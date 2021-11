Iets minder effectief zijn de coronavaccins nog steeds effectief

Het is een minieme daling, eentje die zelfs nog binnen de onzekerheidsmarges valt. En toch zijn er zorgen over de effectiviteit van vaccins tegen ziekenhuisopname. Die was lange tijd 95 procent, maar in de laatste berekening, over de periode van juli tot en met oktober, daalde die een procentpuntje, naar 94 procent. En als het RIVM specifiek naar de laatste acht weken kijkt, daalde het percentage nóg een procentpunt, naar 93 procent.

Na verloop van tijd neemt de bescherming van de vaccins af, dat werd ook bij de coronavaccins verwacht. Het RIVM kijkt daarom elke twee weken hoeveel gevaccineerden en ongevaccineerden in het ziekenhuis belanden. Aan de hand daarvan wordt de bescherming tegen ziekenhuisopname uitgerekend. Bij een afname kan worden ingegrepen, bijvoorbeeld door een extra prik te geven.

Nieuwe golf

Of dat al in Nederland speelt kan Susan van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, nog niet zeggen. Er is ook een andere verklaring mogelijk. „De afgelopen weken is er een nieuwe golf, er zijn meer besmette mensen. Daardoor heb je meer kans om een besmettelijk persoon tegen te komen en besmet te raken.” Als dat bij gevaccineerden vaker gebeurt dan bij ongevaccineerden, lijkt het alsof het vaccin minder goed werkt, maar in feite werkt het nog even goed.

De daling van de bescherming van de vaccins tegen ziekenhuisopnames van enkele procentpunten is „bijna niets”, vindt medisch immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Veel verschillende factoren spelen mee, legt hij uit. „Leeftijd, de tijd sinds de vaccinatie, de opkomst van de Deltavariant, het seizoen. Dit had ook met een procentpunt kunnen stijgen. Het zijn geen harde wiskundige formules. Het blijft biologie.”

Lees ook: Al in januari geprikt? Dan ben je nog steeds goed beschermd

Volgens Van den Hof ligt het voor de hand dat de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname daadwerkelijk afneemt, zoals sommige internationale studies ook suggereren. Het RIVM zag de bescherming van het vaccin tegen de overdracht van het virus al dalen. Als een gevaccineerde toch besmet raakt, is de kans kleiner dat die persoon een ander aansteekt. In juni – toen de besmettelijkere Deltavariant nog niet dominant was – was die kans ongeveer 75 procent kleiner, in oktober is dat gedaald tot tussen de 50 en 63 procent. Van den Hof: „Het is niet onrealistisch om aan te nemen dat de effectiviteit tegen ziekenhuisopnames dan ook terugloopt. Dat gaat wel veel langzamer.”

Maar als de vaccins nog zo goed werken, hoe kan het aandeel gevaccineerden op IC- en verpleegafdelingen dan al sinds juli stijgen? In de zomermaand was 12 procent van de IC-patiënten gevaccineerd. Inmiddels is dat 30 procent. In oktober lagen er buiten de IC’s bijna evenveel gevaccineerden als ongevaccineerden in de ziekenhuizen – 44 om 55 procent. „Tel je de koppen dan liggen er meer gevaccineerde dan ongevaccineerde 70-plussers in het ziekenhuis. Als je die getallen ziet, denk je ‘oei’, maar je moet er goed naar kijken”, zegt Rijkers.

De valkuil

Buiten het ziekenhuis is de grote meerderheid van de Nederlanders inmiddels gevaccineerd: 84,1 procent van de volwassenen. Van de kwetsbare 70-plussers zelfs meer dan 90 procent. „De onrust komt doordat in augustus de meeste Covid-patiënten in de ziekenhuizen in absolute aantallen nog ongevaccineerd waren. Dat schuift nu een beetje. De reden is heel eenvoudig: de hoge vaccinatiegraad. Reken je het terug per 100.000 mensen – en zo zou je het moeten doen – dan blijkt dat vaccins heel goed beschermen.”

Per 100.000 gevaccineerde 70-plussers belandde in oktober één persoon per dag in het ziekenhuis, becijferde het RIVM. Bij ongevaccineerden waren dat er zeven per 100.000 per dag. Dat aantal gevaccineerden kruipt wel omhoog. In juli belandde nog 0,7 per 100.000 gevaccineerden in het ziekenhuis, om vijf dagelijkse opnames per 100.000 ongevaccineerde 70-plussers.

Dat is nog altijd „een enorm beschermend effect van de vaccins”, zegt Rijkers. „Met de kanttekening dat bij 70-plussers de effectiviteit iets afneemt. Dat is precies de reden om die groep – en voor de zekerheid ook de 60-plussers – met voorrang een derde dosis te geven. Bij hen is de tweede dosis het langste geleden. Zij hebben het langste de tijd gehad om een stukje immuniteit te verliezen. Maar je moet niet in de valkuil trappen dat nu ongevaccineerden even gevoelig zijn als gevaccineerden.”

Wat het duiden van de cijfers lastiger maakt, is dat Nederlanders gewend zijn geraakt aan vaccins die heel goed werken. Rijkers: „We denken wel: ik ben gevaccineerd dus ik ben volledig beschermd, maar dat is natuurlijk nooit zo. Vergeet niet dat de Wereldgezondheidsorganisatie op voorhand, toen er nog geen vaccin was, zei dat een vaccin minimaal 50 procent bescherming moest geven. Pfizer en Moderna kwamen toen met 94 of 95 procent. Dat is fantastisch, maar ook nog geen honderd procent. Dat kan ook niet in de praktijk.”