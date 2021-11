In Nicaragua laat de president corona al anderhalf jaar rondrazen. Hoe pakt dat uit?

Toen de hele wereld in maart 2020 op slot ging, waren er twee presidenten die besloten dat het nieuwe coronavirus in hun land niet bestond. Nicaragua en Tanzania troffen geen enkele maatregel: geen lockdown, geen schoolsluitingen, geen anderhalve meter, geen mondkapjesadvies. Ruim anderhalf jaar later is de Tanzaniaanse president overleden (vermoedelijk aan Covid-19) en doet zijn opvolger wel aan epidemiebestrijding. In Nicaragua daarentegen volhardt autocraat Daniel Ortega in zijn laissez-faire-benadering van het virus.

Op coronakaartjes van Midden-Amerika valt Nicaragua op als een nagenoeg virusvrije enclave. Terwijl (qua bevolkingsomvang vergelijkbare) buurlanden al vele duizenden Covid-doden registreerden, zouden in Nicaragua deze hele pandemie slechts 207 mensen aan de ziekte zijn overleden. Zelfs nu in de regio de besmettelijkere Deltavariant rondgaat, zijn er amper besmettingen. En dat bij een vaccinatiegraad van nog geen 6 procent. Geen wonder dat Ortega zondag overtuigend herkozen zal worden voor een vierde termijn.

In werkelijkheid is de situatie er veel ernstiger. Uit oversterftecijfers, informatie van begraafplaatsen en onderzoek door kritische artsen, epidemiologen en media blijkt dat Nicaragua een van de zwaarst getroffen landen ter wereld moet zijn. Dat de bejaarde ex-guerrillero Ortega (75) nog vier jaar aan de macht kan blijven, dankt hij niet aan zijn virusaanpak, maar aan keiharde repressie. Dit jaar heeft zijn (van oorsprong linkse) sandinistische regime iedere kansrijke oppositiekandidaat opgesloten of uitgesloten van verkiezingsdeelname.

Kritische artsen op de vlucht

„In Nicaragua zijn er drie realiteiten. Die van het regime, waarin Covid-19 amper bestaat. Die van onafhankelijke waarnemers, die ondanks alle tegenwerking aantonen dat het virus wel degelijk ernstig huishoudt. En dan de echte werkelijkheid, die nóg rampzaliger moet zijn”, vertelt Leonel Arguello, een Nicaraguaanse epidemioloog en arts telefonisch.

Zoals meer medici en verplegers die kritiek uitten op de virusaanpak, is hij het land ontvlucht. Hij voegde zich bij de tienduizenden landgenoten die sinds in 2018 een volksopstand hard werd neergeslagen de wijk namen, vooral naar buurland Costa Rica. Arguello vertelt aan de telefoon liever niet waar hij nu zit: het bewind blijft dissidenten ook over de grens bedreigen, lastigvallen of erger.

De werkelijke sterfte aan Covid-19 moet vele malen hoger zijn dan het regime bereid is toe te geven

De regering houdt de officiële coronastatistieken op allerlei manieren kunstmatig laag, zag de epidemioloog toen hij tot vier maanden geleden nog in het land werkte. Zo worden artsen onder druk gezet valse overlijdensaktes op te stellen, die niet Covid-19 maar bijvoorbeeld longontsteking of hartfalen als doodsoorzaak noemen. „Artsen die dit weigerden of die lekten naar de onafhankelijke coronawaarnemers van het Burgerobservatorium, is hun licentie afgepakt”, stelt Arguello.

Ondertussen worden geen serieuze maatregelen getroffen. De regeringspartij houdt nog volop massale campagnebijeenkomsten. „Mensen is nooit opgedragen afstand te houden, thuis te blijven of een mondkapje op te doen. Er is zelfs niet tegen het vervoersbedrijf gezegd dat de ramen van de bussen open moeten voor betere ventilatie, terwijl ze propvol zitten.”

Onbetaalbare thuistests

Er worden officieel zo weinig besmettingen vastgesteld, omdat het uitermate lastig is een coronatest te krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid is de enige instantie die PCR-testen mag afnemen. Bij veel testlocaties kan niet goed afstand worden gehouden, waardoor die zelf ook notoire besmettingshaarden zijn, die verstandige mensen liever mijden. Arguello: „Op de zwarte markt zijn wel thuistesten te koop, maar die kosten al snel 80 dollar per stuk. Onbetaalbaar voor veel Nicaraguanen.”

Wie wel een officiële test weet te bemachtigen en besmet blijkt, komt lang niet altijd in de statistieken. „Wij hebben gevallen gedocumenteerd van mensen die zich bij een artsenpost lieten testen en te horen kregen dat de uitslag negatief was. Later belde het personeel van de kliniek dan stiekem om te vertellen dat ze wel degelijk positief testten”, vertelt journalist Enrique Gasteazoro, tijdens een bezoek aan Amsterdam, eind oktober.

Gasteazoro is de manager van weekblad Confidencial, een van de laatste onafhankelijke media in het land. Door papierschaarste (opzettelijk gecreëerd door het bewind) kan het alleen nog digitaal verschijnen. De site wordt grotendeels buiten Nicaragua gemaakt, zeker sinds het redactiekantoor in mei dit jaar werd dichtgetimmerd en de hoofdredacteur opgepakt. Ook Confidencial probeert tegen de klippen op verslag te doen van de werkelijke omvang van de epidemie, die Gasteazoro „minstens 10 tot 15 keer groter” schat dan de overheid wil toegeven.

