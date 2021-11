Mensen die samen de Wallen maken

Fotograaf Eva Roefs (28) heeft zich nog nooit ergens zo thuis gevoeld als op de Wallen, een overweldigende buurt in het oudste deel van Amsterdam. Dat komt, zegt ze, omdat het er lééft. Het is een plek waar mensen vanuit de hele wereld naartoe komen „omdat het er zo fantastisch is” – ondanks die andere kant die er natuurlijk ook is: junks, dronken toeristen, straatdealers. De Wallen: toeristisch gebied, bloeiend centrum van de Nederlandse seksindustrie, maar ook een woonwijk. Toen tijdens de coronapandemie de toeristen wegbleven, vroeg Roefs, die hier sinds 2015 woont, zich af: wie zijn eigenlijk mijn buren? Ze wilde „de mensen die deze plek kleuren” beter leren kennen, vertelt ze aan de telefoon. Ze besloot haar buurtgenoten te gaan fotograferen.

Daartoe huurde Roefs een ruimte in het kleinste straatje, eigenlijk een steeg, van Amsterdam: de Trompettersteeg. Een tafel, twee stoelen, een filterkoffieapparaat, een wit scherm, een krukje, een camera. Vervolgens nodigde ze haar buurtgenoten uit: ‘Kom je een keer op de koffie? Ik ben benieuwd naar wie je bent’. In zes maanden tijd kreeg ze zeventig mensen op bezoek in haar pop-up fotostudio: sekswerkers, raamexploitanten, café-uitbaters, studenten. De dakloze Kaveh, het meisje van de Spar-supermarkt Maxi, Jan van het bekende erotische theater Casa Rosso, Tonia, die al vijftig jaar op de Wallen woont. Roefs: „Samen maken al deze mensen de buurt.”

De formule: eerst een halfuurtje koffiedrinken en kletsen om het ijs te breken. Vervolgens namen haar gasten plaats op het krukje, of poseerden staand voor de lens. Roefs gebruikte een analoge Sinar-camera die ze leende van haar vader, eveneens fotograaf. Daarmee kon ze niet zomaar oneindig klikken. Roefs, opgegroeid in een digitaal tijdperk, wilde dit project aangrijpen om een ambacht te leren en zichzelf rust op te leggen. De geportretteerden vertelden trots hun verhalen over de buurt en lieten zich gewillig fotograferen, aldus Roefs. Naast portretten maakte ze ook interieurfoto’s. Roefs neemt je mee naar De Wallen door interieurs te laten zien van bijvoorbeeld een peeskamer, sekstheaterzaal en de tempel op de Zeedijk.

Haar accent verraadt dat ze oorspronkelijk niet uit Amsterdam komt. Roefs groeide op in het Brabantse dorp Loosbroek. Toch heeft ze op de Wallen inmiddels ook een beetje het gevoel in een dorp te wonen, zegt ze. Sinds het fotoproject kan ze niet meer naar de supermarkt lopen zonder onderweg een praatje te maken. Het heeft haar bovendien een nog diepere liefde voor de buurt gegeven „met empathie voor alles wat er gebeurt en iedereen die daar onderdeel van is”. Roefs heeft dit „rijke en veelzijdige” stukje Amsterdam vastgelegd in een boek: Studio Trompettersteeg. Dit fotoboek, dat ze van begin tot eind zelf maakte, is haar ode aan de Wallen.