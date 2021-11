Haagse formatiepolitici in gesprek met Groningse gedupeerden

De Haagse partijleiders hebben de formatiegesprekken tijdelijk verplaatst naar Groningen. Deze donderdag spraken VVD-leider Mark Rutte, CDA’er Wopke Hoekstra, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie en D66-leider Sigrid Kaag, voordat zij aan de onderhandelingstafel plaatsnamen, met gedupeerden van de Groningse aardbevingen, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Doel van die ontmoetingen was volgens Hoekstra vooral om met het bezoek een signaal af te geven: de partijleiders nemen de problematiek in Groningen serieus, al gaf hij vooraf tegenover persbureau ANP te kennen dat de verwachtingen niet te hooggespannen moesten zijn: „Ik heb niet de illusie dat we dat vandaag met dit bezoek kunnen oplossen.”

Toezeggingen kunnen de formerende politici niet doen. Demissionair premier Mark Rutte leerde uit de gesprekken met de gedupeerden dat zij vooral behoefte hebben aan een versnelde versterkingsoperatie: „Ons doel is de blokkades opheffen in de regelgeving die het proces vertragen. We moeten geen nieuwe structuur optuigen, dan gaat de winkel weer twee jaar dicht”, zei Rutte tegen RTV Noord.

De Groningse burgemeester Koen Schuiling was aanwezig bij de gesprekken, die volgens hem „soms best emotioneel” waren. Ook op vrijdag vinden de formatiegesprekken plaats in Groningen. De vergaderingen op locatie zijn volgens informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes een goede manier voor de partijleiders om meer inzicht te krijgen in hoe de burgers en de politiek met elkaar omgaan - een belangrijk thema tijdens de formatie in het kader van de beloofde nieuwe bestuurscultuur.

Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) luisteren naar slachtoffers van de Groningse aardbevingen. Foto Kees van de Veen Formatiegesprekken op het Provinciehuis in Groningen. Foto Kees van de Veen Boeren van het Boeren Samenwerkingsverband Nood Nederland BSNN wachten de delegatie op bij het Gronings provinciehuis. Foto Kees van de Veen VVD-leiderr Mark Rutte maakt zich klaar om naar binnen te gaan en pakt alvast zijn mondkapje. Foto Kees van de Veen

