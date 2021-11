MeToo-beschuldiging tegen hoog partijlid China

‘Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel geloofwaardig”, vertelt een Chinese vrouwenrechtenactiviste telefonisch. De vrouw, die anoniem wil blijven, reageert op de #MeToo-zaak die dinsdag in China als een bom is ingeslagen: toptennisster Peng Shuai beschuldigde de voormalig vicepremier Zhang Gaoli toen van seksueel misbruik. Haar post op het sociale medium Weibo ging viraal in de paar minuten voordat het bericht werd verwijderd.

Het is voor het eerst dat iemand die zo hoog staat in de hiërarchie van de Communistische Partij van China (CPC) openlijk wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De 35-jarige Peng spreekt de 75-jarige Zhang in haar post rechtstreeks aan: „Ik weet dat iemand die zo voornaam is als jij, vicepremier Zhang Gaoli, zal zeggen dat je niet bang bent”, schrijft Peng. „Maar zelfs al lijkt het (…) op een mot die op een vlam af vliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen.”

Volgens toptennisster Peng Shuai heeft oud-vicepremier Zhang Gaoli haar voor het eerst tot seks gedwongen nadat zij bij hem thuis tennis had gespeeld. Foto Francois Nel/Getty Images

Volgens Peng heeft Zhang haar voor het eerst tot seks gedwongen nadat zij bij hem thuis tennis had gespeeld. „Die middag gaf ik mijn toestemming niet, en ik kon niet stoppen met huilen”, schrijft ze. „Je hebt me naar je huis gebracht en me gedwongen tot relaties met jou.”

Geen bewijzen

Wat er precies is gebeurd, schrijft ze niet, maar het lijkt ernaar dat het was na afloop van een verbroken relatie die wel op wederzijdse instemming was gebaseerd. Die relatie hadden zij toen Zhang nog Partijsecretaris was in de Oost-Chinese stad Tianjin, van 2007 tot 2012. Peng was toen begin twintig.

Peng komt niet met bewijzen, volgens haar omdat ze die niet kon verzamelen. „Je was altijd bang dat ik iets als een recorder zou meenemen om bewijs vast te leggen, of zo. Er is geen geluidsopname, geen video-opname, alleen mijn vervormde maar heel echte ervaring”, schrijft Peng.

Zhang heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Hij was in functie van 2013 tot 2018 en geldt als bondgenoot van de huidige president Xi Jinping.

Steeds meer vrouwen durven zich uit te spreken Anonieme vrouwenrechtenactiviste

De vrouwenrechtenactiviste was lang actief in een organisatie die onder meer vrouwen opving die met seksueel geweld te maken hadden gehad. Nu bestaat deze ngo niet meer. „We stuitten op heel veel tegenwerking van de overheid. Daar konden we uiteindelijk niet meer tegenop boksen”, zegt ze.

Het verhaal van Peng klinkt haar vertrouwd in de oren: „Het lijkt op hoe de vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld daarover spraken in onze workshops”, zegt ze. „Maar er is inderdaad geen bewijs, dus ik kan ook niet zeggen of het echt zo is gebeurd.”

Ze is bang dat ze wordt opgepakt als blijkt dat ze over deze zaak met een buitenlandse journalist heeft gesproken. „Van mijn vrienden die er op Chinese sociale media over spreken, wordt meteen het account geblokkeerd.”

Toch is ze vooral positief over de kracht van de #MeToo-beweging in China. „Er staan steeds meer vrouwen op die zich hardop durven uitspreken”, zegt ze. „Vrouwen weten hoe ze door het slijk gehaald worden als ze met dit soort beschuldigingen naar buiten komen. Toch doen ze het.”

Denkt ze dat juist deze zaak zo snel in de doofpot is gestopt omdat het een zeer prominent lid van de CPC betreft? „Die vraag kan ik niet beantwoorden”, zegt ze meteen. „Dat ligt veel te gevoelig. Als ik daarop antwoord, ben ik bang dat ik straks niet meer vrij rondloop.”

Het is onduidelijk wat er nu verder met Peng en met Zhang gebeurt, of waar Peng momenteel verblijft. „Ik heb gehoord dat ze in Los Angeles zou zijn”, zegt de activiste. „Maar dat zijn alleen nog maar geruchten.”