Grootse Typhoon krijgt de AFAS Live klein

„Geef ons terug wat van ons is”, zingt Glenn de Randamie in de muisstille zaal, vlak nadat de leden van zijn Titanenband hun plek op het podium hebben ingenomen. Veel van zijn bijzondere regels en strofes lijken speciaal voor vanavond geschreven. Zijn carrière als Typhoon duurt inmiddels twintig jaar; zijn bijdrage aan het debuutalbum Spuugdingen op de mic van Opgezwolle dateert van 2001.

De intervallen tussen zijn platen liggen op zo’n zes jaar, en in Amsterdam hoort men waarom. Het is weinig artiesten gegeven zich zo breed te ontwikkelen als Typhoon dat heeft gedaan en nog altijd doet. Hij zingt zuiverder dan vóór de pandemie en is – samen met zijn publiek – minder gefocust op collectieve opwinding.

De moshpits zijn daardoor zo goed als verdwenen, het luisterende oor van het publiek des te groter geworden. De kwetsbare en sympathieke rapper neemt het feit dat er duizenden mensen met hem mee willen reizen niet voor lief. Samen vliegen we door zijn zoektocht naar liefde, langs jazzy trompetten (‘Oud Licht’), moddervet gedrumde hiphopritmes (‘Sta Me Toe’), rock-’n-roll-invloeden (‘In De Stad’) en indrukwekkende bas- en saxofoonsolo’s. Veel van de arrangementen klinken niet als de studioversies. Het is mooi dat nummers mogen ademen en evolueren.

De aankleding van het podium is somber, waardoor de aandacht ligt op de muziek. Typhoon krijgt een hal als de AFAS Live klein door uit het niets op de mengtafel achter op de vloer te verschijnen en daar een nummer te vertolken. En door zijn in de afgelopen tijd aangeleerde trompetvaardigheden te laten horen. Het is fijn om uiteindelijk los te gaan op krakers als ‘Bumaye’ en ‘Zandloper’. Want, zoals ‘Ty’ zelf al stelde tussen zijn koperblazerij in de lyrics van ‘Surfen’: „Niets virtueels vervangt die dans.”

Hiphop Typhoon. Gezien: 3/11, AFAS Live, Amsterdam. ●●●●●