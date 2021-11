Feyenoord wint opnieuw van Union Berlin, Vitesse legt het net af tegen Tottenham Hotspur

Feyenoord heeft donderdagavond opnieuw gewoonnen in poule E van de Europese Conference League, en staat daarmee sterk bovenaan in de poule, waarmee de club uit Feyenoord waarschijnlijk ka n ‘overwinteren’ in die competitie. De Rotterdammers wonnen met 1-2 in de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin.

Feyenoord kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een schot van Luis Sinisterra. Nog in de laatste minuten van de eerste helft kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. In de 72ste minuut maakte Cyriel Dessers het winnende doelpunt, nadat doelman Andreas Luthe was uitgegleden na een terugspeelbal. Er werd sowieso veel gegleden in het Olympiastadion; van de grasmat was na zware regenval niet veel meer over. Union Berlin eindigde het duel met negen man, na ‘dubbel rood’, voor aanvoerder Christopher Trimmel en Cedric Teuchert.

Vitesse komt bijna onder druk Spurs uit

In Londen moest Vitesse in dezelfde competitie zijn meerdere erkennen in Tottenham Hotspur. Twee weken geleden wist de ploeg in Arnhem verrassend met 1-0 te winnen, maar in de return van donderdagavond bleken de Spurs toch te sterk. Dat kwam vooral door een razende opening van de wedstrijd: in de eerste dertig minuten was de thuisploeg voortdurend dreigend. Het leidde tot rap opvolgende doelpunten: 3-0. Maar nog in de eerste helft wist Vitesse ook ver terug te komen, dankzij doelpunten van Jacob Rasmussen en Matús Bero. Verdere kansen in de tweede helft werden echter niet meer benut; het bleef 3-2.

Eerder op de avond had AZ ook een belangrijke overwinning geboekt in de Conference League. De Almaarders wonnen ook hun tweede wedstrijd tegen het Roemeense CFR Cluj, met 2-0. Met de behaalde punten is AZ er bijna zeker van de knock-outfase van het derde Europese clubtoernooi te halen. In de Conference League plaatst de winnaar van elke groep zich voor de achtste finales. De nummer 2 strijdt met een nummer 3 van de Europa League om een plaats bij de laatste zestien. PSV speelde in die competitie 0-0 gelijk tegen Monaco, in een wedstrijd waarin het voetbal weinig sprankelend was en geen van beide ploegen veel scoringskansen kreeg. De remise volgde op de nederlaag thuis tegen AS Monaco. De club uit Eindhoven staat op de derde plek in groep B, maar maakt zelfs nog kans op de koppositie die rechtstreekse doorgang naar de volgende speelfase biedt.