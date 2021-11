Klimaathulp aan arme landen: hoe doet Nederland het?

In zijn toespraak bij de Verenigde Naties in New York prees premier Mark Rutte in september de Nederlandse klimaathulp. „We bieden expertise en financiële ondersteuning om kwetsbare gebieden te beschermen tegen de elementen”, zei hij. „We verhogen onze publieke klimaatfinanciering en ondersteunen de oproep van secretaris-generaal Guterres om ten minste de helft daarvan aan adaptatie te besteden. Sterker nog, Nederland heeft de afgelopen jaren bijna 70 procent van zijn publieke klimaatfinanciering besteed aan adaptatie.”

Doet Nederland het echt zo goed als Rutte beweert? Om die vraag te beantwoorden is het goed terug te gaan naar december 2009, naar de klimaattop in Kopenhagen. Die eindigde in chaos, niet alleen door een naderende sneeuwstorm die regeringsleiders dwong halsoverkop te vertrekken, maar vooral omdat ze het nergens over eens werden. Op één ding na: rijke landen beloofden vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (ongeveer 86 miljard euro) beschikbaar te stellen voor klimaatbeleid in arme landen.

100 miljard dollar

Het was een kwestie van rechtvaardigheid, vond iedereen. Geïndustrialiseerde landen danken hun welvaart aan anderhalve eeuw ongebreideld gebruik van fossiele brandstoffen. Daarmee hadden ze de wereld opgezadeld met een opwarming die inmiddels gevaarlijke vormen aanneemt. Arme landen worden hard getroffen – en omdat ze kwetsbaarder zijn en in regio’s liggen die gevoelig zijn voor klimaatverandering ook nog eens veel heviger dan de rijke – en zullen nooit meer met hetzelfde gemak kunnen profiteren van goedkope fossiele energie.

De 100 miljard moest ontwikkelingslanden minder kwetsbaar maken voor de gevolgen van klimaatverandering (adaptatie) en kon bijdragen aan vermindering van hun uitstoot van broeikasgassen (mitigatie). De hoogte van het bedrag kwam min of meer uit de lucht vallen, maar het signaal was duidelijk: het zou gaan om ‘veel geld’. Niemand in Kopenhagen maakte zich druk over de vraag hoe het bedrag bij elkaar geschraapt ging worden. Het duurde tenslotte nog ruim tien jaar voor het zover was.

Inmiddels is het 2021 en de 100 miljard is niet bereikt. De OESO, de organisatie van geïndustrialiseerde landen, komt niet verder dan 80 miljard dollar. Op verzoek van de Britse regering, gastheer van de klimaattop in Glasgow die afgelopen zondag is begonnen, gingen Canada en Duitsland nog één keer met de pet rond. Maar vlak voor de top moesten ze erkennen dat hun missie was mislukt. Op zijn vroegst in 2023 wordt de 100 miljard bereikt. Het goede nieuws was, schreven ze in hun eindverslag, dat er daarna wellicht nog veel meer geld beschikbaar komt.

Terug naar Ruttes toespraak bij de VN. Klopt het, wat hij zegt? Heeft Nederland zijn bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering verhoogd? Hoeveel daarvan is bestemd voor adaptatie? Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere Europese landen? Betaalt Nederland een eerlijk deel van de 100 miljard, en hoe bepaal je wat eerlijk is?

Het zijn vragen die ook de Tweede Kamer zich vorig jaar stelde. De Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), die zich bezighoudt met het klimaatgeld, liet het uitzoeken. Herman Vollebergh, econoom en hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, dook met twee collega’s in cijfers die de OESO bijhoudt, de club van geïndustrialiseerde landen, om te kijken of landen de belofte van Kopenhagen inlossen. Vollenbergh vergeleek de Nederlandse cijfers met die van andere landen. Hun conclusies vatten ze samen in het vorige maand uitgegeven rapport Delivering on climate finance in selected EU countries.

In een videogesprek met Vollebergh blijkt al bij de eerste vraag hoe groot de onduidelijkheid is. De vraag is simpel: voldoet Nederland aan zijn verplichtingen als het gaat om internationale klimaatfinanciering?

Het is lang stil, en dan zegt Vollebergh: „Tja, dat weet ik niet.”

