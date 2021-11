AFM stelt onderzoek in naar beleggingsapps, waarschuwt voor ‘gamification’

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat onderzoek doen naar de gevolgen van de toenemende populariteit van beleggingsapps. Dat meldt de toezichthouder donderdag in een persbericht.

Het aantal huishoudens dat belegt, is de afgelopen twee jaar spectaculair gestegen: van 1,4 miljoen naar 1,9 miljoen. Het gros van de beleggers handelt zonder adviseur of tussenpersoon, met hulp van laagdrempelige, gratis te downloaden beleggingsapps als DeGiro, eToro en Bux. De toezichthouder wil weten in hoeverre deze apps handelsgedrag beïnvloeden en hoe beleggers beter zijn te beschermen.

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat een meerderheid van de beleggers ten minste eenmaal per week zijn beleggingen bekijkt. Zij hebben de neiging tot „overreactie op prijsschommelingen, waardoor ze meer gaan handelen en hogere kosten maken”, schrijft de toezichthouder.

De AFM concludeert dat mensen die via apps beleggen relatief veel risico nemen en onrealistische verwachtingen hebben van de opbrengsten ervan. Een op de drie app-beleggers zegt met geld te beleggen dat hij „waarschijnlijk nodig heeft” bij een persoonlijke financiële tegenslag.

Afkickkliniek

De beleggingsapps hebben in een tijd van lage spaarrente aandelenhandel voor nieuwe groepen bereikbaar gemaakt. Met name onder jongeren zijn ze populair. De apps vragen geen minimuminleg, of een lage. Voor deelname is weinig meer nodig dan een legitimatie en een rekeningnummer.

De AFM waarschuwt voor de gamification die de apps met zich meebrengen: verslavende spelelementen die „beleggers soms proberen te verleiden veel transacties te doen of veel risico te nemen”.

Lees meer over de ‘gamification’ van beleggen: Zodra beleggen een spel wordt, raken de risico’s al snel uit zicht

Of dat leidt tot problemen met verslaving onder beleggers in Nederland is niet bekend. Verslavingsorganisatie Jellinek houdt daarover geen specifieke cijfers bij. Verslavingskliniek Castle Craig, met drie locaties in Nederland, heeft wel speciale programma’s voor de behandeling van cryptoverslaafden.

De AFM stelt dat uit eigen onderzoek blijkt dat 12 procent van de beleggers risico loopt op „financiële problemen”. Bijna 40 procent van deze groep denkt „veel geld” te kunnen verdienen met beleggen. Informatie om dat voor elkaar te krijgen, wordt vooral via sociale media verkregen.

Finfluencers

Eerder dit jaar maakte de AFM bekend grootschalig onderzoek te doen naar ‘finfluencers’: bekende Nederlanders die beleggingen promoten via sociale media en daarvoor worden betaald. Bij overtreding van de regels voor geven van beleggingsadvies kan de AFM boetes opleggen van zo’n 500.000 tot 1 miljoen euro.

Een voorbeeld van hoe zoiets verkeerd kan lopen, is het omstreden cryptovalutabedrijf Xpose Protocol, dat sinds de oprichting in mei via onder meer rapper Boef en Ajax-directeur Marc Overmars een hype probeerde te creëren rond een nieuwe cryptomunt. Bij Xpose Protocol – door crypto-experts een ‘piramidespel’ genoemd – gingen vervolgens miljoenen in rook op. Vorige week kondigde het bedrijf aan de werkzaamheden te stoppen. Ajax-directeur Overmars liet dinsdag via een woordvoerder aan Het Parool weten dat hij zich „vooraf beter in de zaak had moeten verdiepen”.