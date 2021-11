Tweeduizend agenten op de been voor supporters van winnend Feyenoord

Donderdag in Berlijn zwieren overal groepjes Feyenoord-fans door de slagregens, met druppende haren en veelal een fles bier losjes in de hand. Op de Hackescher Markt wordt op twee terrassen keihard het Rotterdam-lied gezongen, de overige cafés worden angstvallig gemeden door de passerende Berlijners. Tom, rond de dertig, is die ochtend na zijn nachtdienst in de haven van Rotterdam naar Berlijn gereisd. „Net als de meeste anderen hier”, gebaart hij naar de supporters op het terras. Ze hadden er buitengewoon veel zin in, want de wedstrijd van Feyenoord tegen 1. FC Union Berlijn is de eerste grote Europese wedstrijd in lange tijd.

Ruim 5.000 uit-kaartjes werden verkocht voor de wedstrijd in de groepsfase van de Conference League. Twee weken geleden speelde 1. FC Union in Rotterdam (3-1), daar werd het bestuur van de Berlijnse club door Feyenoord-hooligans belaagd in een restaurant. De Berlijnse politie is al dagen in paraatheid om de Nederlandse fans op te vangen. Op het centraal station werden de treinreizigers (zo’n 1.400) de afgelopen dagen door de politie onthaald om meteen het station uit te worden begeleid. Dat ging meestal goed, zegt een woordvoerder van de politie, op een enkele rookbom of een sigaret in de stationshal na.

Berlijnse Muur

Woensdagmiddag werden twee Nederlanders aangehouden die op een stuk Berlijnse Muur met spuitbussen ‘Feyenoord’ sprayden. ’s Avonds werden 58 Nederlandse en 13 Duitse fans aangehouden die zich, met gebitsbeschermers en bivakmutsen, voorbereidden op een knokpartij. Ook de fans van 1. FC Union zijn geen lieverdjes; een deel van de tribune in het Olympiastadion blijft donderdagavond afgesloten omdat de aanhang tijdens de wedstrijd tegen Maccabi Haifa, eind september, antisemitische leuzen riep.

„Of het vanavond goed gaat”, zegt Tom in het centrum van Berlijn, „hangt van de politie af. Als ze relaxed doen, gaat het goed.” Net als in Manchester, memoreert Tom, waar de politie gewend is aan dronken supportersmassa’s en meefeestte met de Rotterdammers. In Rome in 2015, waar Feyenoords internationale reputatie een dieptepunt bereikte toen supporters de Barcaccia-fontein fors beschadigden, lag de escalatie volgens Tom aan de Italiaanse politie, omdat die van het ene moment op het andere het plein begonnen leeg te vegen.

Het vak met supporters van Feyenoord wordt in het Olympiastadion in Berlijn in de gaten gehouden door de Duitse politie. Foto Pieter Stam de Jonge /ANP

Van de Berlijnse politie zijn donderdag ruim 2.000 agenten op de been. Het draaiboek is nogal uitgedacht, onder het motto, zo schrijft de politie op Twitter, „gescheiden van de avond genieten”. Nederlandse supporters mogen alleen met de U-Bahn naar het stadion en niet met de S-Bahn, die is gereserveerd voor fans van 1. FC Union. Op ieder station wordt gecontroleerd door de politie. Maar een symbiotisch groepje Rotterdammers van rond de twintig staat toch in de S-Bahn richting stadion. Met de ogen rollend: „We zijn op schoolreisje”, zegt de een. „We snuiven cultuur”, vult de volgende aan. Het was in Porto 2019, zeggen ze, dat er voor het laatst een dergelijk grote Europese wedstrijd werd gespeeld. En Berlijn is dichtbij. „Vliegen is goedkoop”, zegt de een. „Met de trein gaat het ook snel”, de ander. „En er was corona”, zeggen ze. „Nu zijn we voor het eerst weer met acht-, negenduizend man”, klinkt het trots.

Kilo’s aan vuurwerk

In het stadion blijkt dat de Rotterdamse delegatie kilo’s aan vuurwerk mee heeft genomen. Bij het startsignaal hult het uit-vak het hele veld in nevelen.

Buiten het stadion, in de stad, laat de politie weten, zijn nog een aantal kleine groepjes supporters onderweg die mogelijk uit zijn op geweld. Ook andere voetbalfans tonen zich volgens de politie „solidair” met Feyenoord, zoals die van een Poolse club.

De paar fans die donderdagavond uit zijn op geweld, denkt politiewoordvoerder Thilo Cablitz, zullen zich ook niet laten weerhouden door het abominabele weer. Maar grote mensenmassa’s worden na de wedstrijd niet meer in de stad verwacht. Bovendien zijn de meesten niet per se uit op een confrontatie. Of, zoals Gerrit uit Rotterdam zegt: „We willen gewoon een biertje drinken.”