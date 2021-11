Glazen Huis van 3FM keert terug met actie voor klimaat

Na vier jaar afwezigheid keert het Glazen Huis van NPO 3FM terug. Vier dj’s van het radiostation zullen zichzelf een week voor Kerst opsluiten in een nagebouwde broeikas in Amersfoort. Met de symbolische actie, die zoals gebruikelijk de titel Serious Request zal dragen, hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen om klimaatverandering tegen te gaan. Het gedoneerde bedrag gaat naar het Wereld Natuur Fonds en is bedoeld voor de bescherming van regenwouden in Zuid-Amerika.

De dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen mogen, anders dan tijdens eerdere Serious Request-edities, wel eten tijdens de actie. Nieuw is dit jaar dat het aanwezige publiek op het plein de temperatuur in het gebouw kan bepalen. Bezoekers kunnen op een dansvloer in een kas de temperatuur voor de dj’s laten zakken. Hoe meer bezoekers dansen, hoe prettiger het leefklimaat voor de bewoners van het Glazen Huis. 3FM leent daarvoor de dansvloer van Coldplay. De Britse band speelt concerten met een kinetische dansvloer: als het publiek daarop beweegt, wordt het concert van stroom voorzien.

Lees ook de column van Youp van ’t Hek over Tijn uit 2017

Stadspleinen

Als de coronamaatregelen het toelaten, hoopt 3FM oude tijden te laten herleven. Tijdens eerdere jaren stonden veel bezoekers uren in de rij om geld te doneren voor het goede doel en hun favoriete nummer aan te vragen. 3FM haalde in de afgelopen zeventien jaar geld op voor onder meer het terugdringen van malaria, het voorkomen van babysterfte en hulp aan seksueel oorlogsgeweld. Tijdens de actie aten de dj’s niet en sliepen ze in een kamertje in het glazen gebouwtje.

In 2016 verwierf de toen zesjarige Tijn landelijke bekendheid met zijn nagellakactie. De ongeneeslijk zieke jongen had als doel honderd euro op te halen voor het Rode Kruis. In ruil daarvoor lakte hij de nagels van de dj’s. Zijn initiatief vond veel weerklank, onder anderen premier Rutte lakte zijn nagels. Dankzij Tijn werd zeker 2,6 miljoen opgehaald. In Ivoorkust werd een kliniek aan de jongen opgedragen. In 2017 is hij overleden aan stamcelkanker.

Serious Request bracht jaarlijks miljoenen euro’s op. De recordeditie was die van 2014, toen er 12 miljoen euro werd ingezameld. Daarna nam de populariteit van de actie af en daalden ook de luistercijfers van 3FM. In 2018 koos het radiostation voor een ander initiatief en daarmee verdween Het Glazen Huis met vastende dj’s. In plaats daarvan probeerden de dj’s te voet geld op te halen voor het Rode Kruis. Bij de vorige editie, in 2020, was de opbrengst 1,6 miljoen euro.