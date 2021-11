Zoonlief (13), hartstochtelijk voetbalfan, wil heel graag de Ajax-wedstrijd in the Champions League zien. Maar ja: volgende ochtend om zeven uur op, voor de fietstocht naar school. Het compromis: één helft kijken.

Aan het begin van de tweede helft, even na tienen, nog even bij zijn bed. Hij wil toch nog heel graag de wedstrijd afkijken. Op mijn resoluut: „Nee, we hebben een afspraak.” Zegt hij: „Maar… kunnen we die afspraak niet verzetten?”