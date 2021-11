Hindoes kwetsen mag niet in India

Hij wilde van erfgoed en cultuur „een dynamisch gesprek” maken. Inclusiviteit en vrouwenemancipatie vieren. Met foto’s van sober kijkende vrouwen, gekleed in slechts een zwarte bh. Alleen of gevleid tegen de ontblote borst van een verder amper zichtbare man. En centraal Sabyasachi Mukherjees nieuwste ontwerp: een 18-karaats gouden ketting, een moderne versie van de door hindoebruiden traditioneel gedragen ‘mangalsutra’. Kosten 1.900 euro.

Daags na de lancering van de campagne, was een viering ver te zoeken. „We zijn diep bedroefd dat [de campagne] een deel van onze samenleving heeft beledigd”, schreef het label van de vermaarde Indiase modeontwerper, die onlangs een lijn met H&M uitbracht, in een verklaring. En weg waren de foto’s.

Een week eerder was het de beurt aan levensmiddelengigant Dabur India en hun reclame voor een huidbleekcrème met in de hoofdrol een lesbisch stel. De week daarvoor modegigant FabIndia en diens campagne voor een festivalcollectie Jashn-e-Riwaaz, Urdu voor ‘de viering van traditie’. Alle drie werden het mikpunt van een Twitterstorm en boycot-oproepen, het vuur opgestookt door politici van de regerende Bhartiya Janata Partij. Die betichtten hen ervan „de gevoelens van hindoes te kwetsen”.

Zo zou FabIndia het hindoefestival Diwali – dat deze donderdag wordt gevierd – volgens een BJP-politicus proberen te „Abrahamiseren” door een ‘moslimtaal’ als Urdu te gebruiken. Voor zulke „opzettelijke uitglijders” zou het bedrijf economisch moeten boeten, tweette Tejasvi Surya, een parlementariër uit Bangalore die geldt als een jong talent binnen de BJP, naar zijn bijna 1 miljoen volgers. Het bericht is ruim zesduizend keer gedeeld. Urdu is een officiële taal in India en gaat terug tot de tijd dat de islamitische Mogols er heersten.

Overwinning voor rechts-conservatief

Dat de drie giganten in korte tijd allen besloten hun advertenties terug te trekken om zo de schade te beperken, is een overwinning voor rechts-conservatieve hindoenationalisten die van sociale media – vooral Twitter – hun middel bij uitstek hebben gemaakt om ‘ongepaste’, progressieve boodschappen te bestrijden. Het gaat om uitingen in films, theaters en advertenties.

Het blijft niet bij online woede. Vorig jaar dwong in de staat Gujarat een boze meute de eigenaar van een franchise van sieradenmerk Tanishq een ‘excuus’ op zijn winkelraam te plakken. Reden was de zojuist verschenen campagne voor hun lijn Ekatvam (eenheid) waarin een hindoevrouw en haar moslimschoonmoeder centraal stonden. Om „de veiligheid van hun partners en werknemers te waarborgen” trok Tanishq, een tak van de machtige Tata Group, de reclame terug.

Net als nu leidde dat besluit ook toen tot kritiek, omdat de multinational zo zou toegeven aan wat in krantencommentaren werd omschreven als de terreur van trollenlegers. „Het wordt gevaarlijk wanneer haat en onverdraagzaamheid zo gemakkelijk worden versterkt door sociale media – en wanneer het recht om aanstoot te nemen wordt toegestaan door politici die, zo lijkt het, alleen de taal van polarisatie en verdeeldheid willen spreken”, schreef The Indian Express deze week.

Politiek profijtelijk

De controverses zijn dan ook vooral een politiek middel, waarmee politici als Surya – geregeld in het nieuws voor zijn opruiende uitspraken over moslims – zich profileren. Neem de man achter de meest recente rel, Narottam Mishra, de BJP-minister van Binnenlandse Zaken in de staat Madhya Pradesh. Via Twitter dreigde hij ontwerper Sabyasachi Mukherjee te laten arresteren als die niet „binnen 24 uur zijn obscene reclame zou terugtrekken”.

Toen Mukherjee dit enkele uren later deed, organiseerde de minister prompt een persconferentie om dit feit te benoemen. Mishra, die zou azen op de post van deelstaatleider, haalde een week eerder ook al het nieuws toen hij het opnam voor leden van een radicale hindoeclub. Die hadden in de stad Bhopal een filmset bestormd en de regisseur met inkt besmeurd, omdat diens webserie Aashram-3 (over een goeroe die mensen oplicht) „hindoes zou kwetsen”.

„Sociale media zijn de grootste ergernis”, zucht Piyush Pandey, hoofd van reclamebureau Ogilvy India. Zelf geeft hij er „geen moer” om, zegt Pandey. „Maar dit soort dreigementen maakt bedrijven bang.” Met Ogilvy India bedacht hij onder meer de in India iconische jaren-90-reclame voor chocolademerk Cadbury rond een cricketer die door zijn vriendin wordt toegejuicht. Onlangs brachten ze die opnieuw uit, maar nu met een vrouwelijke cricketer en haar vriend op de tribune.

Mensen vonden dat fantastisch, zegt Pandey. Maar hij zegt ook: hier was India „klaar voor”. „Een goede reclamemaker weet waar de grens ligt, die voelt wat onder de oppervlakte borrelt en haalt dat naar boven.” Modeontwerper Sabyasachi Mukherjee , stelt de reclameman voorzichtig, schatte „de rekbaarheid” verkeerd in. „Maar dat is geen excuus voor dreigementen. Stap naar de reclamecodecommissie, stap naar de rechter. Maar neem het recht niet in eigen handen. Minister of niet.”