Oud-Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie slaat een arm om de schouder van Pieter Omtzigt. Wat Bruins kwam doen in de Tweede Kamer, had Omtzigt gevraagd. Ze staan bij de bestekbak van het restaurant, op een maandagmiddag. Eppo Bruins zegt: „Ik ben hier om mensen te bemoedigen.” En bij de arm om de schouder: „Dus jou ook.”

Dat bemoedigen is een betaalde baan. Eén dag in de week loopt Bruins rond tussen zijn vroegere collega’s in Den Haag, in opdracht van de evangelische Stichting Presence. Die heeft als doel ‘Gods aanwezigheid zichtbaar te maken op plekken van invloed in het land en in de levens en roepingen van mensen’. In september zag ik Eppo Bruins al eens praten met Thierry Baudet, in de hal van de Tweede Kamer. De week erna zat hij in het Kamerrestaurant te lunchen met VVD’er Zohair El Yassini. Die stelde hem voor aan Sylvana Simons van BIJ1, aan het tafeltje naast hen. Ja hoor, zei ze. Hij mocht haar een keer komen bemoedigen.

Uit onderzoek van radioprogramma Dit is de Dag en ook van de Volkskrant bleek pas nog dat een derde tot bijna de helft van de oud-Kamerleden lobbyist wordt. Daar lijken ze ook enorm geschikt voor. Ze kennen veel mensen in de Tweede Kamer, het kabinet en ook op de ministeries, en ze mogen als ex-Kamerlid tot nu toe hun toegangspas tot de Tweede Kamer houden. Ze hebben misschien ook weinig keus. Bedrijven zitten bijna nooit te wachten op ex-politici, die gewend zijn aan veel aandacht voor zichzelf en hun mening. Maar wat kunnen ze?

Eppo Bruins is natuurkundige, als zelfstandig ondernemer adviseert hij universiteiten en instituten. Dat loopt zo goed dat hij zijn wachtgeld bijna niet meer nodig heeft. Maar je zou hem ook lobbyist kunnen noemen, voor de Stichting Presence – al ziet hij dat zelf anders. Als hij oud-collega’s ‘bemoedigt’, vertelt hij meestal ook wie hem daarvoor betaalt. Maar hij is, zegt hij, niet in de Tweede Kamer om te evangeliseren. „Ik kom luisteren, ik weet hoe hectisch de politiek is, hoe zwaar het is en hoe moe mensen soms zijn. Ik probeer hun een momentje van ontspanning te bieden. Van het religieuze blijf ik vaak weg, een heleboel mensen hier hebben niks met God en al helemaal niet met de kerk.”

Al is hij er voor ánderen, misschien bemoedigt hij ook wel zichzelf. „Doordat ik hier rondloop”, zegt hij, „ben ik nog steeds onderdeel van dit speciale wereldje.” Dat kan, denk ik na twee gesprekken met Eppo Bruins, ook meespelen bij andere oud-Kamerleden die lobbyist worden: je kunt denken dat je er nog steeds bij hoort.

Bruins zegt dat hij de saamhorigheid mist van het dorp dat het Binnenhof vaak is. En de zichtbare erkenning, als hij iets had bereikt. Dat noemt hij ijdel, hij is er niet trots op. „Maar dat je meedraait aan het stuur van het land, dat is ook verslavend.”