Minimumloon voor gemeenteambtenaren van 10,34 naar minimaal 14 euro per uur

Het minimumloon voor gemeenteambtenaren gaat van 10,34 euro bruto per uur naar 14 euro per uur. Daarover hebben de vakbonden een principeakkoord gesloten voor de nieuwe cao met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), laat vakbond FNV donderdag weten.

Alle gemeenteambtenaren krijgen vanaf volgende maand 1,5 procent meer loon. In april gaat hun loon nog eens met 2,4 procent omhoog. Werknemers die dan nog onder het minimumloon van 14 euro zitten, krijgen extra loonsverhoging.

Onder gemeenteambtenaren vallen onder meer vuilnisophalers, GGD-medewerkers, brandweerlieden en boa’s. Met de komst van de nieuwe cao krijgen de ambtenaren ook een eenmalige uitkering van 1.200 euro bruto en een vergoeding voor thuiswerken van 2 euro netto per dag.

Deze nieuwe cao geldt voor ongeveer 185.000 mensen en loopt tot 1 januari 2023. Er is bijna een jaar over onderhandeld. Volgens Marieke Manschot, bestuurder FNV Overheid, wilde de VNG in eerste instantie geen enkele loonsverhoging bieden. „Er wordt te makkelijk vergeten dat deze mensen hard werken om Nederland leefbaar, gezond en veilig te houden. Nu hebben we toch een cao kunnen afsluiten die recht doet aan het harde werk van de werknemers”, aldus Manschot in het persbericht.