Eisen dat je wordt gecontroleerd: een burgerplicht

Deed ik het toch weer verkeerd. Terwijl het in beginsel zo eenvoudig was. Merken dat in mijn gezelschap van acht mensen de helft niet was gecontroleerd, en er dan iets van zeggen. Gewoon de serveerster die vroeg wat we wilden drinken erop wijzen. „U bent slordig met het vragen naar de QR-code, daardoor voelen we ons niet veilig in uw restaurant. Misschien moesten we maar vertrekken.”

Het welde in me op. Ik drukte het omwille van de goede vrede weer snel weg. Nu even geen gezeur, ging het door me heen, we hebben wat te vieren.

Zo is er altijd wel wat. Maar nu de besmettingsgraad stijgt als een dolle tellen excuses niet meer. Tijd voor actie. Zoals ik twee weken geleden al aangaf, moeten de gevaccineerden, de verstandigen, zelf meehelpen de pandemie te onderdrukken. Een prikje halen is niet genoeg. Uit onderzoek blijkt dat de horeca belangrijke besmettingshaarden vormen. Logisch – er wordt opzienbarend weinig gevraagd naar de coronapas. Iedereen weet dat.

We kunnen de schuld aan anderen geven. Aan de burgemeester, met haar wonderlijk slappe commentaar (‘we gaan niet handhaven’). Aan de horecabond (‘uitbaters kunnen onmogelijk voor politieagentje spelen’). Aan de café- en restauranteigenaren die hun mensen slecht of niet instrueren. Aan het personeel dat mogelijk de instructies aan zijn laars lapt. Hoe dan ook, beter dan anderen te bekritiseren is het om zelf wat druk uit te oefenen.

Beter, maar niet per se gemakkelijker. Want ik hield afgelopen zaterdag, ondanks mijn voornemens, dus mijn mond. En daar sta ik vast niet alleen in.

Na een geweldige avond in een grand café in Oost werd ik de volgende ochtend wakker met een kater. Niet van de heerlijke wijn, maar van mijn eigen zwijgen. Van mijn slapte, zeg maar. Weer niet assertief geweest – leer ik het dan nooit? Misschien niet. Maar, bedacht ik me, ik kan natuurlijk wel een mailtje sturen. Achter mijn laptop alsnog flink zijn.

Uurtje later kwam er al een reactie. Net zo beleefd als de mijne was geweest. Het grand café streeft juist naar strengheid bij de ingang, het moest zaterdag een moment van onoplettendheid zijn geweest, onze excuses. De baas ging het intern aankaarten en hoopte dat ik toch weer terug zou komen.

Bingo. Zo kan het ook, dacht ik en besloot hier de komende tijd mee door te gaan. Zoveel moeite is het niet. In horecastad Amsterdam moet er echt iets gebeuren. Zelfs nu de gemeente (eindelijk) verklaart meer te gaan handhaven kunnen de verstandigen onder ons een handje helpen om deze democratisch tot stand gekomen maatregel effectiever te maken. Voor onze eigen gezondheid en die van de samenleving.

Als horecaondernemers dagelijks worden bestookt met mailtjes van bezoekers die zeggen voorlopig niet meer te komen, zullen ze vanzelf vaker om de coronapas vragen. Kan niet missen.

We schelden niemand uit, we polariseren niet, we sturen een beleefd maar dringend mailtje naar info@vulmaarin.nl. We (dreigen te) stemmen met de voeten. Noem het een burgerplicht.

Auke Kok is schrijver en journalist.