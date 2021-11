Onderdeel universiteit van Oxford vernoemd naar Vietnamese miljardair

De vijftig onderzoekers en 550 postdoctorale studenten van het Britse Linacre College moeten hun visitekaartjes aanpassen. Binnenkort verandert het onderzoeksinstituut, een van de ruim dertig colleges van de Universiteit van Oxford, zijn naam in Thao College.

De naamsverandering is wisselgeld voor de „transformatieve donatie” die de Vietnamese miljardair Nguyen Thi Phuong Thao, in haar thuisland bekend als Madam Thao, onlangs deed aan het onderzoeksinstituut. Thao doneerde via haar bedrijf Sovico Group, grootaandeelhouder van budgetvliegtuigmaatschappij VietJet, een bedrag van 155 miljoen pond (zo'n 183 miljoen euro). Dit deed ze naar eigen zeggen om onderwijs en onderzoek te bevorderen en omdat ze „erg onder de indruk is van het academische milieu van de universiteit van Oxford”.

Transformatief is het bedrag inderdaad te noemen: het is de grootste schenking aan een onderdeel van het prestigieuze Oxford in 500 jaar tijd en Linacre College heeft zelf slechts zo’n 30 miljoen pond op de rekening staan.

Kritiek

Het is niet de bedoeling dat Thao, de rijkste vrouw van Vietnam die haar fortuin onder meer opbouwde met VietJet en een vastgoedimperieum, met de schenking invloed krijgt op het academische reilen en zeilen op de universiteit. Maar niet alle oud-studenten van Linacre College zijn hier gerust op. Zo stelt alumnus Craig Monk tegenover de Japanse krant Nikkei „niet helemaal comfortabel te zijn met de boodschap die hiervan uitgaat over wat er te koop is in Oxford”. Het hernoemen van programma’s op de universiteit is helemaal niet ongewoon, benadrukt hij. „Maar het is wel opmerkelijk dat een heel college wordt hernoemd.”

Ook zijn er zorgen over waar het geld vandaan komt: Sovico is grootaandeelhouder van VietJet, een budgetvliegtuigmaatschappij die vluchten voor een paar tientjes aanbiedt, en nauw betrokken bij olie- en gasprojecten in Vietnam, tot onvrede van milieuactivisten aan de Universiteit van Oxford. „Linacre vindt geld belangrijker dan mensen en het klimaat”, concludeert de Oxford University Climate Justice Campaign. Ook in Vietnam is niet iedereen blij: sommigen stellen dat Thao dit grote bedrag beter in Vietnam had kunnen besteden dan in een land dat vele malen rijker is.

Thao schuift de kritiek aan de kant en benadrukt dat een deel van de schenking naar studiebeursen voor Vietnamese studenten gaat. En wat betreft het klimaat: madam Thao hoopt er met de hulp van de knappe koppen van Oxford voor te zorgen dat haar VietJet in 2050 klimaatneutraal kan vliegen.