grote armbewegingen uit. „En hier in deze kamer zitten twee kunstenaars. De een borduurt beffende vrouwen en de ander verzamelt schaamhaar via Instagram, waar ze sieraden mee maakt.” „Schaamteloze sieraden”, vult Olga Middendorp aan. „En verderop komt een wipkip te staan.”

Het begon met het Befservies. Kunstenares Ine Poppe gaf eerstejaars kunstacademiestudenten de opdracht een maaltijd van keramiek te creëren en beschilderde voor die gelegenheid zelf een Chinees servies met beffende figuren. Ze noemde het pussy eat tea wear. Het werd een hit. Van alle kanten wilden mensen het kopen. En toen zag ze opeens overal kunstzinnige uitingen van vrouwelijk genot. „Je kan wel een beftival beginnen”, zei haar man, wetenschapper en interaction designer Sam Nemeth.

Waarom eigenlijk niet, dacht Poppe. Ze vroeg jongere collega Olga Middendorp of ze zin had om samen het BEFtival te organiseren („Ja!”), ze vertelden het plan aan Mediamatic, een ‘biotechnologisch kunstcentrum’ annex restaurant, en zo geschiedde. In een paar maanden tijd en zonder subsidie werd een indrukwekkende lijst kunstenaars en wetenschappers opgetrommeld.

Vrouwen en kunstenaars spreken zich de laatste tijd vaker uit over seksualiteit, zegt Middendorp. Het is zichtbaar in televisieprogramma’s als Sekszusjes en Zeikwijven, films als Titane, een column van Sylvia Witteman over de ‘bucco-linguale prikkeling der genitalia’ en natuurlijk het al wat oudere hitje Hou je bek en bef me van zangeres Merol. „We zijn weer bezig met seksualiteit, daar komt het op neer. We zien het, we merken het.”

Zinnenprikkelende gerechten

De aftrap is tijdens Museumnacht, zaterdag, het slotfeest een week later op 13 november in het Amsterdamse culturele clubhuis Sexyland World en Artbar Kippy. De hele week staan er activiteiten op de planning die, net als beffen, „alle zintuigen prikkelen”. Er wordt gekeken, geluisterd, geroken, gevoeld en geproefd. De expliciete posters van Hester Scheurwater hangen door heel Amsterdam, een beeldend pamflet voor een ander vrouwbeeld in de openbare ruimte.

Er zijn lezingen van onder anderen wetenschapsjournalist Anna Gimbrère en seksuoloog Clarissa Smith. Kunstenaar Pleun van Dijk heeft door middel van data, algoritmen en duizend seksspeeltjes nieuwe lustobjecten gecreëerd en Eva Schippers bouwde de Orgasm Machine, gebaseerd op de legendarische strip Barbarella. Wetenschapshistoricus Bert Sliggers zal zijn indrukwekkende verzameling papieren porno uit de jaren 20 en 30 tentoonstellen en „er heel boeiend over vertellen”.

Ruiken en proeven komen aan bod tijdens de BEF Film Diners, met een zes gangen begeleid door erotische filmfragmenten, gecureerd door filmcriticus Laura van Zuijlen. Chefkok Yacinthe Pos ontwierp bij elk filmfragment een zinnenprikkelend gerecht.

Het gesprek over seks (en de daad zelf) gebeurt soms tegen de klippen op. Want tussen de fysieke verpreutsing en virtuele filters die online alles gladtrekken wat gewelfd en gedeukt mag zijn, bevinden zich ook nog effecten van de #MeToo-revolutie, die niet alleen vrouwen kracht heeft gegeven, maar ook een nieuw soort angst heeft veroorzaakt. De angst om seks fout te doen.

„Tussen al die bewegingen willen we nu de stand van zaken bekijken”, zeggen Poppe en Middendorp, los van taboes en vanuit het perspectief van verschillende culturen, generaties en genders. Het BEFtival is vrouwelijk genot op een speelse manier. „Voel, vier, en kóm! Je weet niet of je het lekker vindt, tot je het hebt geprobeerd.”

BEFtival, 6 t/m 13 november Mediamatic Museumnacht 6/11, BEFtival-lezingen 7/11, BEF filmdiners 10/11 t/m 12/11, Grand finale Kijkdoos in Sexyland World en Artbar Kippy, 13/11.