Khalid & Sophie kan méér zijn dan een verdienstelijke echo van DWDD

‘Dit is een ja-of-nee-vraag, toch?” Tegen het einde van het interview met Lodewijk Asscher draaide interviewer Khalid Kasem een klein duimschroefje aan. Het ging om de vraag of de voormalige PvdA-leider te porren zou zijn voor een terugkeer naar Den Haag. Zoals dat gaat met ja-of-nee-vragen kon ja noch nee worden uitgesloten.

De kijker van Khalid & Sophie (BNNVARA) had allang begrepen dat Asscher domweg gelukkig is in Heerlen-Noord. De ex-minister is ‘kwartiermaker’ op een plaats waar door armoede en ongelijkheid de klappen van de eenentwintigste eeuw extra hard aankomen. Mensen gaan er gemiddeld zes jaar eerder dood dan elders. Asscher, die aanvankelijk werd ontvangen als „een rare vogel, een BN’er”, sprak vol vuur over „school, sport, cultuur en verheffing”. Hij bepleitte en passant eerherstel voor de aanpak van de Vogelaarwijken en stelde dat hij in Heerlen-Noord misschien wel meer „aan de knoppen zat” dan in Den Haag.

Die observatie had er vast mee te maken dat Asscher hard gestraft is voor zijn knoppendraaierij in Rutte II. Bij zijn terugkeer aan een nationale talkshowtafel liet de voormalig PvdA-leider zich verder niet verleiden tot uitspraken over collega’s die na de Toeslagenaffaire niet waren opgestapt. „Twee dingen”, zei hij zeer Den Uyls: „Ik ben geen slachtoffer. En verder is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn keuzes. Ik ga niets zeggen over zittende politici.”

Het interview met Asscher maakte deel uit van een heel behoorlijke aflevering van Khalid & Sophie, de talkshow die door de NPO werd opgezadeld met de schaduw van het bruuske ontslag van voorgangers Renze Klamer en Fidan Ekiz (De vooravond). Voeg daarbij de onervarenheid van de als presentator debuterende oud-advocaat Kasem en het vermoeden van een gerichte actie tegen de als rechts beschouwde Ekiz en een ijzige ontvangst van het programma was verzekerd.

Neefjes van DWDD

Sophie Hilbrand en Kasem hebben zich behoorlijk door de eerste maanden heen geslagen (vanaf volgende week neemt Margriet van der Lindens M het stokje over), met als gevolg dat Khalid & Sophie een programma is dat zich niet wezenlijk onderscheidt van De vooravond – net als M trouwens. Uiteindelijk zijn het allemaal neefjes van het onherhaalbare succesnummer De Wereld Draait Door. Dat programma kon dingen als groter en meeslepender presenteren dan ze eigenlijk waren. Dat lukt de opvolgers zelden. Zie bijvoorbeeld de eerste vraag die Kasem in de maandaguitzending stelde aan schaatsster Irene Schouten, die in het weekend drie Nederlandse titels had veroverd: „Heb je spierpijn?” Zo werd een grootse sportprestatie in een klap teruggebracht tot al te menselijke proporties.

Khalid & Sophie komt tot leven als het de lokroep van de lichtheid weerstaat. Maandag was het beste interview dat met journaliste Laila Frank, die interessante dingen zei over de opkomst van jonge conservatieve vrouwen in de VS. Dinsdag waren er goede gesprekken over corona en banken. Woensdag vertelde Geert Mak wat natuur nog was in dit land, nu ja, hoe de vogels niet meer zingen in de Friese wei. Friesland en Heerlen-Noord in één uitzending was trouwens lekker landelijk voor een talkshow uit Amsterdam.

Kasem werkt hard om zijn ervaringsachterstand te compenseren. Hij verslikt zich nog af en toe in de teksten die de autocue hem opdient en heeft zich een soort blijmoedigheid aangemeten die soms onnatuurlijk aandoet. Iets meer chagrijn zou hem sieren; zoals een advocaat die weet dat je soms mensen boos mag maken. Als de NPO niet weer besluit een presentatieduo harteloos op de keien te keilen, zitten daar de kansen van Khalid & Sophie om méér te zijn dan een verdienstelijke echo van DWDD.