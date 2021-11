Claudia de Breij toont revuester Heintje Davids als doorzetter

Verschillende keren nam Heintje Davids afscheid van het publiek, om vervolgens toch weer terug te keren op het podium. Inmiddels kennen we dit als het ‘Heintje-Davids-effect’, een begrip dat tegenwoordig bij veel mensen bekender is dan de artieste zelf. Maar dat waarschijnlijk alleen de „honderdplussers” in de zaal zich Heintje Davids herinneren, is voor cabaretier Claudia de Breij geen reden om het niet over haar te hebben. Hamlet kent toch ook niemand, redeneert ze.

De Breij giet het levensverhaal van de joodse revuester en zangeres Heintje Davids (1888-1975) in een warmhartige muzikale feelgoodvoorstelling die deze maand te zien is in Theater Carré. Daarin onderzoekt ze waarom Heintje Davids maar geen afscheid van het podium kon nemen. Voor De Breij zelf is Hier ben ik ook een soort comeback, na een door corona geplaagde periode. Ze zou deze voorstelling eigenlijk ruim een jaar geleden al spelen, maar een dag voor de première moesten de theaters (weer) dicht.

In WO II moet Heintje Davids in een mortuarium doen alsof ze dood is om te overleven, en overleeft: over een comeback gesproken

Voor De Breij is het verhaal van Heintje Davids dat van de outsider die haar eigen stem en identiteit opeist – het werk past zo naadloos in haar oeuvre. „Het doet er pas toe wat je bent, als je het van een ander niet mag zijn”, constateert ze treffend. Heintje Davids is een vrouw die altijd haar plek heeft moeten bevechten. Haar ouders traden op tijdens kermissen met het ‘Davids Familietheater’, en ook haar zus en twee broers (waarvan Louis Davids in de jaren dertig tot de grote ster uitgroeide) kregen hun rol in de familierevue. Heintje niet: zij werd, eerst door haar ouders en later door haar broer Louis, „te dik en te lelijk voor toneel” bevonden.

Ze laat het er niet bij zitten, klopt zelf aan bij andere revuegezelschappen („Ik ben Heintje Davids en ik word een ster”) en groeit uit tot publiekslieveling. Dan breekt de oorlog uit: weer mag Heintje Davids niet zijn wie ze is. Ze duikt onder in een mortuarium in Utrecht, moet doen alsof ze dood is om te overleven, en overleeft: over een comeback gesproken.

Carré

Carré was een belangrijk podium voor Davids. Ze debuteerde er bij de revue van Frits van Haarlem, maakte er na de oorlog haar theatercomeback en na haar dood werd ze opgebaard op het podium. Die historische grond geeft de voorstelling zonder meer extra betekenis.

In een vlotte montage, met een grote rol voor multi-instrumentalisten en performers Michelle Louise Samba en Abdelhadi Baaddi – die petje-op-petje-af allerlei dubbelrollen voor hun rekening nemen – treedt De Breij afwisselend op als verteller en kruipt ze in de huid van Heintje Davids. Vooral in die eerste rol is ze in haar element: ze vertelt ontspannen en met ingehouden vuur.

In De Breijs tekst ligt het tempo constant hoog: na de proloog gaat De Breij chronologisch door Heintje Davids’ levensverhaal, dat ze ruimhartig lardeert met zeer veelzijdige liedjes, waaronder ook enkele nummers uit Davids’ oeuvre – zoals ‘Draaien (altijd maar draaien)’, waarmee De Breij heel Carré (zittend) aan het dansen krijgt. In regie van Titus Tiel Groenestege is deze vijf kwartier durende voorstelling keurig verzorgd, maar ook enigszins voorspelbaar. De Breij toont Heintje Davids vooral als standvastige doorzetter en dat is mooi, maar ook uit iemands breekbare, gekwelde kant kan zich een grote kracht uittekenen. Haar adaptatie van Heintje Davids blijft zo toch enigszins aan de vlakke kant.

Terwijl De Breij in haar theaterwerk juist uitblinkt door vurig engagement met verstilde kwetsbaarheid te verenigen. Dat bewijst ook de toegift, waarin ze op de rand van het podium nog twee prachtige liedjes zingt. Verstild, poëtisch en breekbaar: „Heb lief, laat de liefde in je huis. Heb lief – de rest is ruis.”

Theater Hier ben ik. Van Claudia de Breij (8+). Gezien: 3/11, Koninklijk Theater Carré , Amsterdam. Daar t/m 28/11. Inl: carre.nl ●●●●●