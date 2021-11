Amerikanen geven Israëlische regering tik op de vingers om spyware

Met hard optreden tegen twee Israëlische bedrijven waarvan de spionagesoftware heeft bijgedragen aan „transnationale repressie” van onder meer politici, activisten en journalisten, geeft de Amerikaanse overheid een boodschap af aan de regering in Jeruzalem. Nu het ministerie van Economische Zaken in Washington cybersurveillancebedrijven NSO en Candiru op een zwarte lijst heeft geplaatst, hebben ze zonder overheidstoestemming geen toegang meer tot Amerikaanse onderdelen of technologie.

NSO kwam deze zomer in het nieuws vanwege zijn spyware Pegasus. Die geeft klanten van NSO – vermoedelijk onder meer inlichtingendiensten in Marokko, India, Saoedi-Arabië, Hongarije en Azerbeidzjan – op afstand ongemerkt volledige toegang tot alle informatie op de smartphones van hun doelwitten, zoals foto’s, mail, chatberichten, locatiegegevens, documenten en telefoongesprekken. Ook kunnen de camera en de microfoon van het toestel ongemerkt op afstand worden geactiveerd.

Zeventien nieuwsorganisaties kregen via mensenrechtenorganisatie Amnesty een lijst in handen met ruim vijftigduizend telefoonnummers van vermoedelijke doelwitten van Pegasus-klanten. Daarop stonden onder meer staats- en regeringsleiders, mensenrechtenactivisten, zakenmensen en journalisten, al was niet in alle gevallen aantoonbaar dat de toestellen daadwerkelijk waren gekraakt.

De kwestie vestigde de aandacht op de nauwe banden tussen de Israëlische cybersecuritysector en de overheid. Veel werknemers van NSO hebben een verleden bij de militaire inlichtingendienst van het land, en voor de export van NSO’s technologie is een vergunning nodig van het Israëlische ministerie van Defensie. Het land hanteert die vergunningen als diplomatiek instrument. De Israëlische advocaat Eitay Mack zei daarover eerder in NRC: „Israël gebruikt het om banden aan te knopen met landen, ook dictaturen. Het is een mooie manier het vertrouwen te winnen van het militaire establishment in zo’n land.”

Diplomatieke druk

De gelekte lijst leidde tot een aantal pijnlijke onthullingen. Zo werd duidelijk dat de Franse president Macron en het grootste deel van zijn regering vermoedelijk doelwit waren van spionage door de Marokkaanse inlichtingendienst, net als de Marokkaanse koning zelf. In India werden honderden mensen mogelijk gevolgd, onder wie de leider van de Congrespartij, Rahul Gandhi, in de aanloop naar de door premier Modi gewonnen verkiezingen van 2019. De Hongaarse journalist Szabolcs Panyi, aangesloten bij het samenwerkingsverband dat over Pegasus berichtte, bleek zelf ook gehackt, net als mensen uit de entourage van de in 2018 vermoorde Saoedische dissident Jamal Khashoggi.

De Israëlische regering kondigde onder zware diplomatieke druk in de zomer onderzoek aan naar de activiteiten van NSO en naar de regels voor de export van spionagetechnologie. Zowel NSO als minister Benny Gantz van Defensie hield die zomer vol dat de software alleen geëxporteerd wordt voor bestrijding van zware criminaliteit of terrorisme. NSO zegt klanten bij gebleken misbruik van de spyware de toegang tot zijn technologie te ontzeggen.

Het Amerikaanse besluit de spywarebedrijven aan te pakken – volgens het ministerie past dit in het streven van de regering-Biden mensenrechten centraal te stellen in het buitenlands beleid – betekent een pijnlijke tik op de vingers voor de Israëlische regering. De ‘transnationale repressie’ waarvan het Amerikaanse ministerie NSO beticht, wordt ook de autoriteiten in Jeruzalem aangerekend.

„Dit is niet alleen een boodschap aan dit bedrijf, maar ook aan de Israëlische regering”, zegt voormalig VN-rapporteur David Kaye in The Washington Post. De krant weet ook te melden dat de Israëlische autoriteiten pas een uur voor bekendmaking van het besluit op de hoogte werden gebracht.

Rechtszaak

De plaatsing op de zwarte lijst is een flinke tegenslag voor NSO. Niet alleen bemoeilijkt het de toegang tot Amerikaanse technologie en onderdelen, maar bovendien doen veel andere bedrijven uit voorzorg liever geen zaken met bedrijven op die lijst. Het bedrijf schrijft in een korte reactie het besluit te willen aanvechten.

NSO is ook nog verwikkeld in een rechtszaak die is aangespannen door Facebook, dat het bedrijf ervan beschuldigt misbruik te hebben gemaakt van lekken in zijn chatprogramma WhatsApp om spyware bij zo’n 1.400 slachtoffers te installeren.

Naast NSO is het eveneens Israëlische Candiru op de zwarte lijst geplaatst, samen met het Russische Positive Technologies en een bedrijf uit Singapore. Candiru biedt vergelijkbare spionagesoftware aan als NSO. In juli meldde techgigant Microsoft dat het de spyware van Candiru had aangetroffen bij meer dan honderd slachtoffers, onder wie politici, journalisten, mensenrechtenactivisten en ambassademedewerkers in onder meer Israël, de Palestijnse Gebieden, Libanon, Jemen, Turkije, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De andere twee bedrijven handelen volgens de Amerikanen in instrumenten die gebruikt worden om in te breken in computersystemen.