Onur K. krijgt dertig jaar cel voor doden moeder, vrouw en twee kinderen

Onur K. krijgt dertig jaar gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn moeder en het doden van zijn vrouw en hun twee kinderen. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Het Openbaar Ministerie (OM) had levenslang tegen de 34-jarige K. geeïst. K. bracht op 27 maart 2020 in het Noord-Brabantse Etten-Leur zijn vrouw (31), zoon (6), dochter (2) en moeder (65) om het leven.

De rechtbank vindt dat er in deze zaak geen uitzonderlijke omstandigheden zijn die een levenslange gevangenisstraf rechtvaardigen. Het OM is bij de eis bovendien uitgegaan van vier keer moord, terwijl de rechtbank alleen drie keer doodslag en één keer moord bewezen acht. De moord op zijn moeder heeft K. bekend. Hij beweert dat onbekenden zijn kinderen en zijn vrouw hebben gedood. Om zijn moeder het verdriet om het verlies van haar kleinkinderen en schoondochter te besparen zou hij haar hebben omgebracht.

Volgens de rechtbank heeft K. eerst zijn vrouw en kinderen gedood in hun woning in Etten-Leur. Daarna belde hij zijn moeder en vroeg haar langs te komen. Vervolgens heeft hij zijn moeder gedood. Alle slachtoffers zijn gewurgd. K. heeft daarbij „planmatig” gehandeld in plaats van in een „ogenblikkelijke gemoedsopwelling”. De rechtbank vindt dat hij tijdens het telefoongesprek met zijn moeder nog de gelegenheid heeft gehad zich te beraden over zijn daad en de gevolgen hiervan.

De rechtbank rekent het K. zwaar aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven, heeft ontkend dat hij betrokken was bij de dood van zijn gezin en een verhaal heeft verzonnen over de betrokkenheid van een derde partij. Dit maakt het proces nog pijnlijker voor de nabestaanden.

K. wordt beschouwd als volledig toerekeningsvatbaar, omdat gedragsdeskundigen van de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum geen conclusies konden trekken over zijn geestestoestand ten tijde van het misdrijf. Om die reden is ook geen tbs geeïst.