‘De Slag om de Schelde’ had Oscar-inzending moeten zijn

De arthouse-film Do Not Hesitate wordt ingezonden voor Best Foreign Film voor de Oscars van 2022 en de wereldwijde Netflix-hit De Slag om de Schelde is genegeerd, terwijl deze laatste publieksfilm de beste papieren heeft om die Oscar ook daadwerkelijk te winnen. Deze keuze wordt gelegitimeerd doordat afgevaardigden van 17 verenigingen en organisaties hun stem hebben uitgebracht bij een notaris. Het lijkt mij dat afgevaardigden in beroepsorganisaties zonder ook maar een credit op IMDb niet wezenlijk zijn gekwalificeerd om zo’n nominatie deskundig af te wegen en ook te weinig verstand hebben van het selectieproces voor Best Foreign Film Oscar in Los Angeles.

Hans Galesloot is scenarioschrijver.

Als producent dien je de beschikking te hebben over vele miljoenen dollars om de film met peperdure marketingcampagnes onder de aandacht te brengen van de kiezende Academy-leden. Vergeet daarbij ook niet dat directeur Bero Beyer van het Nederlandse Filmfonds zijn invloed heeft aangewend om voor de film Do Not Hesitate te kiezen. Bero Beyer, die het dit jaar ook nog eens presteerde om op het festival van Cannes, terwijl de film Benedetta in première ging, een van de Nederlands grootste regisseurs Paul Verhoeven te beledigen en te diskwalificeren als zijnde niet woke, te weinig divers en niet representatief genoeg, dus feitelijk beantwoordde Verhoeven niet aan Beyers morele criteria.

Ongeschikt

Hoe amateuristisch en bevooroordeeld kun je zijn. Het roept automatisch de vraag op of Beyer wel geschikt is om directeur van het Nederlandse Filmfonds te zijn, omdat het erop lijkt dat hij zijn oren volledig laat hangen naar de arthouse-film en de publieksfilm uit het oog is verloren. Ik heb vijf jaar in de lange speelfilm-commissie gezeten in de periode 2001-2005 en heb scenario’s geschreven voor publieksfilms, die werden afgewezen door het filmfonds, dat van oudsher bestond uit een productiefonds voor de publieksfilms (zeg maar de Paul Verhoeven-films) en een Fonds voor de Film voor de arthouse-films.

Bero Beyer diskwalificeert zichzelf als directeur van het filmfonds door voor een kamp te kiezen. De schade hiervan is inmiddels groot te noemen omdat publieksfilm De Slag om de Schelde gesteund door een miljoenen kostende marketingcampagne van Netflix in januari en februari 2022 vrijwel zeker de Oscar voor Best Foreign Film zou binnenhalen. Dat zou een hele goede zaak zijn voor de hele Nederlandse film. Ik durf er veel om te verwedden dat Do Not Hesitate niet eens de shortlist op 17 december haalt.