Inflatie Nederland bereikt hoogste niveau in bijna twintig jaar

De inflatie heeft in Nederland vorige maand het hoogste niveau bereikt in een kleine twintig jaar. De prijzen van goederen en diensten lagen in oktober 3,4 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In april 2002 liep de geldontwaarding voor het laatst zo hoog op.

Vooral de sterk gestegen energieprijzen dragen bij aan de stijging van het prijspeil, die sinds het einde van de zomer aan de gang is. Gas was in oktober 30,6 procent duurder dan het jaar ervoor, aldus het CBS. De elektriciteitsprijzen zijn in een jaar tijd bijna 40 procent opgelopen. Aan de pomp betaalde de consument 27,3 procent meer. Deze prijsstijgingen waren nog eens een stuk sterker dan in september, toen energie ook al flink duurder werd.

Nederland is lang niet het enige land dat met oplopende inflatie te maken heeft. De inflatie in de eurozone, gemeten via een methode die niet exact te vergelijken is met die van het CBS, liep in oktober op tot 4,1 procent - het hoogste punt sinds 2008. In de Verenigde Staten staat het inflatiecijfer al een paar maanden boven de 5 procent. Niet alleen de hogere energieprijzen veroorzaken de oplopende inflatie; tekorten aan de meest uiteenlopende zaken, van fietsonderdelen tot computerchips, hebben de prijzen ook in andere sectoren opgestuwd. Ook levensmiddelen worden bijvoorbeeld duurder.

De Europese Centrale Bank (ECB) is, ondanks de steeds hoger wordende inflatie, niet van plan zijn coronasteunprogramma versneld af te gaan bouwen of de rente te verhogen. Het noodbeleid, dat tientallen miljarden euro’s per maand in de Europese economie pompt, was er juist op gericht om de inflatie omhoog te krijgen. Die dook aan het begin van de coronacrisis tenslotte even onder de 0 procent, terwijl de ECB streeft naar een inflatie van 2 procent. Aan een té hoog inflatiecijfer zitten nadelen vast, zoals een afnemende koopkracht, maar de ECB gaat er nog vanuit dat de sterke inflatiestijgingen tijdelijk zijn.