Het virus heeft ook de zorg zelf sterk geraakt. Zeker aan het begin van de uitbraak, toen er amper beschermend materiaal beschikbaar was, zijn veel artsen en verplegers overleden. „Maar op de hogere posities van ons zorgsysteem zitten enkel nog mensen wier voornaamste kwaliteit is dat ze loyaal zijn aan Ortega.”

De ware omvang van de epidemie valt niet altijd te verhullen. Toen tijdens de eerste besmettingsgolf ook bejaarde kopstukken van regeringspartij FSLN overleden, werd het lastig te ontkennen dat het virus huishield. Ook de overbelasting van begraafplaatsen kwam naar buiten. Die werden hierna gedwongen tot zogeheten expres-uitvaarten, waarbij doden stilletjes en razendsnel ter aarde worden besteld.

Op T-shirts te koop in de Nicaraguaanse hoofdstad Managua werd vorige zomer de sandinistische revolutie herdacht. De traditionele festiviteiten gingen niet door, volgens critici van het regime een stilzwijgende erkenning van de coronapandemie. Foto Jorge Torres/EFE

Geprikt ‘dankzij el comandante’

Het bewind ontkent sinds de eerste golf van mei 2020 niet langer dat het virus rondwaart in Nicaragua, maar bagatelliseert het nog wel volop. Het heeft dit jaar een prikcampagne opgezet, met een allegaartje aan vaccins, deels afkomstig uit Cuba, India en Rusland en deels gedoneerd door oud-kolonisator Spanje.

Ook met de vaccins wordt politiek bedreven. Zo ronkt de overheidspropaganda dat ze „dankzij God en el comandante [Ortega, red.]” beschikbaar zijn gekomen. In de rij voor hun prik werden bekende oppositieleden lastig gevallen door regeringssympathisanten. Gasteazoro: „Die begonnen dan te sarren van: ‘Ah, jij kunt je hier laten inenten dankzij el comandante, maar vervolgens noem je hem een dictator’. Absurd.” Beelden van de intimidatie -acties werden gretig verspreid door regeringsmedia.

De onvrede over Ortega’s desastreuze corona-aanpak zal bij de ‘verkiezingen’ van zondag hoogstens blijken uit een lage opkomst. Zeker sinds het bloedig neergeslagen massaprotest van 2018 is Nicaragua veranderd in een politiestaat waar geen oppositie getolereerd wordt.

Waarom nog verkiezingen organiseren, die het Westen waarschijnlijk toch niet gaat erkennen? Gasteazoro: „Direct na de opstand van 2018 stelde het propaganda-apparaat de protesten voor als een rechtse staatsgreep. Een linkse regering die belaagd werd door een rechts internationaal complot, et cetera. Toen ze zagen dat dit binnenlands niet aansloeg en internationaal al helemaal niet, is het narratief aangepast.” De sandinisten, ziet hij, proberen niet langer mensen te overtuigen, maar enkel nog hun aanhang op te jutten. „Dat is waar deze verkiezingen voor dienen: dat een klein machtig groepje, goed georganiseerd en helaas zwaarbewapend, kan blijven doen wat het moet doen om koste wat kost aan de macht te blijven.”

Machtskoppel Oud-revolutionair Ortega sticht zijn eigen dynastie Daniel Ortega bestiert Nicaragua al veertien jaar, de afgelopen vier jaar met zijn vrouw Rosario Murillo als vicepresident. Deze zondag willen ze hun bewind met nog eens vier jaar verlengen via verkiezingen waarvan de oppositie op enkele excuuskandidaten volledig is uitgesloten. Het machtskoppel lijkt een dynastie te willen vestigen: hun samengestelde gezin telt negen kinderen, van wie een groot deel op sleutelposities in hun regime is geplaatst. De historische ironie wil dat Ortega in een eerder politiek leven juist een eind hielp maken aan een andere dynastie, als commandant van de guerrillabeweging FSLN. Dit linkse Sandinistische Nationale Bevrijdingsfront verjoeg in 1978 de door de Verenigde Staten gesteunde Somoza-clan die Nicaragua decennia bestuurd had als eigen plantage. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog werd die linkse revolutie in Amerika’s achtertuin door Washington met alle mogelijke middelen tegengewerkt. Bovenop hun knevelende sancties, steunden, trainden en bewapenden de VS rechtse Contra-strijders, die een vuile oorlog ontketenden tegen de sandinisten. Een murw gebeukt Nicaragua stemde Ortega in 1990 weg, ten gunste van de pro-Amerikaanse oppositiekandidaat. De ex-revolutionair legde zich nooit neer bij dit verlies. Drie maal deed hij een mislukte gooi om terug te keren naar de macht, om hier de vierde keer (eind 2006) in te slagen. Na zijn terugkeer aan de macht, zorgde hij dat hij die niet opnieuw zou hoeven opgeven: hij bracht gaandeweg alle instituties onder controle van het FSLN.

