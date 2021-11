De werkelijkheid is nog absurder dan bij Kafka

In mijn kast met pockets staan enkele Duitstalige uitgaven van Fischer Verlag met werk van Franz Kafka. Hun omslagen hebben tekeningetjes van zwarte poppetjes met lange, dunne benen. Een gezicht hebben ze niet en toch heb je het gevoel dat ze in benarde situaties verkeren.

Ik heb er nooit bij stilgestaan dat die tekeningen van Kafka zelf zijn. Maar nu het boek Franz Kafka. De tekeningen is verschenen, in een fraai verzorgde uitgave, weet ik beter. In zijn jonge jaren blijkt Kafka zelfs meer ambities als kunstenaar dan als schrijver te hebben gehad, zo blijkt uit de begeleidende essays in dit boek.

Kafka schrijft over een wereld van verliezers. Zelf zag hij zich ook als zo iemand. Dat lees je alleen al in zijn meesterlijke brieven, waarin hij voortdurend zijn slechte eigenschappen, zwakte en twijfelachtige karakter benadrukt. Alleen daarom al houd ik van zijn werk. Want als geen ander laat hij daarin de mens op zijn eerlijkst zien: angstig, onzeker, vol twijfels en zelfhaat. Die kwetsbaarheid zie je terug in zijn tekeningen.

Dankzij Max Brod, die de wens van Kafka negeerde om na zijn dood in 1924 al zijn werk te vernietigen, waren er al zo’n veertig tekeningen bekend. Maar als regisseur van de postume roem van zijn vriend liet hij het daarbij. Sinds het archief van Brod in 2019, een halve eeuw na zijn dood, is opengesteld, zijn er 160 bij gekomen, die nu alle in het boek staan.

Kafka blijkt niet alleen een unieke schrijver te zijn, maar ook een getalenteerde tekenaar. Uit de begeleidende essays van Andreas Kilcher blijkt zelfs dat hij aanvankelijk kunstenaar wilde worden. Als student verkeerde hij in kunstenaarskringen en volgde hij colleges kunstgeschiedenis.

Het verhaal van zijn tekeningen is een roman op zichzelf, net zoals de strijd om zijn erfenis dat is. Want Brod zat er bovenop en bepaalde als enige wat wel en niet gepubliceerd mocht worden. Na zijn dood in 1968 nam zijn secretaresse en erfgename Ilse Hoffe het waakhondenschap over, al verdiende zij er ook goed aan.

Mooi aan het nu verschenen tekeningenboek is dat het laat zien waar Kafka zijn inspiratie vandaan haalde: uit reliëfs van Romeinse tempels en Romeinse beeldjes bijvoorbeeld, maar ook uit werk van eigentijdse Tsjechische schilders zoals Emil Orlik en Ida Freund, met wie hij door zijn vriend Max Brod in aanraking kwam. Ook las hij de brieven van Van Gogh.

Opvallend daarbij is dat Brod, als een heuse impresario, Kafka aanvankelijk als tekenaar wilde lanceren, omdat hij meer bevrediging leek te vinden in tekenen dan in schrijven. Je snapt het meteen als je zijn tweehonderd intrigerende tekeningen ziet.

Vanaf 1907 stortte Kafka zich echter weer op het schrijven. Wel maakte hij daarna zo nu en dan toch weer een tekening, als het ‘schrift op grenzen stuitte’. Juist dat maakt zijn op papier zwevende, dansende of schermende poppetjes met hun disproportioneel lange armen, benen en neuzen, die allen lijken te willen ontsnappen uit een gevangenis, extra interessant. Tenslotte zijn Kafka’s verhalen en romans nog altijd een goed middel om de huidige chaotische wereld te begrijpen. Je hoeft alleen al aan de Toeslagenaffaire te denken om Het proces te willen herlezen en te constateren dat de werkelijkheid nog absurder is geworden dan Kafka haar heeft voorgesteld.