Het antwoord blijkt niet zomaar te geven. Het gaat niet over een bedrag dat Nederland jaarlijks stort in een door de VN beheerd internationaal klimaatfonds, waar arme landen naar goeddunken uit kunnen putten. Zo’n soort Green Climate Fund bestaat wel, maar net als de meeste landen houdt Nederland zijn klimaatgeld liever in eigen beheer. Het wordt verdeeld via een wirwar van regelingen, leningen, donaties aan hulporganisaties, de Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) en multilaterale banken zoals de Wereldbank. In het rapport schrijven Vollebergh en zijn collega’s dat „de definitie van klimaatfinanciering eerder een politieke kwestie is geworden, dan een puur technische”. Mede daarom is het moeilijk om landen te vergelijken.

Nieuw en additioneel

Volgens Vollebergh doemt uit de cijfers van de OESO een wisselend beeld op. Zo is internationaal afgesproken dat klimaatgeld ‘nieuw en additioneel’ moet zijn, om te voorkomen dat bestaande ontwikkelingshulp wordt omgedoopt tot klimaathulp. Ontwikkelingslanden zouden dan een sigaar uit eigen doos krijgen, wat ten koste zou kunnen gaan van onderwijsprojecten of geld voor medische zorg.

Nederland neemt het, net als veel andere landen, niet zo nauw met deze eis. De Nederlandse regering vindt klimaatfinanciering per definitie nieuw en additioneel, omdat de begroting ieder jaar nieuw wordt vastgesteld. Een vreemde redenering, stelt Vollebergh. „Het is duidelijk dat met additioneel iets heel anders bedoeld wordt. Het zou iets moeten zijn wat je extra doet, zal een gewone burger zeggen. Internationaal wordt Nederland dan ook niet op handen gedragen.”

Het kabinet-Rutte I, waarin VVD en CDA regeerden met gedoogsteun van de PVV, hevelde de klimaatfinanciering over naar ontwikkelingssamenwerking. Tegelijkertijd werd het budget voor ontwikkelingshulp verlaagd. Ontwikkelingslanden kregen van Nederland dus niet alleen een sigaar uit eigen doos gepresenteerd, de sigaar was ook kleiner geworden.

Publiek en privaat geld

Een tweede discussiepunt over klimaathulp is of het geld vooral moet komen uit publieke middelen, bijvoorbeeld via subsidies. Dat vinden ontwikkelingslanden. Rijke landen denken daar vaak heel anders over. Die tellen ook privaat geld mee: leningen en investeringen door bedrijven, die met een beetje overheidshulp tot stand komen. Arme landen vrezen de voorwaarden die aan dat private geld worden gesteld.

Volgens Vollebergh laten de OESO-cijfers zien dat meer dan de helft van al het Nederlandse klimaatgeld van private partijen komt. Dat is, vergeleken met andere landen, zoveel dat Vollebergh en zijn collega’s twijfelen over de cijfers. Ook de Rekenkamer lijkt dat te doen. Die schrijft in zijn ‘Verantwoordingsonderzoek 2019’: „De minister voor BHOS geeft nu alleen cijfers over de gemobiliseerde private financiering, en niet over de publieke financiering die deze in gang heeft gezet.” Het publieke geld voor klimaathulp zou dus wel eens een groter aandeel kunnen hebben in het totale geld dan de officiële cijfers laten zien.

„Landen hebben allemaal hun eigen cultuur op het gebied van ontwikkelingssamenwerking”, zegt Vollebergh. „Het past kennelijk in de Nederlandse politieke verhoudingen van het moment om de nadruk te leggen op het mobiliseren van veel privaat geld. Dat wil Nederland graag laten zien. En dan is het belangrijk om het private deel van het klimaatgeld zo omvangrijk mogelijk te maken.” In Zweden ligt dat bijvoorbeeld heel anders, vertelt Vollebergh. Daar wordt het juist als een teken van politiek fatsoen beschouwd om ontwikkelingshulp te betalen met overheidsgeld.

Aan de voorliefde voor private klimaathulp kleven nadelen, volgens Vollebergh. „Het miskent de risico’s die ermee gepaard gaan. Dat je de private sector pampert in plaats van dat ze echt nieuwe investeringen doen.” Met andere woorden: dat bedrijven die toch al wilden investeren in arme landen dat nu met overheidshulp goedkoper kunnen financieren. Terwijl de overheidshulp echt nieuwe investeringen zou moeten lostrekken die anders niet waren gedaan, bijvoorbeeld in schone energie.

