OM seponeert zaak Bilal Wahib: ‘Rechtsgang niet in het belang van het slachtoffer’

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak tegen Bilal Wahib geseponeerd. Het slachtoffer zou een gang naar de rechter vooral belastend vinden, laat het OM donderdag weten. Wahib heeft met de jongen afspraken gemaakt om de zaak naar tevredenheid op te lossen. In maart daagde de 22-jarige Wahib het 12-jarige slachtoffer in een livestream op Instagram uit om voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel te laten zien.

Duizenden mensen zagen hoe Wahib lachend vaststelde dat de jongen dat deed. Het slachtoffer kreeg het geld niet, in plaats daarvan werd de acteur en presentator van kinderprogramma’s opgepakt voor het maken en verspreiden van kinderporno. Het OM laat nu weten dat de uitdaging van Wahib geen seksuele strekking had, waardoor er geen sprake is kinderporno. De livestream was volgens de Amsterdammer slechts een grap. Het OM zegt wel dat het gaat om een „volstrekt misplaatste actie”.

Het incident leidde voor Wahib tot ernstige reputatieschade. Platenlabel Top Notch en BNNVARA zegden hun samenwerking met de artiest op. De afleveringen van kinderprogramma’s die door hem werden gepresenteerd zijn offline gehaald. De Edison voor een van zijn platen kreeg hij niet meer. Deze imagoschade heeft het OM meegewogen in de bepaling om de zaak te seponeren — „ondanks dat deze gevolgen zijn veroorzaakt door zijn eigen handelen”.

Wel staat volgens het OM vast dat de jongen zijn geslachtsdeel niet zou hebben laten zien voor een groot publiek als hij had geweten dat hij geen geld zou krijgen. Door de belofte van geld was er geen sprake van vrijwilligheid, benadrukt het OM. In juni bood Wahib in Op1 zijn excuses aan. Welke afspraken Wahib heeft gemaakt met het slachtoffer en zijn familie is niet duidelijk.

