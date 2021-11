De hoofdstad loopt zaterdag vol: zeer hoge opkomst Klimaatmars verwacht

„Gezien de toename van klimaatproblemen die iedereen begint te voelen, verwachten we een hoge opkomst”, vertelt een persvoorlichter van de Klimaatmars, die op zaterdag 6 november plaatsvindt in Amsterdam. De hoop is dat het met minimaal 40.000 deelnemers de grootste klimaatdemonstratie in Nederland ooit wordt.

De voortekenen zijn goed. Zelden werd de noodklok voor het klimaat zo vaak geluid als afgelopen maand. Zo drong de Raad van State op extra klimaatmaatregelen aan bij het kabinet, meldde het KNMI in een rapport dat Nederland vaker met extreem weer te maken krijgt en de zeespiegel nog sneller stijgt dan eerder gedacht, gaat ambtenarenpensioenfonds ABP zijn investeringen in fossiele energie van de hand doen en maakt 69 procent van de Nederlanders zich zorgen over het klimaat, blijkt uit een enquête van Ipsos. Tel daar deze week alle aandacht voor de klimaattop in Glasgow bij op en de 40.000 zou deze zaterdag makkelijk gehaald moeten worden, denkt de organisatie.

Van Dam naar Westerpark

De Klimaatmars start om 13.00 uur op de Dam. Vanaf het paleis moet de stoet daarna zo snel als mogelijk via de Rozengracht, Marnixstraat, Nassaukade en Haarlemmerweg naar het Westerpark. Daar zal onder anderen de inheemse activist Chautuileo Tranamil van Stichting Aralez spreken, net als VN-jongerenvertegenwoordiger Mert Kumru en de groene tuinder Klarien Klingen. Ook zal er muziek te horen zijn. Voor kinderen is er voorafgaand aan de mars ook een kinderklimaatmars op de Spuistraat.

We kunnen niet het risico lopen dat deelnemers gearresteerd worden. Ook kinderen moeten zaterdag mee kunnen lopen persvoorlichter Klimaatmars

In tegenstelling tot bij de acties van Extinction Rebellion (XR) van vier weken geleden in Den Haag, zal het in Amsterdam waarschijnlijk kalm verlopen. In de Hofstad blokkeerden activisten een week lang wegen in de stad en ontregelden ze het verkeer om op die manier aandacht te vragen voor het klimaatprobleem. De lokale VVD vond dat XR hiermee een grens overging en het ‘demonstratierecht misbruikte’. De acties leidden tot veel arrestaties van klimaatactivisten en van twee journalisten en een fotograaf. Volkskrant-journalist Mac van Dinther werd volgens de politie aangehouden omdat hij een agent beledigd zou hebben. Na enkele uren werd hij vrijgelaten. AD-journalist en voormalig hoofdredacteur Hans Nijenhuis en fotograaf Marco de Swart werden enkele dagen later ook gearresteerd. Zij zaten om verslag te doen in een busje met activisten toen ze door de politie langs de kant van de weg werden gezet. Nadat ze zich op het bureau konden identificeren als journalist, mochten ze weer weg.

Lees ook: ‘Journalisten hebben niet alleen rechten, maar ook plichten’

De organisatie van de Klimaatmars, waar XR ook deel van uitmaakt, denkt dat het in Amsterdam een stuk gemoedelijker zal verlopen. „De blokkades in Den Haag waren burgerlijke ongehoorzaamheidsacties”, zegt de persvoorlichter. „Dit wordt gewoon een recht-toe-recht-aan-demonstratie. We willen dat die toegankelijk is voor iedereen en dan kunnen we niet het risico lopen dat deelnemers gearresteerd worden. Ook kinderen moeten zaterdag mee kunnen lopen.”

De gemeente laat via een woordvoerder weten dat het contact met de organisatie „goed verloopt”. Bij eerdere grote klimaatdemonstraties in de stad waren er geen problemen – alleen bij ‘burgerlijke ongehoorzaamheidsacties’ van XR werden activisten gearresteerd. Maar ook deze keer zal de gebruikelijke hoeveelheid politie zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn.

Wel moeten Amsterdammers die zaterdag van tram of bus gebruik willen maken, rekening houden met forse vertragingen. Tram- en buslijnen die vanaf Centraal Station hun route langs of achter de Dam door rijden, zullen enige tijd gestremd zijn. Geadviseerd wordt om hier van tevoren rekening mee te houden en de reisplanner te raadplegen. Automobilisten kunnen een deel van de stad maar beter mijden.

Voorstanders kernenergie

Toch zullen er ook enkele klimaatactivisten zijn die deze klimaatmars overslaan. De elf organisaties achter de mars, waaronder XR, Oxfam Novib, Greenpeace, Milieudefensie en FNV, sluiten de bouw van kerncentrales in Nederland om opwarming van de aarde tegen te gaan, namelijk uit. Joris van Dorp, als adviseur verbonden aan Stichting Ecomodernisme Nederland, had gehoopt dat dat inmiddels anders zou zijn. Verbazen doet het hem alleen niet meer. „Een jaar of twee geleden was er ook zo’n mars en daar liep de anti-kernenergieclub ook mee. Ik weet inmiddels hoe dat gaat. Je kan wel zeggen dat je het klimaatprobleem ernstig vindt, maar wat is je voorstel om het op te lossen? Ik had gehoopt dat we nu zo ver waren dat we beseffen dat het uitsluiten van kernenergie onhandig is.”

Thuisblijven zal Van Dorp echter niet. „Vorige keer kreeg ik ook vragen van mensen en boze reacties toen ik tijdens de demonstratie uitdroeg dat ik kernenergie als oplossing zie. Maar ik sla mij daar gewoon doorheen. Het klimaatprobleem is veel te groot om niet aanwezig te zijn.”

Lees ook: Voor Extinction Rebellion is burgerlijke ongehoorzaamheid het enige alternatief