Adaptatie en mitigatie

Arme landen willen het geld het liefst gebruiken voor aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat gaat om concrete projecten die vooral ten goede komen aan de lokale bevolking. Rijke landen geven liever geld om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Minder broeikasgassen is goed voor de hele wereld, dus ook voor het donorland zelf. Internationaal is daarom afgesproken klimaatfinanciering fifty-fifty tussen beide te verdelen. Maar dat wordt niet waargemaakt. De rijke landen krijgen hun zin en het overgrote deel van het geld (bijna driekwart) gaat naar het terugdringen van broeikasgassen.

Nederland lijkt een uitzondering, zoals uit de toespraak van Rutte blijkt. Duitsland en Zweden zijn dat volgens Vollebergh ook. Nederland hamert op de noodzaak geld te besteden aan adaptatie. Als laaggelegen delta beschikt het bij uitstek over de kennis om de weerbaarheid van landen groter te maken. Daarin speelt ook eigenbelang mee. Want Nederland beschikt dus ook over de bedrijven om die kennis te gelde te maken.

Volgens Rutte gaat 70 procent van het publieke klimaatgeld naar adaptatie. De toevoeging ‘publiek’ is hierbij van belang en relativeert de betekenis, aangezien meer dan de helft van het Nederlandse geld juist niet publiek is. Vollebergh heeft niet kunnen achterhalen waarop het percentage van Rutte gebaseerd is. Want volgens de internationale data over Nederland gaat slechts 32 procent naar adaptatie. Daarnaast gaat 55 procent naar zogeheten cross cutting-projecten, die zowel ten goede komen aan adaptatie als mitigatie – wellicht wordt een groot deel daarvan als adaptatie beschouwd.

Buitenlandse Zaken verwijst desgevraagd naar cijfers uit een recente evaluatie die een directie van dit ministerie deed. Die concludeert zonder verdere onderbouwing dat 69 procent van de publieke klimaatfinanciering naar adaptatie gaat. Het gaat om bilaterale hulp van Nederland aan specifieke landen, laat het ministerie weten. De hulp via multilaterale instellingen als de Wereldbank is bij dit percentage buiten beschouwing gelaten. Van het totaal gaat minstens de helft naar adaptatie, aldus het ministerie.

De ambtenaren erkennen in de evaluatie dat cijfers vinden niet makkelijk is. „Momenteel is het lastig om gegevens over klimaatfinanciering uit de diverse informatiesystemen van het ministerie te halen”, schrijven ze. Het ministerie zou een „transparantere en meer volledige databank voor Nederlandse klimaatfinanciering kunnen opzetten”.

Een eerlijk deel

Ondanks zijn kanttekeningen is Vollebergh niet alleen negatief over de klimaathulp van Nederland. Het heeft zijn bijdrage aan de internationale klimaathulp inderdaad verhoogd. „Nederland legt bij de besteding van het publieke geld de nadruk op adaptatie en de armste landen. Dat is een goede zaak.”

Uiteindelijk voldoet Nederland aan de eigen verplichtingen, concludeert Vollebergh. „Het bedrag van 1,25 miljard euro, dat Nederland beschouwt als een eerlijk deel van de 100 miljard dollar die de rijke landen hebben toegezegd, wordt gehaald.”

Toch past hierbij opnieuw een kanttekening, aldus Vollebergh. „Dit bedrag is wel veel lager dan wat de ontwikkelende landen, en velen met hen, beschouwen als een eerlijk deel.” Zo vindt ontwikkelingsorganisatie OxfamNovib dat Nederland 2 procent van die 100 miljard dollar zou moeten bijdragen. Dat is ruim 1,7 miljard euro. Eigenlijk zou het nog meer moeten zijn, volgens ontwikkelingsorganisaties, want die 100 miljard dollar uit 2009 is nooit gecorrigeerd voor inflatie.

De echte vraag is natuurlijk of het geld ook goed wordt besteed, of landen worden geholpen zich aan te passen en minder broeikasgassen uit te stoten. „Uiteindelijk gaat niet zozeer om: hoeveel geld stop je erin, maar: waar gaat het heen?”, zegt Vollebergh. En op die vraag is het antwoord nóg moeilijker, zegt hij. „Een goed beeld van de bestemming van al het Nederlandse geld is moeilijk te krijgen.”

Bovendien zou je ook goed naar het gewone ontwikkelingsgeld moeten kijken, zegt Vollebergh. Als daarmee nog steeds kolencentrales worden gefinancierd, is dat natuurlijk een drama. „Je kan met de ene hand ontwikkelingshulp naar fossiele energie sturen en met de andere hand naar klimaatfinanciering om de gevolgen daarvan te bestrijden.”

