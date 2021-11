Drillrappers krijgen 11 jaar cel voor dodelijke steekpartij Scheveningen

Twee Amsterdamse leden van een drillrapformatie zijn donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot elf jaar cel vanwege een dodelijke steekpartij vorig jaar in Scheveningen. Volgens de rechters staat vast dat Roan W. en Darrel L. (beiden 21) verantwoordelijk zijn voor de dood van de 19-jarige Cennetsson Janga, die optrok met een rivaliserende drillgrapgroep uit Rotterdam. Justitie had dertien jaar gevangenisstraf tegen de twee mannen geëist.

De steekpartij speelde zich in augustus 2020 af op de pier in Scheveningen. De groep van W. en L., ’73 De Pijp’, had ruzie met de formatie ’24’ uit Rotterdam. Ze beledigden en bedreigden elkaar in drillraps, rapnummers met zeer gewelddadige teksten. Janga hoorde niet bij 24, maar was die dag wel met leden van het collectief op stap. De twee groepen hadden afgesproken elkaar te treffen in Scheveningen, om daar hun ruzie uit te vechten. Eenmaal ter plaatse liep de situatie al snel uit de hand, waarbij Janga in zijn buik en hart gestoken werd. Hij stortte in elkaar en overleed een paar uur later.

Beide verdachten ontkenden tijdens het proces betrokkenheid, maar volgens de rechtbank is er genoeg bewijs om hen te veroordelen voor doodslag. De hele confrontatie is op bewakingsbeelden vastgelegd. De rechters wijzen erop dat W. en L. zeer berekenend te werk zijn gegaan: ze namen grote messen mee naar Scheveningen, terwijl ze wisten dat er geweld dreigde. Toen er een gevecht uitbrak, renden ze niet weg maar deden ze handschoenen aan zodat er geen sporen op hun messen zouden achterblijven.

De rechtbank neemt het de mannen ook „zeer kwalijk” dat ze hun daad begingen op een drukke, toeristische locatie. Voor omstanders moet het incident „een bijzonder beangstigende ervaring” zijn geweest. Verder rekent de rechtbank W. en L. aan dat ze het slachtoffer geen hulp hebben verleend en geen berouw tonen. Het gevaar op recidive is bij beide mannen groot. W. ging heeft in de gevangenis opnieuw gewelddadige rapteksten gemaakt, waarin hij onder meer de spot dreef met de dood van Janga. Dat de straf lager uitvalt dan de eis van het OM, komt doordat de rechters hebben gekeken naar straffen bij vergelijkbare zaken. Die liggen doorgaans iets lager dan elf jaar.